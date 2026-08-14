«Я была в шоке»: Собчак выложила миллионы за отдых на элитном курорте и осталась недовольна

Ксения Собчак в пух и прах разнесла курорт, на котором отдыхает, но уезжать не торопится Источник: xenia_sobchak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ксения Собчак устроила жесткий разнос культовому итальянскому курорту Форте-деи-Марми, который традиционно считается излюбленным местом отдыха российской и мировой элиты. Привыкшая к безупречному люксу журналистка не стала стесняться в выражениях и разгромила местный пляжный отдых. По ее словам, пятизвездочные пляжи Форточки превратились в болото, но даже испорченный отпуск не заставит светскую львицу навсегда отказаться от тосканского шика.

Впервые журналистка побывала на Форте-деи-Марми в 2007 году. И тогда он ей сразу не понравился.

— Я на лодке туда, значит, заехала с друзьями, и я была в шоке. То есть я просто говорю: «Как тут можно нравиться Ивану Урганту?» — вспоминает первое знакомство с люксовым курортом Ксения. — Потом я написала в книге «Замуж за миллионера» целый пассаж про Форте-деи-Марми, когда я была молодая, в 2007 году: «У попавшего в уютное местечко вроде итальянского городка Форте-Дель Марме создается ощущение, что все мужчины ушли на войну. Остались одни женщины и дети. <…> Идеальный способ попробовать себя в роли весьма состоятельной матери-одиночки».

Прошло время. У Ксении подрос сын и она решила посмотреть на курорт с новой стороны.

— Видимо, это возраст так и сказывается. Я уже приезжаю с семьей. И понимаю, что это лучшее место для отдыха, — признаётся Собчак.

Но с чем до сих пор не может смириться Ксения, так это с морем на Форте-деи-Марми: к пляжному отдыху у нее большие претензии.

Море оказалось забито плотными водорослями. Чтобы просто зайти на глубину, отдыхающим приходится очень долго идти по колено в плавающей водорослевой массе. А пляжи, по наблюдениям Собчак, коммунальные службы и отели чистят плохо или не чистят вовсе.

Впрочем, Собчак нашла в этой ситуации и один плюс: из-за огромного количества тины в такой плотной воде, по ее словам, невозможно утонуть.

— Детям идеально, потому что они не могут утонуть. То есть, ну, как бы физически невозможно, и ты спокоен. Ты туда не заходишь. Ты на пляже, — говорит Ксения.

Несмотря на провальный пляжный сезон, журналистка подчеркнула, что в целом не планирует отказываться от поездок в любимую Форточку. Проблемы с грязным морем ей с лихвой компенсируют итальянская кухня, условия для занятий спортом и люксовый шопинг.

Собчак призналась, что ее любимый пляж на Форте-деи-Марми — Augustus Beach Club. Стоимость аренды одного пляжного тента здесь составляет в среднем от 410 до 470 € (от 40 000 до 46 000 рублей) в день, однако итоговая цена сильно зависит от сезона и расположения тента относительно первой линии моря.

Во сколько ей обошелся отдых на роскошном курорте этим летом, Собчак не рассказывает, но, исходя из люксового статуса курорта и ее предпочтений, недельный отдых выходит минимум в 1,5–2 млн рублей без учета шопинга.

Поскольку журналистка традиционно выбирает исключительно премиальный сегмент, из чего складывается стоимость ее каникул в Тоскане, можно оценить по актуальным рыночным расценкам.

Средняя стоимость ночи в пятизвездочных отелях Форте-деи-Марми, таких как Augustus Hotel & Resort или Hotel Principe, составляет от 130 000 до 180 000 рублей. Таким образом, только за неделю аренды премиального номера или виллы набегает около 1–1,3 млн рублей.