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Происшествия Крупный лесной пожар вспыхнул в Хорватии — тысячи людей эвакуировали. Кадры с места катастрофы

Крупный лесной пожар вспыхнул в Хорватии — тысячи людей эвакуировали. Кадры с места катастрофы

На месте ЧП работают сотни спасателей

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В стране полыхает более тысячи гектаров | Источник: Goran Majic / XВ стране полыхает более тысячи гектаров | Источник: Goran Majic / X

В стране полыхает более тысячи гектаров

Источник:

Goran Majic / X

В Хорватии у туристического города Омиш вспыхнул масштабный природный пожар. Пламя охватило населенные пункты и леса на площади более 1000 га, окрасив небо в красный цвет. Об этом сообщает издание Dnevnik.

Источник:

Goran Majic / X

Во время буйства стихии 40 человек пострадали, один погиб. Людей эвакуируют из зоны бедствия. В нескольких городах на участке от Омиша до Сплита открыли временные убежища, в которых за ночь разместились около одной тысячи человек. В районе общины Мимице, куда движется огонь, пропало электричество.

Источник:

Goran Majic / X

Сообщается, что 286 спасателей, 90 спецмашин и четыре самолета борются с огнем. На место одних из самых сильных в истории страны пожаров выехал президент страны Зоран Миланович.

Источник:

Goran Majic / X

Огонь повредил множество домов, автомобилей, лодок и опор ЛЭП, однако точный масштаб ущерба будет известен позже. Полиция Хорватии предупредила, чтобы автомобилисты по возможности избегали поездок в районе Омиша, поскольку там сейчас наблюдается интенсивное движение пожарной и спасательной техники.

Хорватия, как и многие другие страны Средиземноморья, в последние годы всё чаще сталкивается с аномальной летней жарой и засухой, которые создают идеальные условия для стремительного распространения лесных пожаров. Так, на днях на греческом полуострове Халкидики вспыхнули масштабные возгорания. Пламя вплотную приблизилось к жилым кварталам и пляжам в популярных курортных зонах — Сивири и Фурка, вынудив туристов и местных жителей срочно покидать свои места пребывания.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Пожар Лес Хорватия Огонь
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