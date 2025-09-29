Власти определили подрядчика, который благоустроит часть пешеходного центра в Рыбинске

ООО «Зелёный город» — компания, зарегистрированная в 2022 году в Рыбинске. Директором и соучредителем является Александр Ермилов. Ему принадлежит 20% компании. Остальные 80% поровну распределены между Семеном Рощиным (40%) и Евгенией Новиковой (40%).

Основная сфера деятельности компании — благоустройство ландшафта. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году ООО «Зелёный город» заработало 117,8 миллиона рублей, получив прибыль в размере 9,8 миллиона.

На данный момент у подрядчика два действующих проекта: благоустройство центральной части площади им. Маршала Жукова в Рыбинске и обустройство спортивно-игровой площадки во дворе дома № 4 поселка Ермаково Рыбинского муниципального района.