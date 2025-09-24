НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле продлили аграрную ярмарку. Когда она пройдет

В Ярославле продлили аграрную ярмарку. Когда она пройдет

Об этом сообщил губернатор

539
Выставку «ЯрАгро» в Ярославле продлили еще на одни выходные

Выставку «ЯрАгро» в Ярославле продлили еще на одни выходные

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле продлили на еще одни выходные аграрную ярмарку на Советской площади «ЯрАгро-2025» (6+). Мероприятие вновь пройдет 27 и 28 сентября. Изначально планировалось, что ярмарка пройдет только в один день, 20 сентября, затем ее продлили до 21-го, а теперь назначили еще два дня работы.

«Ярмарка „ЯрАгро-2025“, которая собрала в минувшие выходные почти 23 тысячи посетителей, продлена. Фермеры, ремесленники и сельхозпроизводители со всей области вновь представят свою продукцию, от сыра и мясных изделий до авторских сувениров», — сообщил губернатор Михаил Евраев 23 сентября.

Глава региона также добавил, что было принято решение регулярно проводить подобные мероприятия.

Михаил Евраев

Это позволит создавать новые возможности для бизнеса, развивать экономику, делать жизнь в регионе разнообразной и интересной, а жители и туристы смогут покупать качественные товары напрямую у фермеров.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Что за ярмарка «ЯрАгро»

Разные производители со всего региона представляют свою продукцию на выставке

Разные производители со всего региона представляют свою продукцию на выставке

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

«ЯрАгро» — ежегодная аграрная ярмарка, проходящая на Советской площади в Ярославле. Мероприятие объединяет фермеров, ремесленников и сельхозпроизводителей со всей области. На ярмарке представлена продукция местных хозяйств: мясо, молочные изделия, сыры, овощи, фрукты, ягоды, мед и товары народных мастеров.

Помимо торговли, «ЯрАгро» включает культурную и образовательную программу: выставки сельскохозяйственной техники, конкурсы пчеловодов и медоваров с дегустацией, мастер-классы по растениеводству и флористике. Для детей организуются интерактивные площадки и развлечения.

Главная цель ярмарки — поддержка местных производителей, развитие сельского хозяйства и популяризация качественной региональной продукции.

А вы пойдете на ярмарку?

Был(а) на прошлых выходных
Пойду! Люблю подобные мероприятия
Скорее всего, не пойду
Пока не знаю
Свой вариант напишу в комментариях
Кристина Геворкян
корреспондент
ЯрАГРО Ярмарка Продукты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
10 минут
Для кого и для чего эта Ярмарка, если цены бешенные, не купить нечего , на Ярмарке должно быть в разы дешевле
Гость
11 минут
Местные производители, загнули большие цены, выгоднее покупать в магазине дешевле чем на этой Ярмарке, цены конские, когда в магазине можно на много дешевле купить какая же это Ярмарка, если цены не сопоставимы, с магазинами
Читать все комментарии
