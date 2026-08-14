«Меня все поздравляют». Как красотка — жена известного рэпера сбежала после его многочисленных измен

Ксения Ткачева приняла решение развестись с Лешей Свиком Источник: ksksenyaaa, alex_svik / Instagram.com*

Супруга уральского рэпера Леши Свика, с которым они были знакомы почти десять лет, подала на развод. Ксения Ткачева призналась, что для разрыва есть обоснованная причина.

«Я не хотела об этом говорить до момента, пока не получу официальное свидетельство о расторжении брака, поэтому о причинах развода расскажу позднее. Я приняла решение разойтись еще в конце апреля. Всё, что ни делается, всё к лучшему. Я вроде развожусь, а меня все поздравляют», — сообщила Ксения Ткачева в своем телеграм-канале.

Пара поженилась в 2022 году. В их браке было не всё гладко: возлюбленные постоянно расходились и сходились, однако в итоге сохранить семью им так и не удалось. E1.RU решил вспомнить эту историю любви.

Нашел в соцсетях и повел в загс

С мужем Ксения познакомилась в 2017 году, когда работала на телеканале «Музыка Первого». Тогда на съемку одного из шоу пришли Лена Темникова, Миша Марвин и Леша Свик. Девушка так понравилась рэперу, что он сам нашел ее в социальных сетях.

Ксения и Алексей познакомились во время съемок Источник: ksksenyaaa / Instagram.com*

Роман перерос в серьезные отношения — в 2022 году они поженились. Предложение своей избраннице певец сделал в ее день рождения у разводного моста в Санкт-Петербурге. Пара скромно расписалась в одном из московских загсов, а потом вместе с друзьями молодожены отправилась за город, где прошла торжественная церемония.

Пара поженилась четыре года назад Источник: alex_svik / Instagram.com*

В том же году у пары родилась дочь Эмилия. Тогда и начались первые проблемы: Ксения переживала постродовую депрессию. Молодая мама не уходила в декрет и продолжала много работать.

Спустя месяц после родов Ксения уже начала ходить в спортзал: ей постоянно казалось, что она толстая и некрасивая. В тот момент жена Свика также прибегла к операции и сделала себе грудь.

«По вечерам я много пила алкоголь (по 1–2 бутылки вина), смотрела в потолок и рыдала. Так проходили мои дни. Я даже не поняла, что такое послеродовая депрессия, может быть, это она и есть, не знаю. Спорт мне помогал, я хотела стать лучшей версией себя везде и во всём. Не хочу сильно углубляться в тот период, но скажу одно: это всё помогло мне быть там, где я сейчас, и той, какая я сейчас. Подтолкнуло углубиться в себя и заняться наконец-то собой не только физически, но и духовно», — объясняла Ксения.

Измены и внебрачный ребенок

Буквально через несколько месяцев после рождения дочери Ксения в первый раз объявила о разводе, намекая на измену Свика с блогершей из Екатеринбурга Мариной Филатовой.

«Дабы у вас не было больше вопросов касаемо моего кольца: мы разводимся, всем спасибо. Я никак не буду это комментировать, но если мой бывший муж захочет, то он и его женщина в Екатеринбурге, которая была у нас на свадьбе, всё вам расскажут», — писала у себя в социальных сетях Ксения Ткачева.

Супруга Леши Свика уличила его в измене с блогером из Екатеринбурга (на фото Марина Филатова — крайняя слева) Источник: Марина Филатова

Несмотря на то что артист не рассказывал о реальных причинах развода, он уверял, что измены с его стороны не было. Марина Филатова также раскрыла подробности их отношений : по ее словам, на момент развода они просто дружили.

«Что касается другой девушки, которую вы, мои юные шпионы, якобы обнаружили, то угомоните ваши шпионские таланты: ни одна девушка не виновата в нашем разводе», — добавил Леша Свик в социальных сетях.

После артист не скрывал своих отношений с другой блогершей — Марией Горячевой. Правда, роман продлился всего несколько месяцев, после чего Леша Свик вернулся к жене.

Блогер Мария Горячева несколько месяцев встречалась со Свиком Источник: Mahavsekruto / Instagram.com*

В 2025 году Ксения Ткачева впервые прокомментировала, как простила мужа после его многочисленных измен.

«В определенный период мы друг друга даже не знали толком. Жили каждый своей жизнью, не разговаривали. Плюс момент взросления. Мы познакомились, когда мне было 20 лет, я мелкая, ничего не знающая девчонка. Случилось как случилось. Но при этом была тяга друг к другу всегда! Начали общаться гораздо ближе, познали друг друга иначе. Сравнивать невозможно, всё меняется, но главное — начинайте с себя», — написала Ксения.

Ксения пыталась сохранить семью Источник: ksksenyaaa / Instagram.com*

Однако вскоре Ксению ждал новый удар: ее мужа признали отцом внебрачного ребенка. Модель Екатерина Лукьянова несколько лет добивалась в суде признания отцовства своей дочери Стефании.

Екатерина Лукьянова родила ребенка от Свика Источник: aprelka.22 / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Артист, по ее словам, не участвовал в воспитании малышки и даже не признавал ее. Сама Ксения не высказывалась об этом публично.

«Лучше быть ни с кем, чем с таким»

Сейчас десятки подписчиков поддерживают Ксению в соцсетях. Она призналась, что пыталась сохранить семью, однако супруг не желал меняться. Вероятно, она намекает на то, что Леша Свик продолжал ей изменять. К тому же не так давно читатели E1.RU видели артиста в Екатеринбурге с незнакомкой.

«Зачем вам этот прыщавый? Вы такая куколка. У вас даже движения стали нервные, дерганые из-за него, бегите от него и подальше! Лучше быть ни с кем, чем с таким, да еще и жирным», — пишет подписчица.

Подписчицы поздравляют Ксению с разводом Источник: ksksenyaaa / Instagram.com*

«Ксения, на самом деле жаль Алексея, ведь это он потерял вас, вашу прекрасную семью, которую вы ему подарили в виде дочери и ваших близких, но он это, увы, не способен оценить. Вы еще встретите свою любовь, ведь вы на нее способны, а он нет», — поддержала Ксению другая читательница.

Бывшие супруги не подписаны друг на друга в социальных сетях. Сам Леша Свик очень размыто прокомментировал развод.

«Я думаю, нет никаких комментариев. Всю информацию можно увидеть и узнать в официальных источниках. Я, честно говоря, сам пока что не до конца понимаю, о чем идет речь», — рассказал Свик изданию Super.

Ксения вместе с дочкой Эмилией полетела к семье. Вероятно, сейчас ей нужна поддержка близких.

Ксения отправилась за поддержкой к своей семье Источник: Подруга Ксю / T.me

Что известно о Ксении Ткачевой, читайте в материале E1.RU.