Когда в Ярославле снесут взорвавшийся дом на улице Батова? Власти дали ответ

Когда снесут дом на улице Батова в Ярославле Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Стало известно, когда в Ярославле снесут десятиэтажку на улице Батова, 5 корпус 2 в Дзержинском районе. Там 21 августа 2020 года прогремел взрыв газа.

Ранее в мэрии Ярославля рассказывали, что 10 семей, проживавших в десятиэтажке до ЧП, до сих пор не расселили. Новые квартиры людям должен предоставить «Специализированный застройщик „Светлояр“», с которым заключили договор о комплексном развитии территории в районе Большой Донской улицы в Красноперекопском районе.

«В настоящее время ООО „Специализированный застройщик „Светлояр“ проводит независимую оценку жилых помещений с целью их последующего расселения», — рассказали городские власти. Ранее сообщалось, что люди получат ключи от нового жилья уже в 2025 году.

Уже после того, как все жильцы дома на улице Батова получат новые квартиры, дом можно будет сносить. Как рассказали в городской администрации, этим будут заниматься власти:

«Мэрией Ярославля будут проведены мероприятия по ликвидации данного многоквартирного дома, включая демонтаж конструкций, инженерных систем и вывоз строительного мусора».

Получается, что сносом аварийной десятиэтажки могут заняться уже в конце 2025 или начале 2026 года.

После ЧП со взрывом газа на улице Батова эксперты сообщили, что дом больше непригоден для проживания. Власти пообещали помочь людям с расселением. На выплату компенсаций для 110 семей суммарно потратили 284 миллиона рублей.

Но некоторым этих денег не хватило, почти всем пришлось доплачивать из собственного кармана. Однако из-за того, что на эти условия согласились не все, оставались не расселенные квартиры. Из-за этого остаток федеральных средств, выделенных на компенсации, аннулировали.