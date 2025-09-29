Власти определили подрядчика, который благоустроит часть пешеходного центра в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области через торги определили подрядчика, который начнет благоустраивать пешеходный центр. Как сообщили 76.RU в региональном правительстве, работами займется рыбинская фирма «Зеленый город». Она займется Преображенским переулком и освободит его от машин. За работы на этом участке компания получит 81 миллион 668 тысяч рублей.
Согласно плану контракта, подрядчик должен будет начать работы в 2026 году.
«Срок выполнения работ: с 8 июня по 22 ноября 2026 года в соответствии с графиком производства работ», — говорится в документе.
Что известно о подрядчике
ООО «Зелёный город» — компания, зарегистрированная в 2022 году в Рыбинске. Директором и соучредителем является Александр Ермилов. Ему принадлежит 20% компании. Остальные 80% поровну распределены между Семеном Рощиным (40%) и Евгенией Новиковой (40%).
Основная сфера деятельности компании — благоустройство ландшафта. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2024 году ООО «Зелёный город» заработало 117,8 миллиона рублей, получив прибыль в размере 9,8 миллиона.
На данный момент у подрядчика два действующих проекта: благоустройство центральной части площади им. Маршала Жукова в Рыбинске и обустройство спортивно-игровой площадки во дворе дома № 4 поселка Ермаково Рыбинского муниципального района.
Протяженность Преображенского переулка составляет почти 170 метров. В нем расположены несколько исторических зданий, а также Музей Мологского края и несколько коммерческих помещений. Переулок связывает главную улицу города Крестовую (знаменита своими вывесками в едином стиле) с Бульварной и набережной реки Черемухи.
Напомним, еще летом 2025 года стало известно о масштабных планах по реконструкции центра Рыбинска. На все работы из регионального бюджета выделят более 600 миллионов рублей. Власти объяснили решение высоким туристическим потоком, который растет с каждым годом.
Масштабное благоустройство пройдет не только в Рыбинске, аналогичную идею о создании пешеходного центра реализуют в Ярославле, Ростове Великом и других городах и районных центрах области.
