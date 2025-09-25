НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город В Ярославской области построят велопешеходный мост на набережной. Фото

В Ярославской области построят велопешеходный мост на набережной. Фото

Работами занимается московский подрядчик

341
В Угличе возведут велопешеходный мост | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Угличе возведут велопешеходный мост | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Угличе возведут велопешеходный мост

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Угличе Ярославской области начали строительство велопешеходного моста со спуском на набережную. Благоустройство территории у Волги обойдется в 40 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 25 сентября.

«Вдоль Волжской набережной от церкви Флора и Лавра до парка Победы появится прогулочная зона с широкими тротуарами, велодорожками, современным освещением и благоустроенными местами отдыха», — рассказал у себя в соцсетях глава региона.

Работы выполняет московская компания АО «Подводно-технический трест».

Так будет выглядеть велопешеходный мост в Угличе | Источник: Михаил Евраев / TelegramТак будет выглядеть велопешеходный мост в Угличе | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Так будет выглядеть велопешеходный мост в Угличе

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

АО «Подводно-технический трест» образовано в сентябре 2013 года в Москве. Генеральный директор — Артем Соболев. Он также руководит транспортной компанией АО «ПОДВОДСПЕЦСТРОЙ» и является председателем рыболовной организации «РСК им. 1 Мая».

Компания специализируется на проведении подводно-технических, в том числе водолазных работ. По данным «Контур.Фокуса», в 2024 году ее выручка составила 133,7 миллиона рублей.

Компания вела несколько крупных проектов в Ярославской области. В 2024 году «Подводно-технический трест» занимался восстановлением канализации на улице Переславская в Ростове Великом. В марте 2025 года подрядчик возводил канализационную насосную станцию в микрорайоне № 3 в Ростове Великом. А в мае этого же года прокладывал канализационные сети в селе Новый Некоуз.

Согласно данным сайта «ЕИС Закупки», сейчас в Угличе проводится монтаж пролетного строения и дороги. Эти работы будут вестись до 24 ноября, а 15 октября начнется обустройство ограждений. В ноябре на набережной установят уличное освещение. Срок завершения стройки — 7 декабря 2025 года.

Так выглядят работы по строительству моста в конце сентября | Источник: Михаил Евраев / TelegramТак выглядят работы по строительству моста в конце сентября | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Так выглядят работы по строительству моста в конце сентября

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
