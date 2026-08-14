Туристы отравились устрицами в популярном отеле Турции — некоторые из них попали в больницу

Трапеза в ресторане закончилась больничной койкой Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Туристы массово отравились устрицами в элитном отеле Rubi Platinum Sign. Несколько человек попали в больницу.

Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в городе Авсалларе. Якобы российская туристка попробовала морской деликатес в ресторане отеля. На следующий день ее состояние ухудшилось, после девушку и вовсе доставили в больницу с сильными симптомами отравления. Врачи диагностировали острую бактериальную инфекцию.

Канал утверждает, что другие гости отеля также жаловались на похожие симптомы после роскошного ужина с устрицами, некоторые тоже попали в больницу. Отмечается, что персонал отеля якобы никак не отреагировал на произошедшее и не принес извинения.

Однако позже Генеральное консульство России в Анталье не подтвердило сообщения о массовом отравлении российских туристов в отеле. Об этом сообщили в диппредставительстве.

«В Генконсульство относительно упомянутого отравления обращений не поступало. На данный момент информация о массовом характере отравления не подтверждается», — сообщили дипломаты.