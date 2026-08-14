Дороги перегружены: Ярославль сковали 10-балльные пробки — карта

Пробки в Ярославле достигли 10 баллов Источник: Свободный Ярославль / Telegram

Вечером 14 августа пробки в Ярославле достигли 10 баллов. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», наиболее загружены дороги по направлению в центр и Заволжский район.

«На работу уже час еду с Суздальской до Красной», — написала читательница 76.RU.

Предварительно, на дорожную обстановку повлияли ДТП.

Кроме того, проезд осложняют дорожные работы. Напомним, в городе ремонтируют участок Московского проспекта, а также полотно на Юбилейном мосту.

С пяти вечера в городе пробки 9 баллов Источник: Яндекс. Карты В вечерний час пик в городе загруженность на дорогах составляла 10 баллов Источник: Яндекс. Карты

Автомобилисты в Сети предупреждают об авариях на пересечении Московского проспекта и проспекте Фрунзе, Городском Валу, ранее также были сообщения о ДТП на Октябрьском и Юбилейном мостах.

Наиболее затруднен проезд на Монтажной улице, проспектах Октября и Ленина, улицах Полушкина Роща, Советская, Первомайская, Мельничная и других участках.