Приложения Ozon пропали из Google Play

Приложение пропало в пятницу, 14 августа Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Из магазина приложения Google Play для Android-устройств пропали ряд приложений компании Ozon. В этом убедились журналисты «Городских медиа».

Вместе с основным приложением маркетплейса исчезли Ozon Fresh (сервис быстрой и экспресс-доставки) и Ozon Seller (официальный личный кабинет и мобильное приложение для продавцов на маркетплейсе). Также недоступными оказались Ozon Job (мобильное приложение и платформа для поиска гибкой подработки или временной работы) и Ozon Travel (онлайн-сервис для организации путешествий и поездок).

Отметим, что двумя днями ранее из магазина приложений компании Google таким же образом удалили приложение Ozon Банк. При этом в App Store приложения Ozon пока остаются доступны.

Ранее Apple временно удалила Telegram из App Store. Такое решение корпорация приняла после проверки, в ходе которой обнаружила контент, нарушающий правила «запрета материалов, пропагандирующих сексуальное насилие над детьми».