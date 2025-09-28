НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Копченые перепелки, клубника и гигантские овощи: чем торгуют на аграрной ярмарке в Ярославле. Обзор

Копченые перепелки, клубника и гигантские овощи: чем торгуют на аграрной ярмарке в Ярославле. Обзор

Показываем, чем удивляют ярославцев и туристов

764
В Ярославле начался последний день работы аграрной ярмарки | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Ярославле начался последний день работы аграрной ярмарки | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле начался последний день работы аграрной ярмарки

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

28 сентября в Ярославле стартовал последний день работы аграрной ярмарки «ЯрАгро-2025». Изначально мероприятие должно было пройти одним днем 20 сентября, однако ее оставили до 21-го, затем из-за повышенного интереса среди горожан и туристов власти продлили ярмарку еще на одни выходные — 27 и 28 сентября.

«Каждый округ организовал свою зону, презентовал продукцию и особенности территории. Творческие коллективы подготовили концертные программы и театральные представления, мастер-классы и конкурсы. По итогам отбора Переславль-Залесский занял первое место, Даниловский округ — второе, Некоузский — третье», — сообщал ранее губернатор Михаил Евраев.

На ярмарке представлены 145 производителей со всего региона. На прилавках — продукты, косметика, фермерские товары, саженцы, текстиль и изделия для дома, сувениры. По данным властей, только с 20 по 21 сентября выставку посетили 23 тысячи человек.

В Ярославле на Советской площади проходит аграрная ярмарка

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Фермеры и ремесленники со всей области представляют свою продукцию. Для участников оборудовали торговые места на Советской площади. Публикуем обзор товаров со всей Ярославской области.

На ярмарке можно приобрести сушеные травы и чаи, заготовленные в Ярославской области | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНа ярмарке можно приобрести сушеные травы и чаи, заготовленные в Ярославской области | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На ярмарке можно приобрести сушеные травы и чаи, заготовленные в Ярославской области

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

На прилавках можно найти даже свежую клубнику | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНа прилавках можно найти даже свежую клубнику | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На прилавках можно найти даже свежую клубнику

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Некрасовский район представил свои мясные изделия | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНекрасовский район представил свои мясные изделия | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Некрасовский район представил свои мясные изделия

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Участники создали фотозоны | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUУчастники создали фотозоны | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Участники создали фотозоны

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Гаврилов-Ямский округ завлекает гончарными изделиями и вкусностями | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUГаврилов-Ямский округ завлекает гончарными изделиями и вкусностями | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Гаврилов-Ямский округ завлекает гончарными изделиями и вкусностями

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Фермеры Гаврилов-Ямского района представили сыры с различными добавками. Например, с лавандой | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUФермеры Гаврилов-Ямского района представили сыры с различными добавками. Например, с лавандой | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Фермеры Гаврилов-Ямского района представили сыры с различными добавками. Например, с лавандой

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Во вторые выходные на выставке стало заметно меньше гостей | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВо вторые выходные на выставке стало заметно меньше гостей | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Во вторые выходные на выставке стало заметно меньше гостей

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Каждый район по-своему украшал стенды | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUКаждый район по-своему украшал стенды | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Каждый район по-своему украшал стенды

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Борисоглебский округ торгует пирожками и булочками | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUБорисоглебский округ торгует пирожками и булочками | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Борисоглебский округ торгует пирожками и булочками

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Ярославский округ благоухает: на стенде разбили настоящий сад | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUЯрославский округ благоухает: на стенде разбили настоящий сад | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Ярославский округ благоухает: на стенде разбили настоящий сад

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Даниловский округ развернул буфет, украшенный тыквами | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUДаниловский округ развернул буфет, украшенный тыквами | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Даниловский округ развернул буфет, украшенный тыквами

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Осеннее настроение | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUОсеннее настроение | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Осеннее настроение

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Цены на даниловскую молочную продукцию, в том числе сыры | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUЦены на даниловскую молочную продукцию, в том числе сыры | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Цены на даниловскую молочную продукцию, в том числе сыры

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Рядом со стендом Любимского района разносились запахи копченостей | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUРядом со стендом Любимского района разносились запахи копченостей | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Рядом со стендом Любимского района разносились запахи копченостей

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Любим представил копченое мясо и рыбу | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUЛюбим представил копченое мясо и рыбу | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Любим представил копченое мясо и рыбу

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Тутаевский округ добавил настроения баранками и цветочными композициями. На стенде представлена косметика, украшения и товары из романовской овцы | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUТутаевский округ добавил настроения баранками и цветочными композициями. На стенде представлена косметика, украшения и товары из романовской овцы | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Тутаевский округ добавил настроения баранками и цветочными композициями. На стенде представлена косметика, украшения и товары из романовской овцы

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Немногие гости решились погулять на выставке в хмурую погоду | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНемногие гости решились погулять на выставке в хмурую погоду | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Немногие гости решились погулять на выставке в хмурую погоду

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Рядом также работал передвижной пункт «Шаг здоровья» | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUРядом также работал передвижной пункт «Шаг здоровья» | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Рядом также работал передвижной пункт «Шаг здоровья»

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Предприниматели также представили свои товары в палатках | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUПредприниматели также представили свои товары в палатках | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Предприниматели также представили свои товары в палатках

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Самые длинные очереди&nbsp;— к торговым точкам с дегустацией | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUСамые длинные очереди&nbsp;— к торговым точкам с дегустацией | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Самые длинные очереди — к торговым точкам с дегустацией

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

На ярмарке представлен зефир ручной работы. Стоимость лакомства&nbsp;— от 100 до 700 рублей | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНа ярмарке представлен зефир ручной работы. Стоимость лакомства&nbsp;— от 100 до 700 рублей | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На ярмарке представлен зефир ручной работы. Стоимость лакомства — от 100 до 700 рублей

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Куда без меда! | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUКуда без меда! | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Куда без меда!

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

А это различные десерты и сласти от «Шоколадного дома» | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUА это различные десерты и сласти от «Шоколадного дома» | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

А это различные десерты и сласти от «Шоколадного дома»

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Котики, гуси и зайчики ручной работы | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUКотики, гуси и зайчики ручной работы | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Котики, гуси и зайчики ручной работы

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

На ярмарке предлагают мясные и шоколадные колбасы | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНа ярмарке предлагают мясные и шоколадные колбасы | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На ярмарке предлагают мясные и шоколадные колбасы

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Ярмарка располагается напротив правительства | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUЯрмарка располагается напротив правительства | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Ярмарка располагается напротив правительства

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В центре города в эти выходные ароматно! | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ центре города в эти выходные ароматно! | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В центре города в эти выходные ароматно!

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Ростовский округ также представляет производство «Светлоозеро» | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUРостовский округ также представляет производство «Светлоозеро» | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Ростовский округ также представляет производство «Светлоозеро»

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Несмотря на погоду, десятки горожан пришли полакомиться на ярмарке | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНесмотря на погоду, десятки горожан пришли полакомиться на ярмарке | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Несмотря на погоду, десятки горожан пришли полакомиться на ярмарке

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

На «ЯрАгро» также можно найти свежую малину | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНа «ЯрАгро» также можно найти свежую малину | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На «ЯрАгро» также можно найти свежую малину

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

На площади развернулись настоящие торговые ряды | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUНа площади развернулись настоящие торговые ряды | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

На площади развернулись настоящие торговые ряды

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Также можно приобрести свежие овощи | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUТакже можно приобрести свежие овощи | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Также можно приобрести свежие овощи

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

Ранее мы публиковали большую афишу на выходные.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Ярмарка Сельское хозяйство Фермерская продукция
Комментарии
6
Гость
1 час
Ярославцы смотрят на еду по выходным на ярмаркам и удивляются ей. Горжусь!
Гость
1 час
Народу мало. Где повышенный интерес горожан?
Читать все комментарии
