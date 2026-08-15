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Развлечения Окна ТВ Обзор Детские припадки и суды: обратная сторона любви людей к «Покемонам»

Детские припадки и суды: обратная сторона любви людей к «Покемонам»

Без скандалов не обошлось

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Всем, кто захочет поностальгировать, придется посмотреть больше 1200 серий «Покемона», которые вышли за эти годы | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВсем, кто захочет поностальгировать, придется посмотреть больше 1200 серий «Покемона», которые вышли за эти годы | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Всем, кто захочет поностальгировать, придется посмотреть больше 1200 серий «Покемона», которые вышли за эти годы

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

«Покемон, мы сможем всё — ты и я!» — звучит с экрана, а ты уже сидишь с тетрадкой и карандашом, готовый записать характеристики нового персонажа. В доинтернетные нулевые нашим покедексом была тетрадь в клеточку, а покеболом — ящик комода, где хранились журналы, карточки, наклейки и весь остальной мерч по вселенной «Покемонов».

Полностью погрузиться в эпоху 1990-х и 2000-х — время, когда телевизор был главным центром притяжения для всей семьи, — можно в нашем спецпроекте «Окна ТВ».

«Окна ТВ» — это попытка понять, как телевидение повлияло на формирование целого поколения, почему дети 1990-х выросли такими, какими мы их знаем сегодня, и как телепередачи тех лет отражали всё то, что происходило в стране.

Но прежде всего это теплый ностальгический проект, где можно на несколько минут вернуться в детство, погрузившись в приятные воспоминания.

Всё началось не с аниме, а с игр студии Game Freak. Создатель серии Сатоси Тадзири перенес в RPG-линейку свое детское хобби — коллекционирование насекомых. Успех в Японии был ошеломительным, и к началу нулевых покемоны покорили мир.

Изначально лицом франшизы должен был стать Клефейри (розовый покемон волшебного типа). Но продюсеры решили, что желтый Пикачу будет одинаково симпатичен и мальчикам, и девочкам. И не прогадали.

Первоначально первым покемоном должен был быть не Пикачу | Источник: кадр из сериала «Покемон» (0+), реж. Кунихико Юяма, Норихико Судо, Масамицу Хидака, Даррен Данстэн и др. 79, 1997 годПервоначально первым покемоном должен был быть не Пикачу | Источник: кадр из сериала «Покемон» (0+), реж. Кунихико Юяма, Норихико Судо, Масамицу Хидака, Даррен Данстэн и др. 79, 1997 год

Первоначально первым покемоном должен был быть не Пикачу

Источник:

кадр из сериала «Покемон» (0+), реж. Кунихико Юяма, Норихико Судо, Масамицу Хидака, Даррен Данстэн и др. 79, 1997 год

Но история могла быстро закончиться. 16 декабря 1997 года в Японии вышла 38-я серия — «Кибер-солдат Поригон». После ее просмотра 658 зрителей (в основном дети) попали в больницы с эпилептическими припадками. Виной всему стала сцена взрыва с быстрой сменой ярко-красного и синего цветов. Показ сериала прервали на четыре месяца, а злополучный эпизод навсегда убрали из эфирной сетки по всему миру.

В Россию покемоны приехали 18 декабря 2000 года благодаря Сергею Супоневу. Именно он пролоббировал показ мультсериала на ОРТ.

Наша версия стала гибридом польской и американской адаптаций. От Польши мы взяли географию, где родной город Эша превратился из японской Масары в Алабастию. А от США — музыку и имена героев. Это, кстати, помогло в освоении карточной игры Pokémon TCG, которая у нас продавалась на английском.

В 2001 году трансляция на ОРТ неожиданно прервалась на 104-й серии, которая не была финалом мультсериала. По одной из версий, канал приобрел права только на этот пакет при поддержке Сергея Супонева, а после его гибели продлевать лицензию не стал. Интерес к франшизе на время поддержали повторы и DVD с фильмами, но ажиотаж постепенно спадал. На телеэкраны покемоны вернулись лишь в 2008-м с показом десятого сезона на ТНТ.

К 10-му сезону качество мультфильма значительно изменилось | Источник: кадр из сериала «Покемон» (0+), реж. Кунихико Юяма, Норихико Судо, Масамицу Хидака, Даррен Данстэн и др., 2008 годК 10-му сезону качество мультфильма значительно изменилось | Источник: кадр из сериала «Покемон» (0+), реж. Кунихико Юяма, Норихико Судо, Масамицу Хидака, Даррен Данстэн и др., 2008 год

К 10-му сезону качество мультфильма значительно изменилось

Источник:

кадр из сериала «Покемон» (0+), реж. Кунихико Юяма, Норихико Судо, Масамицу Хидака, Даррен Данстэн и др., 2008 год

В 2016 году новая волна популярности накрыла страну с выходом игры Pokémon GO. Охота на виртуальных монстров захватила даже тех, кто не смотрел аниме. Апофеозом ажиотажа стал суд над блогером Русланом Соколовским в 2017 году за ловлю покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

Но пока общество спорило о границах цифрового мира, бизнес продолжал монетизировать покемоновую лихорадку. В 2025 году The Pokémon Company International, управляющая всеми лицензионными продажами, заняла 7-е место в мире среди крупнейших правообладателей, заработав на товарах около 12 миллиардов долларов.

Мы выросли, но всё равно чувствуем связь с этой яркой вселенной: когда болит голова — мы Псайдаки, когда не успеваем за дедлайном — Слоупоки. Мы уже не те дети у экрана, но сердце всё равно ёкает, когда слышишь знакомое: «Пика-пика-чу!»

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Мультфильм Покемон 90-е годы Телевидение
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