«Три процента монахов, остальные примерно гопники». Что увидел бывалый путешественник в Тибете — видео

Источник: Городские медиа

Константина Каськаева чарующими видами не удивишь: он объехал больше полсотни стран. Но Тибет — особый случай. Взять хоть дорогу туда: экспресс из Пекина является самым высокогорным рейсом в мире, пассажирам даже предоставляют кислородные маски, чтобы их не одолела горная болезнь. Само собой, и виды из окна вагона открываются поразительные.

Столица региона Лхаса, впрочем, давно перестроена, из древностей здесь остались лишь некоторые храмы, а старый город является, по сути, новоделом. Хотя новоделом, весьма точно изображающим то, как выглядела старая Лхаса. По улочкам ходят монахи с четками и паломники, а торговцы продают экзотические местные товары. Но в городе много китайцев, приезжающих на сезонные работы, а окраины застроены многоэтажками.