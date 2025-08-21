«Не устраивали варианты»: куда расселят оставшихся жильцов взорвавшегося дома на Батова в Ярославле

Куда расселят жильцов взорвавшегося дома в Ярославле Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

Спустя пять лет после ЧП на улице Батова, 5 корпус 2 в Дзержинском районе Ярославля, где прогремел взрыв газа в десятиэтажном доме, для жильцов нашли новые квартиры. Как рассказали в мэрии, за прошедшее время уже удалось расселить 110 семей. Но еще 10 семей не стали принимать выплату на приобретение или строительство жилья.

«Мэрия города Ярославля на протяжении пяти лет извещала данных граждан об указанных мерах, о порядке их предоставления и сроке завершения выплат. Но граждан не устраивали все предложенные ранее варианты», — рассказали 21 августа в городской администрации.

В итоге удалось найти решение, устроившее всех: людям выделят квартиры в новостройке на Большой Донской улице в Красноперекопском районе.

«Уже в этом году 10 семей получат ключи от новых квартир», — рассказали власти.

Как рассказали в мэрии, после ЧП со взрывом газа было решено расселить все 120 квартир, в которых проживал 341 человек. На выплаты для 110 семей суммарно было потрачено 284 миллиона рублей.

Взрыв бытового газа, прогремевший в доме № 5, корпус 2, на улице Батова 21 августа 2020 года, уничтожил шесть квартир. Еще 12 пострадали. Во время ЧП погибли люди: мама с маленьким сыном и преподаватель школы искусств — именно в ее квартире рвануло.

После происшествия здание признали аварийным. Жителям пообещали выплатить деньги на покупку нового жилья, а также помогали с временным размещением в гостинице и арендой квартиры.

Власти сразу сообщили, что людям помогут с покупкой нового жилья. Конкретно пообещали выплаты. Но многим этих денег не хватило: почти всем пришлось доплачивать из собственного кармана. Однако из-за того, что на эти условия согласились не все, оставались не расселенные квартиры. Из-за этого остаток федеральных средств, выделенных на компенсации, был аннулирован.

Позже стало известно, что их расселение ляжет на плечи питерского застройщика «Бизант», выигравшего торги на право застройки территории площадью 170 578 квадратных метров в районе улицы Большой Донской в Красноперекопском районе. Работы планируются масштабные: там появятся не только жилые дома, но и другая инфраструктура, включая детский сад и школу. Одним из условий для застройщика как раз и стало расселение семей с улицы Батова.