Разрушен дом, торговый центр выгорел дотла: главное об атаках беспилотников по России — кадры

Пожар тушили более 19 часов Источник: МЧС ДНР / МАХ

Беспилотники массово атаковали регионы России 14 августа. Во время налета погибли и пострадали люди. Также повреждены дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

Один человек погиб, еще несколько пострадали во время удара дронов по многоквартирному дому в Брянске. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Егор Ковальчук.

«Девяти жителям оказана медицинская помощь. Один человек, к большому сожалению, погиб. Трое госпитализированы, остальным назначено лечение амбулаторно», — говорится в сообщении.

Источник: Егор Ковальчук / Telegram

Как уточнил глава региона, после удара в здании вспыхнул пожар. Огонь удалось локализовать, сотрудники администрации проводят оценку ущерба. Также на месте работают волонтеры, которые разбирают завалы на придомовой территории и помогают жильцам дома.

Источник: Егор Ковальчук / Telegram

В Курской области мужчина получил ранения, когда наехал на взрывное устройство. Об этом написал губернатор Александр Хинштейн в канале в MAX.

«В поликлинику Рыльской ЦРБ обратился 41-летний мужчина. Накануне он во время работы в поле наехал на взрывное устройство. К счастью, травмы легкие и его здоровью ничего не угрожает. Врачи назначили ему необходимое лечение, будут наблюдать амбулаторно», — сообщил глава области.

Помимо этого, беспилотники атаковали гипермаркет «Галактика» в Енакиеве в ДНР. После этого в здании начался пожар. Пламя охватило площадь около 8 тысяч квадратных метров.

Как рассказал замглавы администрации города Сергей Божик ТАСС, во время удара два охранника гипермаркета получили ранения. К тушению пожара в здании МЧС привлекли 92 человека и 19 единиц техники. Открытое горение ликвидировали лишь спустя 19 часов.

Источник: МЧС ДНР / МАХ

В Запорожской области дрон атаковал пожарную автоцистерну в Лисичанске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Луганской Народной Республике.

По данным ведомства, беспилотник нанес удар по пожарной автоцистерне в момент, когда дежурный караул возвращался с места тушения пожара. Во время удара пострадал один сотрудник.