Крупный лесной пожар вспыхнул в Хорватии — тысячи людей эвакуировали. Кадры с места катастрофы

В стране полыхает более тысячи гектаров Источник: Goran Majic / X

В Хорватии у туристического города Омиш вспыхнул масштабный природный пожар. Пламя охватило населенные пункты и леса на площади более 1000 га, окрасив небо в красный цвет. Об этом сообщает издание Dnevnik.

Источник: Goran Majic / X

Во время буйства стихии 40 человек пострадали, один погиб. Людей эвакуируют из зоны бедствия. В нескольких городах на участке от Омиша до Сплита открыли временные убежища, в которых за ночь разместились около одной тысячи человек. В районе общины Мимице, куда движется огонь, пропало электричество.

Источник: Goran Majic / X

Сообщается, что 286 спасателей, 90 спецмашин и четыре самолета борются с огнем. На место одних из самых сильных в истории страны пожаров выехал президент страны Зоран Миланович.

Источник: Goran Majic / X

Огонь повредил множество домов, автомобилей, лодок и опор ЛЭП, однако точный масштаб ущерба будет известен позже. Полиция Хорватии предупредила, чтобы автомобилисты по возможности избегали поездок в районе Омиша, поскольку там сейчас наблюдается интенсивное движение пожарной и спасательной техники.