Туристы отравились устрицами в популярном отеле Турции — некоторые из них попали в больницу

Туристы массово отравились устрицами в элитном отеле Rubi Platinum Sign. Несколько человек попали в больницу.
Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в городе Авсалларе. Якобы российская туристка попробовала морской деликатес в ресторане отеля. На следующий день ее состояние ухудшилось, после девушку и вовсе доставили в больницу с сильными симптомами отравления. Врачи диагностировали острую бактериальную инфекцию.
Канал утверждает, что другие гости отеля также жаловались на похожие симптомы после роскошного ужина с устрицами, некоторые тоже попали в больницу. Отмечается, что персонал отеля якобы никак не отреагировал на произошедшее и не принес извинения.
Однако позже Генеральное консульство России в Анталье не подтвердило сообщения о массовом отравлении российских туристов в отеле. Об этом сообщили в диппредставительстве.
«В Генконсульство относительно упомянутого отравления обращений не поступало. На данный момент информация о массовом характере отравления не подтверждается», — сообщили дипломаты.
Ранее сообщалось, что 25 туристов пострадали из-за утечки хлора в пятизвездочном отеле в Турции. Инцидент произошел в Анталье во время обработки бассейна.