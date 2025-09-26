«ЯрАгро», кино-фестиваль, стрит-арт: афиша на выходные в Ярославской области

В Ярославской области в предстоящие выходные пройдет несколько ярких событий. Публикуем афишу мероприятий, которые можно посетить абсолютно бесплатно.
- Выставка «ЯрАгро»
- Фестиваль «Снято. Много. Хорошо»
- Фестиваль стрит-арта
- Танцы в «Ауре»
- Фестиваль автозвука и народные песни в «Рио»
Выставка «ЯрАгро»
27 и 28 сентября на Советской площади в Ярославле пройдет сельскохозяйственная ярмарка «ЯрАгро» (6+). В минувшие выходные, 20–21 сентября, она собрала почти 23 тысячи посетителей. Поэтому власти решили ее продлить еще на одни выходные.
Фермеры, ремесленники и сельхозпроизводители со всей области вновь представят свою продукцию — от сыра и мясных изделий до авторских сувениров.
Фестиваль «Снято. Много. Хорошо»
Иммерсивный медиа-фестиваль «Снято. Много. Хорошо» (6+) пройдет 27 сентября в Рыбинске. Площадками станут Красная площадь и арт-двор (Красная площадь, 3).
Красная площадь превратится в киногородок, где каждый может стать героем фильма. Здесь появятся декорации, гримвагены, костюмы, красная дорожка. Все желающие смогут загримироваться в бурлака, стать купцом, режиссером или актером и снять массу видео, которые улетят в соцсети. Кроме того, в программе запланированы мастер-классы, лекции, тематическая гастрономия, море интерактива и отдельный арт-двор — кинотеатр под открытым небом, немое кино в сопровождении тапера, фильмы, которые снимались в Рыбинске, киноквиз и многое другое.
Программа фестиваля «Снято. Много. Хорошо»
Красная площадь
Открытие фестиваля
12:00 — концерт солистов оркестра им. Шацкого «Кино и музыка».
12:00-21:00:
актерские вагончики: аудио-визуальные инсталляции по темам: Рыбинское море, бурлачество, развитие судостроения и промышленности, история кино и его выдающиеся деятели-рыбинцы, история купечества, Дурдины.
гримваген и костюмваген: зрители могут подобрать костюм и загримироваться под персонажей той или иной эпохи. У каждого вагончика — фото- и видео зоны для съемки контента. На всех площадках работает медиакоманда, которая помогает гостям сделать фото, истории, клипы.
обжорные ряды и крафтовая ярмарка.
Мастер-классы исторической кулинарии
Их проведет шеф-повар проекта гастрономической лаборатории «Вкус Рыбинска», автора проекта «Ярославская трапеза» Андрей Калугин:
12:00 — уха с осетром, судаком и щукой,
13:30 — щи из лося да каша бурлацкая,
15:00 — векошник Рыбинский с судаком,
16:30 — осетр, три текстуры сельдерея с соусом из белого вина,
18:00 — суфле из курицы.
Киноспектакли, в которых может принять участие каждый
13:00 — «Нефть и пиво» (что, если встретились бы промышленник Людвиг Нобель и купец Иван Дурдин);
14:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 — «Сними это немедленно!» (экспресс медиа мастер-классы по съемкам историй и клипов);
15:00 — «Черный Бурлак» (документальная драма с хронопереходом в 19 век);
16:30 — арт-вечер с художником, музыкантом и драматургом Васей Ложкиным «От кошек до театра»;
18:00 — «Туман» (пронзительная история о любви, памяти и странных сближениях, которые дарят воды Рыбинского моря);
20:00 «Кино до кино» (как Рыбинск стал колыбелью кинематографа).
Интерактивный лекторий
Эта часть фестиваля пройдет в Рыбинском музее-заповеднике (бесплатно, по предварительной регистрации):
13:00, 15:00 — «Неизвестная Молога — Русская Атлантида»;
13:00, 15:00 — «Рыбинск — порт пяти морей»;
14:00, 16:00 — «Рыбинская акватория».
Мастер-классы
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 — «Создай Рыбу своей мечты» (мастер-класс по росписи деревянной рыбы от музея «Рыбинские рыбы» в помещении магазина «Молога Керамика»);
12:00-18:00 — «Морские истории» (творческая мастерская по созданию бумажного флота);
12:00-18:00 — «Хлебушек» (мастер-класс по созданию интерьерной текстильной игрушки с ароматом ванили с росписью акриловыми красками от детского центра «Академия героев»);
12:00-18:00 — «Рыбинск на рыбе» (мастер-класс по росписи магнитов от детского центра «Академия героев»)
12:00-19:00 — иммерсивная инсталляция-фотозона и мастер-класс «Купеческое чаепитие» (ожившая картина Кустодиева: традиции купеческого чаепития ХIХ века);
12:00-19:00 — иммерсивная инсталляция-фотозона и мастер-класс «Званый ужин у Нобелей» (застолье при свечах: традиции гостеприимства и сервировки аристократии).
Экскурсии
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 — пешеходные экскурсии по истории Рыбинска (отправление от Бюро услуг и информации).
Что будет еще
12:00-18:00 — иммерсивное шоу «Бурлаки»;
19:00 — диджей-сет.
Арт-двор
Кинотеатр под открытым небом: фильмы, снимавшиеся в Рыбинске, немое кино с тапером, кино-квиз:
12:00 — «Пышка (1934);
13:00 — кино-квиз «12 стульев»;
13:30 — немое кино в сопровождении тапера. «Шерлок Младший» (1924);
14:15 — кино-квиз «Братья Шенки и мировой кинематограф»;
14:30 — немое кино в сопровождении тапера: «Закройщик из Торжка (1925);
15:30 — «Город Андропов» (1984);
16:00 — кино-квиз «Киноистория СССР»;
16:15 — немое кино в сопровождении тапера: «Золотая Лихорадка» (1925);
17:50 — «12 стульев» (2 серии, 1971).
Что будет еще
12:00-18:00 — аквагрим.
Фестиваль стрит-арта
26-28 сентября пройдет фестиваль стрит-арта «Цвета Золотого Кольца» (0+) в Ярославле. Площадкой станет Алексеевский сад. Основной день — 27 сентября.
Этот молодежный фестиваль направлен на развитие уличного и современного искусства. Он объединит на одной площадке более 15 художников, которые создадут пятиметровую башню и кубы с сюжетами-посвящениями столице Золотого Кольца.
Пространство, на котором разместятся работы художников, также станет площадкой для новых знакомств, общения, обмена опытом и творческого самовыражения.
Время работы: с 10:00 до 19:00 (график может быть скорректирован в зависимости от погодных условий). Вход свободный.
Танцы в «Ауре»
В ТРЦ «Аура» в воскресенье, 28 сентября, пройдет танцевальный марафон (0+). Площадкой станет атриум -1 этажа. С 12:00 до 21:00 здесь состоятся баттлы по современным видам танца, яркие выступления, подарки.
Вход свободный.
Фестиваль автозвука и народные песни в «Рио»
27 сентября на парковке у ТРЦ «Рио» состоится фестиваль автозвука «Кубок Ярославля 2025 Финал» (6+).
Организаторы обещают яркую программу, розыгрыш призов и подарки для зрителей. Время проведения мероприятия — с 10 до 20 часов. Вход свободный.
28 сентября на сцене первого этажа торгового комплекса пройдет концерт вокально-хореографического ансамбля «Балагуша» (0+). Начало — в 13:00, вход свободный.