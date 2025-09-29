НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Власти определили подрядчика, который благоустроит часть пешеходного центра в Рыбинске

Власти определили подрядчика, который благоустроит часть пешеходного центра в Рыбинске

Ему заплатят 81,6 миллиона рублей

В Рыбинске сделают пешеходный центр | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Рыбинске сделают пешеходный центр | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинске сделают пешеходный центр

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области через торги определили подрядчика, который начнет благоустраивать пешеходный центр. Как сообщили 76.RU в региональном правительстве, работами займется рыбинская фирма «Зеленый город». Она займется Преображенским переулком и освободит его от машин. За работы на этом участке компания получит 81 миллион 668 тысяч рублей.

Согласно плану контракта, подрядчик должен будет начать работы в 2026 году.

«Срок выполнения работ: с 8 июня по 22 ноября 2026 года в соответствии с графиком производства работ», — говорится в документе.

Что известно о подрядчике

ООО «Зелёный город» — компания, зарегистрированная в 2022 году в Рыбинске. Директором и соучредителем является Александр Ермилов. Ему принадлежит 20% компании. Остальные 80% поровну распределены между Семеном Рощиным (40%) и Евгенией Новиковой (40%).

Основная сфера деятельности компании — благоустройство ландшафта. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году ООО «Зелёный город» заработало 117,8 миллиона рублей, получив прибыль в размере 9,8 миллиона.

На данный момент у подрядчика два действующих проекта: благоустройство центральной части площади им. Маршала Жукова в Рыбинске и обустройство спортивно-игровой площадки во дворе дома № 4 поселка Ермаково Рыбинского муниципального района.

Протяженность Преображенского переулка составляет почти 170 метров. В нем расположены несколько исторических зданий, а также Музей Мологского края и несколько коммерческих помещений. Переулок связывает главную улицу города Крестовую (знаменита своими вывесками в едином стиле) с Бульварной и набережной реки Черемухи.

Напомним, еще летом 2025 года стало известно о масштабных планах по реконструкции центра Рыбинска. На все работы из регионального бюджета выделят более 600 миллионов рублей. Власти объяснили решение высоким туристическим потоком, который растет с каждым годом.

Масштабное благоустройство пройдет не только в Рыбинске, аналогичную идею о создании пешеходного центра реализуют в Ярославле, Ростове Великом и других городах и районных центрах области.

Как вам идея?

Правильно, надо улучшать регион для удобства туристов
Мне не нравится. Только усложняется жизнь горожанам
Мне всё равно
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пешеходный центр Рыбинск
Комментарии
1
Гость
3 минуты
Как на дороги - нет денег, как на расселение - нет денег, на медицину - нет денег, на школы - нет денег. А на фигню которую даже расчетами не подтвердили - сколько влезет.
