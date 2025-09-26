«ЯрАгро», кино-фестиваль, стрит-арт: афиша на выходные в Ярославской области

27 и 28 сентября на Советской площади в Ярославле пройдет сельскохозяйственная ярмарка «ЯрАгро» (6+). В минувшие выходные, 20–21 сентября, она собрала почти 23 тысячи посетителей. Поэтому власти решили ее продлить еще на одни выходные.

Фермеры, ремесленники и сельхозпроизводители со всей области вновь представят свою продукцию — от сыра и мясных изделий до авторских сувениров.