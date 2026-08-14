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Происшествия Туристы отравились устрицами в популярном отеле Турции — некоторые из них попали в больницу

Туристы отравились устрицами в популярном отеле Турции — некоторые из них попали в больницу

Инцидент произошел в городе Авсалларе

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Трапеза в ресторане закончилась больничной койкой | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUТрапеза в ресторане закончилась больничной койкой | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Трапеза в ресторане закончилась больничной койкой

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Туристы массово отравились устрицами в элитном отеле Rubi Platinum Sign. Несколько человек попали в больницу.

Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел в городе Авсалларе. Якобы российская туристка попробовала морской деликатес в ресторане отеля. На следующий день ее состояние ухудшилось, после девушку и вовсе доставили в больницу с сильными симптомами отравления. Врачи диагностировали острую бактериальную инфекцию.

Канал утверждает, что другие гости отеля также жаловались на похожие симптомы после роскошного ужина с устрицами, некоторые тоже попали в больницу. Отмечается, что персонал отеля якобы никак не отреагировал на произошедшее и не принес извинения.

Однако позже Генеральное консульство России в Анталье не подтвердило сообщения о массовом отравлении российских туристов в отеле. Об этом сообщили в диппредставительстве.

«В Генконсульство относительно упомянутого отравления обращений не поступало. На данный момент информация о массовом характере отравления не подтверждается», — сообщили дипломаты.

Ранее сообщалось, что 25 туристов пострадали из-за утечки хлора в пятизвездочном отеле в Турции. Инцидент произошел в Анталье во время обработки бассейна.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Турция Отель Устрицы Ужин Отравление
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