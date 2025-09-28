Копченые перепелки, клубника и гигантские овощи: чем торгуют на аграрной ярмарке в Ярославле. Обзор

В Ярославле начался последний день работы аграрной ярмарки Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

28 сентября в Ярославле стартовал последний день работы аграрной ярмарки «ЯрАгро-2025». Изначально мероприятие должно было пройти одним днем 20 сентября, однако ее оставили до 21-го, затем из-за повышенного интереса среди горожан и туристов власти продлили ярмарку еще на одни выходные — 27 и 28 сентября.

«Каждый округ организовал свою зону, презентовал продукцию и особенности территории. Творческие коллективы подготовили концертные программы и театральные представления, мастер-классы и конкурсы. По итогам отбора Переславль-Залесский занял первое место, Даниловский округ — второе, Некоузский — третье», — сообщал ранее губернатор Михаил Евраев.

На ярмарке представлены 145 производителей со всего региона. На прилавках — продукты, косметика, фермерские товары, саженцы, текстиль и изделия для дома, сувениры. По данным властей, только с 20 по 21 сентября выставку посетили 23 тысячи человек.

В Ярославле на Советской площади проходит аграрная ярмарка Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Фермеры и ремесленники со всей области представляют свою продукцию. Для участников оборудовали торговые места на Советской площади. Публикуем обзор товаров со всей Ярославской области.

На ярмарке можно приобрести сушеные травы и чаи, заготовленные в Ярославской области Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На прилавках можно найти даже свежую клубнику Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Некрасовский район представил свои мясные изделия Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Участники создали фотозоны Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Гаврилов-Ямский округ завлекает гончарными изделиями и вкусностями Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Фермеры Гаврилов-Ямского района представили сыры с различными добавками. Например, с лавандой Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Во вторые выходные на выставке стало заметно меньше гостей Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Каждый район по-своему украшал стенды Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Борисоглебский округ торгует пирожками и булочками Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Ярославский округ благоухает: на стенде разбили настоящий сад Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Даниловский округ развернул буфет, украшенный тыквами Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Осеннее настроение Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Цены на даниловскую молочную продукцию, в том числе сыры Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Рядом со стендом Любимского района разносились запахи копченостей Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Любим представил копченое мясо и рыбу Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Тутаевский округ добавил настроения баранками и цветочными композициями. На стенде представлена косметика, украшения и товары из романовской овцы Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Немногие гости решились погулять на выставке в хмурую погоду Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Рядом также работал передвижной пункт «Шаг здоровья» Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Предприниматели также представили свои товары в палатках Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Самые длинные очереди — к торговым точкам с дегустацией Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На ярмарке представлен зефир ручной работы. Стоимость лакомства — от 100 до 700 рублей Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Куда без меда! Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

А это различные десерты и сласти от «Шоколадного дома» Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Котики, гуси и зайчики ручной работы Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На ярмарке предлагают мясные и шоколадные колбасы Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Ярмарка располагается напротив правительства Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В центре города в эти выходные ароматно! Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Ростовский округ также представляет производство «Светлоозеро» Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Несмотря на погоду, десятки горожан пришли полакомиться на ярмарке Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На «ЯрАгро» также можно найти свежую малину Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На площади развернулись настоящие торговые ряды Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Также можно приобрести свежие овощи Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU