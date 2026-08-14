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Дороги и транспорт Ловят по три нарушения за раз: десятки новых камер заработали на дорогах Ярославля — адреса

Ловят по три нарушения за раз: десятки новых камер заработали на дорогах Ярославля — адреса

Публикуем карту

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В Ярославле начали работать | Источник: Артем Бауман / 76.RUВ Ярославле начали работать | Источник: Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле начали работать

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

В Ярославле подключили в работу 37 «Пауков». Комплексы ловят автомобилистов сразу на трех нарушениях: скорость, ремень и телефон.

Как ранее объясняли в ярославской ГИБДД, «Пауков» устанавливают в местах, где чаще всего происходят ДТП. В регионе подключили в работу несколько сотен комплексов.

С помощью «умных» камер контролируют соблюдение скоростного режима, непристегнутый ремень у водителя и пассажиров, а также пользование мобильным телефоном за рулем.

Где установили новые камеры на дорогах Ярославля

Источник:

Яндекс. Конструктор

Список новых камер «Паук» в Ярославле

  • пересечение ул. Большой Федоровской с проспектом Толбухина;

  • пересечение Которосльной набережной, Мукомольного переулка и Косого моста;

  • пересечение ул. Городской Вал с ул. Большой Октябрьской;

  • пересечение ул. Городской Вал с ул. Салтыкова-Щедрина;

  • пересечение ул. Собинова с ул. Пушкина;

  • пересечение ул. Свободы с ул. Республиканской;

  • пересечение пр-та Ленина с ул. Свердлова;

  • пересечение пр. Октября с ул. Чайковского;

  • пересечение пр-та Октября с ул. Республиканской;

  • пересечение проспекта Октября с ул. Победы;

  • пересечение ул. Победы с ул. Республиканской (Октябрьская площадь);

  • пересечение Мышкинского проезда с ул. Лисицына;

  • Полушкина Роща, в районе д. 9Б (напротив ТЦ «Тандем»);

  • пересечение пр-та Фрунзе с ул. Лескова;

  • пересечение Московского проспекта, ул. Слепнева и ул. Павлова;

  • пересечение Московского проспекта с ул. Нагорной;

  • пересечение Московского проспекта с ул. Гагарина;

  • пересечение Суздальского шоссе с ул. Леваневского;

  • пересечение ул. Калинина и ул. Дорожная;

  • пересечение пр-та Машиностроителей с ул. Серго Орджоникидзе;

  • пересечение пр-та Машиностроителей с ул. Саукова;

  • пересечение ул. Дачная с ул. Урочская;

  • пересечение ул. Маяковского с ул. Шандорная;

  • Юго-Западная окружная дорога, пересечение с ул. Гудованцева г. Ярославля;

  • Юго-западная окружная дорога, пересечение с а/д Р-132 «Золотое кольцо»;

  • Юго-Западная окружная дорога, пересечение с ул. Гагарина;

  • пересечение Тутаевского шоссе с ул. Панина;

  • пересечение Тутаевского шоссе с ул. Пашуковской;

  • Тутаевское шоссе, в районе д. 31;

  • Тутаевское шоссе, перемычка с Ленинградским проспектом (напротив д. 1, 4а, 8);

  • пересечение Тутаевского шоссе с ул. Елены Колесовой;

  • пересечение Тутаевского шоссе с ул. Урицкого;

  • пересечение Тутаевского шоссе с ул. Батова;

  • пересечение Ленинградского пр-та с ул. Механизаторов;

  • пересечение Ленинградского пр-та с ул. Панина;

  • пересечение Ленинградского пр-та с ул. Строителей;

  • пересечение Ленинградского пр-та с ул. Урицкого.

Кроме того, камеры также подключили на дорогах в области:

  • обход Переславля-Залесского, км 0+127 — км 0+250, пересечение с автодорогой М-8 «Холмогоры» (от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска), км 134+100 — км 145+100);

  • Тутаев, пересечение пр-та 50-летия Победы с ул. Комсомольская;

  • автодорога Ярославль — Заячий Холм — автодорога «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» (до деревни Шопша), пересечение с автодорогой Гаврилов-Ям — Пружинино.

Мы делали подробный разбор о том, как работают новые комплексы «Паук».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Комплекс фиксации нарушений ПДД Штраф ГИБДД Скоростной режим
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