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Дороги и транспорт Дороги перегружены: Ярославль сковали 10-балльные пробки — карта

Дороги перегружены: Ярославль сковали 10-балльные пробки — карта

Проезду мешают аварии

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Пробки в Ярославле достигли 10 баллов | Источник: Свободный Ярославль / TelegramПробки в Ярославле достигли 10 баллов | Источник: Свободный Ярославль / Telegram

Пробки в Ярославле достигли 10 баллов

Источник:

Свободный Ярославль / Telegram

Вечером 14 августа пробки в Ярославле достигли 10 баллов. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», наиболее загружены дороги по направлению в центр и Заволжский район.

«На работу уже час еду с Суздальской до Красной», — написала читательница 76.RU.

Предварительно, на дорожную обстановку повлияли ДТП.

Кроме того, проезд осложняют дорожные работы. Напомним, в городе ремонтируют участок Московского проспекта, а также полотно на Юбилейном мосту.

С пяти вечера в городе пробки 9 баллов | Источник: Яндекс. КартыС пяти вечера в городе пробки 9 баллов | Источник: Яндекс. Карты

С пяти вечера в городе пробки 9 баллов

Источник:

Яндекс. Карты

В вечерний час пик в городе загруженность на дорогах составляла 10 баллов | Источник: Яндекс. КартыВ вечерний час пик в городе загруженность на дорогах составляла 10 баллов | Источник: Яндекс. Карты

В вечерний час пик в городе загруженность на дорогах составляла 10 баллов

Источник:

Яндекс. Карты

Автомобилисты в Сети предупреждают об авариях на пересечении Московского проспекта и проспекте Фрунзе, Городском Валу, ранее также были сообщения о ДТП на Октябрьском и Юбилейном мостах.

Наиболее затруднен проезд на Монтажной улице, проспектах Октября и Ленина, улицах Полушкина Роща, Советская, Первомайская, Мельничная и других участках.

Тем временем по дороге в Москву автомобилисты стоят на участке М-8 «Холмогоры» в районе поселка Петровское Ростовского округа. Там до 20 августа идут ремонтные работы, организовано реверсивное движение.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Пробка 10 баллов ДТП
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Комментарии
2
Гость
15 минут
Пятница вечер, что вы хотели?
Гость
21 минута
Каждый день одно и тоже, необучаемые.
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