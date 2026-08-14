Ловят по три нарушения за раз: десятки новых камер заработали на дорогах Ярославля — адреса

В Ярославле подключили в работу 37 «Пауков». Комплексы ловят автомобилистов сразу на трех нарушениях: скорость, ремень и телефон.
Как ранее объясняли в ярославской ГИБДД, «Пауков» устанавливают в местах, где чаще всего происходят ДТП. В регионе подключили в работу несколько сотен комплексов.
С помощью «умных» камер контролируют соблюдение скоростного режима, непристегнутый ремень у водителя и пассажиров, а также пользование мобильным телефоном за рулем.
Список новых камер «Паук» в Ярославле
пересечение ул. Большой Федоровской с проспектом Толбухина;
пересечение Которосльной набережной, Мукомольного переулка и Косого моста;
пересечение ул. Городской Вал с ул. Большой Октябрьской;
пересечение ул. Городской Вал с ул. Салтыкова-Щедрина;
пересечение ул. Собинова с ул. Пушкина;
пересечение ул. Свободы с ул. Республиканской;
пересечение пр-та Ленина с ул. Свердлова;
пересечение пр. Октября с ул. Чайковского;
пересечение пр-та Октября с ул. Республиканской;
пересечение проспекта Октября с ул. Победы;
пересечение ул. Победы с ул. Республиканской (Октябрьская площадь);
пересечение Мышкинского проезда с ул. Лисицына;
Полушкина Роща, в районе д. 9Б (напротив ТЦ «Тандем»);
пересечение пр-та Фрунзе с ул. Лескова;
пересечение Московского проспекта, ул. Слепнева и ул. Павлова;
пересечение Московского проспекта с ул. Нагорной;
пересечение Московского проспекта с ул. Гагарина;
пересечение Суздальского шоссе с ул. Леваневского;
пересечение ул. Калинина и ул. Дорожная;
пересечение пр-та Машиностроителей с ул. Серго Орджоникидзе;
пересечение пр-та Машиностроителей с ул. Саукова;
пересечение ул. Дачная с ул. Урочская;
пересечение ул. Маяковского с ул. Шандорная;
Юго-Западная окружная дорога, пересечение с ул. Гудованцева г. Ярославля;
Юго-западная окружная дорога, пересечение с а/д Р-132 «Золотое кольцо»;
Юго-Западная окружная дорога, пересечение с ул. Гагарина;
пересечение Тутаевского шоссе с ул. Панина;
пересечение Тутаевского шоссе с ул. Пашуковской;
Тутаевское шоссе, в районе д. 31;
Тутаевское шоссе, перемычка с Ленинградским проспектом (напротив д. 1, 4а, 8);
пересечение Тутаевского шоссе с ул. Елены Колесовой;
пересечение Тутаевского шоссе с ул. Урицкого;
пересечение Тутаевского шоссе с ул. Батова;
пересечение Ленинградского пр-та с ул. Механизаторов;
пересечение Ленинградского пр-та с ул. Панина;
пересечение Ленинградского пр-та с ул. Строителей;
пересечение Ленинградского пр-та с ул. Урицкого.
Кроме того, камеры также подключили на дорогах в области:
обход Переславля-Залесского, км 0+127 — км 0+250, пересечение с автодорогой М-8 «Холмогоры» (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 134+100 — км 145+100);
Тутаев, пересечение пр-та 50-летия Победы с ул. Комсомольская;
автодорога Ярославль — Заячий Холм — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» (до деревни Шопша), пересечение с автодорогой Гаврилов-Ям — Пружинино.
Мы делали подробный разбор о том, как работают новые комплексы «Паук».