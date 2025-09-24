В Ярославле продлили аграрную ярмарку. Когда она пройдет

Выставку «ЯрАгро» в Ярославле продлили еще на одни выходные Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле продлили на еще одни выходные аграрную ярмарку на Советской площади «ЯрАгро-2025» (6+). Мероприятие вновь пройдет 27 и 28 сентября. Изначально планировалось, что ярмарка пройдет только в один день, 20 сентября, затем ее продлили до 21-го, а теперь назначили еще два дня работы.

«Ярмарка „ЯрАгро-2025“, которая собрала в минувшие выходные почти 23 тысячи посетителей, продлена. Фермеры, ремесленники и сельхозпроизводители со всей области вновь представят свою продукцию, от сыра и мясных изделий до авторских сувениров», — сообщил губернатор Михаил Евраев 23 сентября.

Глава региона также добавил, что было принято решение регулярно проводить подобные мероприятия.

Это позволит создавать новые возможности для бизнеса, развивать экономику, делать жизнь в регионе разнообразной и интересной, а жители и туристы смогут покупать качественные товары напрямую у фермеров. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

Что за ярмарка «ЯрАгро»

Разные производители со всего региона представляют свою продукцию на выставке Источник: Михаил Евраев / Telegram

«ЯрАгро» — ежегодная аграрная ярмарка, проходящая на Советской площади в Ярославле. Мероприятие объединяет фермеров, ремесленников и сельхозпроизводителей со всей области. На ярмарке представлена продукция местных хозяйств: мясо, молочные изделия, сыры, овощи, фрукты, ягоды, мед и товары народных мастеров.

Помимо торговли, «ЯрАгро» включает культурную и образовательную программу: выставки сельскохозяйственной техники, конкурсы пчеловодов и медоваров с дегустацией, мастер-классы по растениеводству и флористике. Для детей организуются интерактивные площадки и развлечения.

Главная цель ярмарки — поддержка местных производителей, развитие сельского хозяйства и популяризация качественной региональной продукции.