Стало известно, когда в Ярославской области начнут отключать отопление

С 19 апреля в Ярославской области начнут отключать отопление. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев.

«Планировали отключать отопление с 1 мая. По долгосрочному прогнозу после теплой недели должны были вернуться холода. Но в связи с тем, что прогноз погоды поменялся и отрицательных температур ночью не будет, начинаем отключать отопление уже сегодня», — рассказал Михаил Евраев.