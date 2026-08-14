НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

с-з.

 751мм 93%
Подробнее
8 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Что изменит Карабулинская развязка
Ракетная опасность
Афиша на выходные
Гид подготовки к учебному году
Вводят новый налог
Узнать адреса укрытий в Ярославле
Погода на выходные
Какие заводы откроют
Спорт Российский дуэт взял золото первенства мира по синхронному плаванию

Российский дуэт взял золото первенства мира по синхронному плаванию

Захар Трофимов и Алина Румянцева выступили на юниорском чемпионате в Венгрии

101
Российский дуэт обошел соперников из Испании и Китая | Источник: Федерация водных видов спорта РоссииРоссийский дуэт обошел соперников из Испании и Китая | Источник: Федерация водных видов спорта России

Российский дуэт обошел соперников из Испании и Китая

Источник:

Федерация водных видов спорта России

В Будапеште продолжается юниорское первенство мира по синхронному плаванию. 14 августа соревнования прошли среди дуэтов.

Как сообщили в Федерации водных видов спорта России, первое место заняли российские спортсмены. Золото взяли Захар Трофимов и Алина Румянцева: синхронисты набрали за выступление 234,1350 балла.

Второе место заняли представители Испании с показателем в 221,6983 балла, а третье — дуэт из Китая с результатом 217,5259 балла.

Награда дуэта из России стала пятой золотой медалью отечественных атлетов на этом турнире. Отметим, что на соревнованиях в Венгрии они выступают в полноценном статусе — с национальным флагом и гимном страны.

ПО ТЕМЕ
Вера Новосельцева
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Рекомендуем