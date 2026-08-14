Российский дуэт взял золото первенства мира по синхронному плаванию

Российский дуэт обошел соперников из Испании и Китая Источник: Федерация водных видов спорта России

В Будапеште продолжается юниорское первенство мира по синхронному плаванию. 14 августа соревнования прошли среди дуэтов.

Как сообщили в Федерации водных видов спорта России, первое место заняли российские спортсмены. Золото взяли Захар Трофимов и Алина Румянцева: синхронисты набрали за выступление 234,1350 балла.

Второе место заняли представители Испании с показателем в 221,6983 балла, а третье — дуэт из Китая с результатом 217,5259 балла.