Копченые перепелки, клубника и гигантские овощи: чем торгуют на аграрной ярмарке в Ярославле. Обзор

28 сентября в Ярославле стартовал последний день работы аграрной ярмарки «ЯрАгро-2025». Изначально мероприятие должно было пройти одним днем 20 сентября, однако ее оставили до 21-го, затем из-за повышенного интереса среди горожан и туристов власти продлили ярмарку еще на одни выходные — 27 и 28 сентября.
«Каждый округ организовал свою зону, презентовал продукцию и особенности территории. Творческие коллективы подготовили концертные программы и театральные представления, мастер-классы и конкурсы. По итогам отбора Переславль-Залесский занял первое место, Даниловский округ — второе, Некоузский — третье», — сообщал ранее губернатор Михаил Евраев.
На ярмарке представлены 145 производителей со всего региона. На прилавках — продукты, косметика, фермерские товары, саженцы, текстиль и изделия для дома, сувениры. По данным властей, только с 20 по 21 сентября выставку посетили 23 тысячи человек.
В Ярославле на Советской площади проходит аграрная ярмарка
Источник:
Анастасия Вязигина / 76.RU
Фермеры и ремесленники со всей области представляют свою продукцию. Для участников оборудовали торговые места на Советской площади. Публикуем обзор товаров со всей Ярославской области.