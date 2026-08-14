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Страна и мир Приложения Ozon пропали из Google Play

Приложения Ozon пропали из Google Play

Вместе с основным приложением маркетплейса исчезли и другие сервисы

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Приложение пропало в пятницу, 14 августа | Источник: Максим Серков / NGS42.RUПриложение пропало в пятницу, 14 августа | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Приложение пропало в пятницу, 14 августа

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Из магазина приложения Google Play для Android-устройств пропали ряд приложений компании Ozon. В этом убедились журналисты «Городских медиа».

Вместе с основным приложением маркетплейса исчезли Ozon Fresh (сервис быстрой и экспресс-доставки) и Ozon Seller (официальный личный кабинет и мобильное приложение для продавцов на маркетплейсе). Также недоступными оказались Ozon Job (мобильное приложение и платформа для поиска гибкой подработки или временной работы) и Ozon Travel (онлайн-сервис для организации путешествий и поездок).

Отметим, что двумя днями ранее из магазина приложений компании Google таким же образом удалили приложение Ozon Банк. При этом в App Store приложения Ozon пока остаются доступны.

Ранее Apple временно удалила Telegram из App Store. Такое решение корпорация приняла после проверки, в ходе которой обнаружила контент, нарушающий правила «запрета материалов, пропагандирующих сексуальное насилие над детьми».

Обновлено в 00:05 мск: Приложения Ozon, Ozon fresh, Ozon Travel, Ozon Селект недоступны в Google Play. Владельцы Android-устройств могут скачать их в RuStore, AppGallery и Galaxy Store. Все сервисы Ozon работают для вас в обычном режиме 24/7. Сообщили в компании.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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