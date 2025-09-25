В Ярославской области построят велопешеходный мост на набережной. Фото

В Угличе Ярославской области начали строительство велопешеходного моста со спуском на набережную. Благоустройство территории у Волги обойдется в 40 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 25 сентября.

«Вдоль Волжской набережной от церкви Флора и Лавра до парка Победы появится прогулочная зона с широкими тротуарами, велодорожками, современным освещением и благоустроенными местами отдыха», — рассказал у себя в соцсетях глава региона.

АО «Подводно-технический трест» образовано в сентябре 2013 года в Москве. Генеральный директор — Артем Соболев. Он также руководит транспортной компанией АО «ПОДВОДСПЕЦСТРОЙ» и является председателем рыболовной организации «РСК им. 1 Мая».

Компания специализируется на проведении подводно-технических, в том числе водолазных работ. По данным «Контур.Фокуса», в 2024 году ее выручка составила 133,7 миллиона рублей.

Компания вела несколько крупных проектов в Ярославской области. В 2024 году «Подводно-технический трест» занимался восстановлением канализации на улице Переславская в Ростове Великом. В марте 2025 года подрядчик возводил канализационную насосную станцию в микрорайоне № 3 в Ростове Великом. А в мае этого же года прокладывал канализационные сети в селе Новый Некоуз.