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Страна и мир «Три процента монахов, остальные примерно гопники». Что увидел бывалый путешественник в Тибете — видео

«Три процента монахов, остальные примерно гопники». Что увидел бывалый путешественник в Тибете — видео

Духовность на священной земле буддистов присутствует, а вот аутентичность придется поискать

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Источник:

Городские медиа

Константина Каськаева чарующими видами не удивишь: он объехал больше полсотни стран. Но Тибет — особый случай. Взять хоть дорогу туда: экспресс из Пекина является самым высокогорным рейсом в мире, пассажирам даже предоставляют кислородные маски, чтобы их не одолела горная болезнь. Само собой, и виды из окна вагона открываются поразительные.

Столица региона Лхаса, впрочем, давно перестроена, из древностей здесь остались лишь некоторые храмы, а старый город является, по сути, новоделом. Хотя новоделом, весьма точно изображающим то, как выглядела старая Лхаса. По улочкам ходят монахи с четками и паломники, а торговцы продают экзотические местные товары. Но в городе много китайцев, приезжающих на сезонные работы, а окраины застроены многоэтажками.

Чтобы увидеть истинный быт тибетцев, стоит отъехать от Лхасы, и чем дальше, тем лучше. Посмотрите видео выше, где об этом рассказывает бывалый путешественник.

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Никита Егоров
Тибет Путешествие
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