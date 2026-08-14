НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 751мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Что изменит Карабулинская развязка
Ракетная опасность
Афиша на выходные
Гид подготовки к учебному году
Вводят новый налог
Узнать адреса укрытий в Ярославле
Погода на выходные
Какие заводы откроют
Происшествия Разрушен дом, торговый центр выгорел дотла: главное об атаках беспилотников по России — кадры

Разрушен дом, торговый центр выгорел дотла: главное об атаках беспилотников по России — кадры

ПВО сбила более 200 дронов

238
Пожар тушили более 19 часов | Источник: МЧС ДНР / МАХПожар тушили более 19 часов | Источник: МЧС ДНР / МАХ

Пожар тушили более 19 часов

Источник:

МЧС ДНР / МАХ

Беспилотники массово атаковали регионы России 14 августа. Во время налета погибли и пострадали люди. Также повреждены дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

Один человек погиб, еще несколько пострадали во время удара дронов по многоквартирному дому в Брянске. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Егор Ковальчук.

«Девяти жителям оказана медицинская помощь. Один человек, к большому сожалению, погиб. Трое госпитализированы, остальным назначено лечение амбулаторно», — говорится в сообщении.

Источник: Егор Ковальчук / TelegramИсточник: Егор Ковальчук / Telegram
Источник:

Егор Ковальчук / Telegram

Как уточнил глава региона, после удара в здании вспыхнул пожар. Огонь удалось локализовать, сотрудники администрации проводят оценку ущерба. Также на месте работают волонтеры, которые разбирают завалы на придомовой территории и помогают жильцам дома.

Источник: Егор Ковальчук / TelegramИсточник: Егор Ковальчук / Telegram
Источник:

Егор Ковальчук / Telegram

В Курской области мужчина получил ранения, когда наехал на взрывное устройство. Об этом написал губернатор Александр Хинштейн в канале в MAX.

«В поликлинику Рыльской ЦРБ обратился 41-летний мужчина. Накануне он во время работы в поле наехал на взрывное устройство. К счастью, травмы легкие и его здоровью ничего не угрожает. Врачи назначили ему необходимое лечение, будут наблюдать амбулаторно», — сообщил глава области.

Помимо этого, беспилотники атаковали гипермаркет «Галактика» в Енакиеве в ДНР. После этого в здании начался пожар. Пламя охватило площадь около 8 тысяч квадратных метров.

Как рассказал замглавы администрации города Сергей Божик ТАСС, во время удара два охранника гипермаркета получили ранения. К тушению пожара в здании МЧС привлекли 92 человека и 19 единиц техники. Открытое горение ликвидировали лишь спустя 19 часов.

Источник: МЧС ДНР / МАХИсточник: МЧС ДНР / МАХ
Источник:

МЧС ДНР / МАХ

В Запорожской области дрон атаковал пожарную автоцистерну в Лисичанске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Луганской Народной Республике.

По данным ведомства, беспилотник нанес удар по пожарной автоцистерне в момент, когда дежурный караул возвращался с места тушения пожара. Во время удара пострадал один сотрудник.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего над Россией с 08:00 до 20:00 мск ПВО сбила 221 беспилотник. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Дрон ПВО Удар
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
48 минут
Вы помните что было неделю назад? И про это через 7 дней все забудут,к сожалению,но-это факт!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Рекомендуем