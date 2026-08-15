Крупный лесной пожар вспыхнул в Хорватии — тысячи людей эвакуировали. Кадры с места катастрофы

В Хорватии у туристического города Омиш вспыхнул масштабный природный пожар. Пламя охватило населенные пункты и леса на площади более 1000 га, окрасив небо в красный цвет. Об этом сообщает издание Dnevnik.
Во время буйства стихии 40 человек пострадали, один погиб. Людей эвакуируют из зоны бедствия. В нескольких городах на участке от Омиша до Сплита открыли временные убежища, в которых за ночь разместились около одной тысячи человек. В районе общины Мимице, куда движется огонь, пропало электричество.
Сообщается, что 286 спасателей, 90 спецмашин и четыре самолета борются с огнем. На место одних из самых сильных в истории страны пожаров выехал президент страны Зоран Миланович.
Огонь повредил множество домов, автомобилей, лодок и опор ЛЭП, однако точный масштаб ущерба будет известен позже. Полиция Хорватии предупредила, чтобы автомобилисты по возможности избегали поездок в районе Омиша, поскольку там сейчас наблюдается интенсивное движение пожарной и спасательной техники.
Хорватия, как и многие другие страны Средиземноморья, в последние годы всё чаще сталкивается с аномальной летней жарой и засухой, которые создают идеальные условия для стремительного распространения лесных пожаров. Так, на днях на греческом полуострове Халкидики вспыхнули масштабные возгорания. Пламя вплотную приблизилось к жилым кварталам и пляжам в популярных курортных зонах — Сивири и Фурка, вынудив туристов и местных жителей срочно покидать свои места пребывания.