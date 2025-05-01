Дождались! В Ярославской области после снегопадов и заморозков продлят отопительный сезон

После снегопадов и заморозков в Ярославской области вернут отопление Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











1 мая власти Переславля-Залесского и Рыбинска Ярославской области приняли решение о возобновлении подачи тепла в многоквартирные дома. Ранее в городах несмотря на жалобы жителей не планировали продлевать отопительный сезон. Такое решение объяснялось необходимостью ремонта котельных. Однако на фоне заморозков и прошедшего на юге региона снегопада батареи все же потеплеют.

Из-за похолодания до -5 градусов в Росгидрометцентре объявили оранжевый уровень погодной опасности до 3 мая.

Когда включат отопление в Переславле

Первым о возобновлении подачи отопления заявил глава городского округа Переславль-Залесским Дмитрий Зяблицкий. По его словам, заполнение систем должно начаться после обеда 1 мая.

«Прошу набраться терпения, это небыстрый процесс, одномоментно тепло везде не появится. Требуется время и на нагрев мазута, там где мазутные котельные, на заполнение систем, открытие задвижек в домах», — отметил он.

Еще 29 апреля в переславской администрации предупреждали, что оперативно вернуть отопление невозможно, в том числе из-за ремонта на нескольких котельных.

Когда вернут отопление в Рыбинске

В Рыбинске отопительный сезон завершили 22 апреля. Власти сразу предупредили местных жителей, что не смогут возобновить подачу тепла в многоквартирные дома. Как объясняли в администрации, оперативно сделать это невозможно из-за технологических сложностей и большого износа котельных.

Однако днем 1 мая мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков обрадовал замерзающих:

«С сегодняшнего дня начнем выходить на параметры в тех районах, где есть техническая возможность сделать это быстро. Учитывая протяженность и состояние сетей, это процесс не одного дня. В подключении объектов жилого фонда многое зависит от скорости работы управляющих компаний».

Кратковременные включения не очень полезны для системы отопления города, но здоровье жителей важнее. Дмитрий Рудаков мэр Рыбинска

Почему нет отопления в Ростове

Без отопления останутся жители Ростовского муниципального округа. По словам главы района Андрея Шатского, большинство теплоснабжающих организаций уже ушли на ремонт.

«На территории Ростовского округа работает несколько теплоснабжающих организаций. Подавляющее их большинство, завершив в соответствии с постановлением отопительный сезон 19 апреля, приступили к подготовительным работам к следующему осенне-зимнему периоду: некоторые котельные уже вошли в ремонтные процессы, на ряде газовых котельных опломбированы вентили, есть объекты, где начаты гидравлические испытания и ремонты сетей. Для перехода на зимнюю схему работы необходим целый ряд мероприятий, которые требуют времени», — пояснил он.

Отдельно отмечу, что за период с 20 по 30 апреля начислений за отопление не будет. Андрей Шатский глава Ростовского муниципального округа

Напомним, в городах Ярославской области серьезно изношены теплосети. В последние годы в регионе то и дело случаются коммунальные коллапсы. В декабре 2021 года без тепла зимой остались жители Ростова, в 2022-м и 2023-м — Рыбинска, зимой 2024-го — Переславля.