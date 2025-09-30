В течение года: суд обязал власти расселить жильцов взорвавшегося дома в Ярославле

Суд встал на сторону жильцов взорвавшегося дома в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле суд обязал мэрию расселить оставшихся без квартир жильцов дома на улице Батова, 5 корпус 2, где в августе 2020 года произошел взрыв газа. Речь идет о 10 семьях, до сих пор не получивших компенсацию или жилое помещение.

«Жители 110 квартир получили выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. Жители 10 квартир по разным причинам не воспользовались правом на получение единовременной выплаты, остаток неизрасходованных денежных средств был возвращен в федеральный бюджет. До настоящего времени жилое помещение им взамен разрушенного не предоставлено, компенсация за поврежденное жилое помещение не выплачена», — рассказали в Ярославском областном суде.

Расселить аварийный дом на улице Батова должны были не позднее 2021 года. Но уложиться в сроки не получилось. Тогда прокурор города Ярославля обратился в суд с иском к мэрии, в котором просил, чтобы власти в течение полугода с момента вступления решения суда в законную силу изъяли у собственников земельный участок под многоквартирным домом и жилые помещения. Взамен людям должны были выплатить возмещение или предоставить жилье.

Суд встал на сторону прокурора, поскольку из-за того, что часть квартир осталась в собственности не расселенных жильцов, аварийное здание невозможно снести.

В итоге мэрию обязали выплатить деньги оставшимся без квартир собственникам или предоставить им жилье, а землю и помещения в аварийной десятиэтажке изъять.

Власти пытались обжаловать решение

Помимо этого иск подал собственник одной из квартир. Суд признал незаконным бездействие мэрии Ярославля, не принимавшей меры к изъятию земельного участка под жилым помещением и выплате возмещения или предоставлению иного жилья. Власти не согласились и попытались обжаловать решение.

«В судебном заседании суда апелляционной инстанции прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий выступил против удовлетворения апелляционной жалобы, просил оставить решение суда без изменения», — рассказали в Ярославском областном суде.

Судебная коллегия оставила жалобу без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

Мэрия должна расселить жильцов аварийного дома в течение года с момента вступления решения суда в законную силу. Получается, что власти должны предоставить людям квартиры или компенсации до сентября 2026 года.

Ранее в мэрии Ярославля говорили, что оставшимся 10 семьям выделят квартиры в новостройке на Большой Донской улице в Красноперекопском районе. Ключи обещали выдать уже в 2025 году.

После ЧП со взрывом газа было решено расселить все 120 квартир, в которых проживал 341 человек. На выплаты для 110 семей суммарно было потрачено 284 миллиона рублей.