НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 761мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Реконструкция стадиона
Как изменится погода
Третий мост через Волгу
Ярославский бренд покорил Россию
История капитана «Локомотива»
Средства борьбы с простудой
Насмерть сбили пешехода. Видео
Умер Тигран Кеосаян
Завоют сирены. Когда и почему
Пожар в пятиэтажке
Развлечения «ЯрАгро», кино-фестиваль, стрит-арт: афиша на выходные в Ярославской области

«ЯрАгро», кино-фестиваль, стрит-арт: афиша на выходные в Ярославской области

Яркие события 27–28 сентября, которые можно посетить бесплатно

303
В выходные в Ярославле вновь пройдет выставка «ЯрАгро» | Источник: правительство Ярославской областиВ выходные в Ярославле вновь пройдет выставка «ЯрАгро» | Источник: правительство Ярославской области

В выходные в Ярославле вновь пройдет выставка «ЯрАгро»

Источник:

правительство Ярославской области

В Ярославской области в предстоящие выходные пройдет несколько ярких событий. Публикуем афишу мероприятий, которые можно посетить абсолютно бесплатно.

  1. Выставка «ЯрАгро»
  2. Фестиваль «Снято. Много. Хорошо»
  3. Фестиваль стрит-арта
  4. Танцы в «Ауре»
  5. Фестиваль автозвука и народные песни в «Рио»
1

Выставка «ЯрАгро»

27 и 28 сентября на Советской площади в Ярославле пройдет сельскохозяйственная ярмарка «ЯрАгро» (6+). В минувшие выходные, 20–21 сентября, она собрала почти 23 тысячи посетителей. Поэтому власти решили ее продлить еще на одни выходные.

Фермеры, ремесленники и сельхозпроизводители со всей области вновь представят свою продукцию — от сыра и мясных изделий до авторских сувениров.

2

Фестиваль «Снято. Много. Хорошо»

Иммерсивный медиа-фестиваль «Снято. Много. Хорошо» (6+) пройдет 27 сентября в Рыбинске. Площадками станут Красная площадь и арт-двор (Красная площадь, 3).

Красная площадь превратится в киногородок, где каждый может стать героем фильма. Здесь появятся декорации, гримвагены, костюмы, красная дорожка. Все желающие смогут загримироваться в бурлака, стать купцом, режиссером или актером и снять массу видео, которые улетят в соцсети. Кроме того, в программе запланированы мастер-классы, лекции, тематическая гастрономия, море интерактива и отдельный арт-двор — кинотеатр под открытым небом, немое кино в сопровождении тапера, фильмы, которые снимались в Рыбинске, киноквиз и многое другое.

Программа фестиваля «Снято. Много. Хорошо»

Красная площадь

Открытие фестиваля

12:00 — концерт солистов оркестра им. Шацкого «Кино и музыка».

12:00-21:00:

  • актерские вагончики: аудио-визуальные инсталляции по темам: Рыбинское море, бурлачество, развитие судостроения и промышленности, история кино и его выдающиеся деятели-рыбинцы, история купечества, Дурдины.

  • гримваген и костюмваген: зрители могут подобрать костюм и загримироваться под персонажей той или иной эпохи. У каждого вагончика — фото- и видео зоны для съемки контента. На всех площадках работает медиакоманда, которая помогает гостям сделать фото, истории, клипы.

  • обжорные ряды и крафтовая ярмарка.

Мастер-классы исторической кулинарии

Их проведет шеф-повар проекта гастрономической лаборатории «Вкус Рыбинска», автора проекта «Ярославская трапеза» Андрей Калугин:

  • 12:00 — уха с осетром, судаком и щукой,

  • 13:30 — щи из лося да каша бурлацкая,

  • 15:00 — векошник Рыбинский с судаком,

  • 16:30 — осетр, три текстуры сельдерея с соусом из белого вина,

  • 18:00 — суфле из курицы.

Киноспектакли, в которых может принять участие каждый

  • 13:00 — «Нефть и пиво» (что, если встретились бы промышленник Людвиг Нобель и купец Иван Дурдин);

  • 14:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 — «Сними это немедленно!» (экспресс медиа мастер-классы по съемкам историй и клипов);

  • 15:00 — «Черный Бурлак» (документальная драма с хронопереходом в 19 век);

  • 16:30 — арт-вечер с художником, музыкантом и драматургом Васей Ложкиным «От кошек до театра»;

  • 18:00 — «Туман» (пронзительная история о любви, памяти и странных сближениях, которые дарят воды Рыбинского моря);

  • 20:00 «Кино до кино» (как Рыбинск стал колыбелью кинематографа).

Интерактивный лекторий

Эта часть фестиваля пройдет в Рыбинском музее-заповеднике (бесплатно, по предварительной регистрации):

  • 13:00, 15:00 — «Неизвестная Молога — Русская Атлантида»;

  • 13:00, 15:00 — «Рыбинск — порт пяти морей»;

  • 14:00, 16:00 — «Рыбинская акватория».

Мастер-классы

  • 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 — «Создай Рыбу своей мечты» (мастер-класс по росписи деревянной рыбы от музея «Рыбинские рыбы» в помещении магазина «Молога Керамика»);

  • 12:00-18:00 — «Морские истории» (творческая мастерская по созданию бумажного флота);

  • 12:00-18:00 — «Хлебушек» (мастер-класс по созданию интерьерной текстильной игрушки с ароматом ванили с росписью акриловыми красками от детского центра «Академия героев»);

  • 12:00-18:00 — «Рыбинск на рыбе» (мастер-класс по росписи магнитов от детского центра «Академия героев»)

  • 12:00-19:00 — иммерсивная инсталляция-фотозона и мастер-класс «Купеческое чаепитие» (ожившая картина Кустодиева: традиции купеческого чаепития ХIХ века);

  • 12:00-19:00 — иммерсивная инсталляция-фотозона и мастер-класс «Званый ужин у Нобелей» (застолье при свечах: традиции гостеприимства и сервировки аристократии).

Экскурсии

  • 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 — пешеходные экскурсии по истории Рыбинска (отправление от Бюро услуг и информации).

Что будет еще

  • 12:00-18:00 — иммерсивное шоу «Бурлаки»;

  • 19:00 — диджей-сет.

Арт-двор

Кинотеатр под открытым небом: фильмы, снимавшиеся в Рыбинске, немое кино с тапером, кино-квиз:

  • 12:00 — «Пышка (1934);

  • 13:00 — кино-квиз «12 стульев»;

  • 13:30 — немое кино в сопровождении тапера. «Шерлок Младший» (1924);

  • 14:15 — кино-квиз «Братья Шенки и мировой кинематограф»;

  • 14:30 — немое кино в сопровождении тапера: «Закройщик из Торжка (1925);

  • 15:30 — «Город Андропов» (1984);

  • 16:00 — кино-квиз «Киноистория СССР»;

  • 16:15 — немое кино в сопровождении тапера: «Золотая Лихорадка» (1925);

  • 17:50 — «12 стульев» (2 серии, 1971).

Что будет еще

  • 12:00-18:00 — аквагрим.

3

Фестиваль стрит-арта

26-28 сентября пройдет фестиваль стрит-арта «Цвета Золотого Кольца» (0+) в Ярославле. Площадкой станет Алексеевский сад. Основной день — 27 сентября.

Этот молодежный фестиваль направлен на развитие уличного и современного искусства. Он объединит на одной площадке более 15 художников, которые создадут пятиметровую башню и кубы с сюжетами-посвящениями столице Золотого Кольца.

Пространство, на котором разместятся работы художников, также станет площадкой для новых знакомств, общения, обмена опытом и творческого самовыражения.

Время работы: с 10:00 до 19:00 (график может быть скорректирован в зависимости от погодных условий). Вход свободный.

4

Танцы в «Ауре»

В ТРЦ «Аура» в воскресенье, 28 сентября, пройдет танцевальный марафон (0+). Площадкой станет атриум -1 этажа. С 12:00 до 21:00 здесь состоятся баттлы по современным видам танца, яркие выступления, подарки.

Вход свободный.

5

Фестиваль автозвука и народные песни в «Рио»

27 сентября на парковке у ТРЦ «Рио» состоится фестиваль автозвука «Кубок Ярославля 2025 Финал» (6+).

Организаторы обещают яркую программу, розыгрыш призов и подарки для зрителей. Время проведения мероприятия — с 10 до 20 часов. Вход свободный.

28 сентября на сцене первого этажа торгового комплекса пройдет концерт вокально-хореографического ансамбля «Балагуша» (0+). Начало — в 13:00, вход свободный.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Афиша Фестиваль Рыбинск Кино
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Интересно, что за «ЯрАгро» такое?
Гость
1 час
Лучше бы провели ярмарку местных производителей, чем тратить время на стрит-арт.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление