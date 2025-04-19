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Город Стало известно, когда в Ярославской области начнут отключать отопление

Стало известно, когда в Ярославской области начнут отключать отопление

Публикуем подробности

1 409
6 комментариев
Стало известно, когда в Ярославле отключат отопление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно, когда в Ярославле отключат отопление | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, когда в Ярославле отключат отопление

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 19 апреля в Ярославской области начнут отключать отопление. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев.

«Планировали отключать отопление с 1 мая. По долгосрочному прогнозу после теплой недели должны были вернуться холода. Но в связи с тем, что прогноз погоды поменялся и отрицательных температур ночью не будет, начинаем отключать отопление уже сегодня», — рассказал Михаил Евраев.

Напомним, в 2024 году отопительный сезон закончился 2 мая.

Об изменениях погоды на ближайшие дни можно прочитать в нашем материале. После жаркой среды, 16 апреля, столбики термометров начали опускаться.

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Комментарии
7
Гость
44 минуты
Когда этого отключат?
Гость
51 минута
Отключайте уже быстрее!!!
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