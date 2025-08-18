Вопрос на сотни миллионов: в Ярославле подрядчику увеличили аванс за создание пешеходной зоны в центре

В Ярославле подрядчик получит крупный аванс за благоустройство Источник: мэрия Ярославля

В Ярославле подрядчику «Ярдормост», который будет заниматься созданием пешеходной зоны в центре, увеличили размер аванса. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте «Госзакупок». Оно было подписано мэром Ярославля Артёмом Молчановым.

«Предоставить муниципальному казенному учреждению „Агентство по муниципальному заказу ЖКХ“ города Ярославля право на заключение дополнительного соглашения к муниципальному контракту от 1 августа 2025 на выполнение комплекса работ по проектированию и капитальному ремонту объекта „Территории общего пользования центральной части города Ярославля Ярославской области в целях создания пешеходного пространства“ в части авансирования в размере до 90% от лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика на указанные цели на 2025 финансовый год при условии увеличения размера обеспечения исполнения контракта до суммы, превышающей размер аванса на 10%», — говорится в постановлении.

По указанной в документах информации, в 2025 году на оплату работ предусмотрено 440 миллионов 204 тысячи 161 рубль 86 копеек. То есть, подрядчик может получить от этой суммы 396 миллионов 183 тысячи 746 рублей. Однако на «Госзакупках» опубликовано дополнительное соглашение на сумму аванса чуть больше, чем 242 миллиона рублей.

«Заказчик производит авансовый платеж подрядчику в размере 55 % от цены лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика на указанные цели на 2025 финансовый год, что составляет 242 миллиона 112 тысяч 289 рублей 2 копейки», — говорится в документе.

В правительстве Ярославской области объяснили — деньги подрядчику нужны на покупку стройматериалов.

«Заказчик работ — мэрия города Ярославля. Он обратился в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области с просьбой об изменении существенных условий контракта, которые рассмотрены на инвестиционной комиссии. Данный аванс необходим для приобретения строительных материалов», — рассказали власти.

Во время создания пешеходного центра в Ярославле планируют освободить от машин улицы Максимова, Депутатскую, Андропова, Нахимсона и Депутатский переулок. МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост» 1 августа. Его стоимость составила — свыше 1,4 миллиарда рублей.

По проекту контракта, в первую очередь подрядчик должен провести строительно-монтажные работы на улице Кирова и в Депутатском переулке. Затем возьмется за Депутатскую улицу, улицу Максимова, Нахимсона, Андропова и в последнюю очередь — площадь у часовни Александра Невского

Учредителем «Ярдормоста» является Министерство имущественных отношений Ярославской области. За 2024 год компания заработала 6,9 миллиарда рублей. По данным сервиса «Контур.Фокус», за все время работы фирма принимала участие в 765 закупках на общую сумму 39 миллиардов рублей.