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Образование «Сферум» запустил в MAX чат-бот для девочек-подростков

«Сферум» запустил в MAX чат-бот для девочек-подростков

Приложение призвано создать безопасное пространство для доверительного диалога

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Мини-приложение появилось в нацмессенджере | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUМини-приложение появилось в нацмессенджере | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Мини-приложение появилось в нацмессенджере

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Образовательная платформа «Сферум» запускает просветительский проект, разработанный совместно с медицинским сообществом. Он представляет собой чат-бот для девочек-подростков.

Мини-приложение «Стесняюсь спросить» в мессенджере MAX позволит девочкам получить ответы на популярные вопросы о женском здоровье, возрастных изменениях в теле, отношениях и эмоциях, которые они могут стесняться задать вслух, сообщили 14 августа в пресс-службе VK. Сервис содержит короткие статьи, подготовленные и выверенные врачами. Они структурированы по темам и рассчитаны на 2-3 минуты чтения.

Приложение разработано при поддержке Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и Клиники Фомина. Как отмечает лидер направления «Детская гинекология» Клиники Фомина Кяниз Алиева, сейчас девочки узнают о теле и взрослении из интернета, где информация часто бывает противоречивой, непроверенной и не соответствующей возрасту. Приложение «Стесняюсь спросить» призвано создать «безопасное пространство для доверительного диалога».

— Авторы контента — профильные специалисты, которые следуют принципам доказательной медицины. Они помогают говорить о взрослении, изменениях тела и заботе о себе доступным языком — без запугивания, стыда и навязанных стереотипов, — подчеркивает она.

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Вера Новосельцева
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Комментарии
2
Гость
1 час
Макс это бэкдор, а не мессенджер, даже Алиса от Яндекса его не рекомендует ставить на основной телефон, поскольку это небезопасно.
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Гость
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