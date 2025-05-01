В Ярославской области из-за непогоды на два дня объявлен оранжевый уровень опасности. Онлайн-репортаж

До 3 мая в Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. О заморозках, сильном ветре и осадках предупреждают в Росгидрометцентре.
В этой онлайн-трансляции показываем последствия снегопадов и заморозков.
Внимание: это видео стоит смотреть со звуком. Только послушайте, как хрустит снежок. Кадры сделаны в Переславле.
О дожде с мокрым снегом также предупреждают в оперативном прогнозе ярославское управление МЧС:
«Облачно с прояснениями, ночью осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, по северу области без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь», — указано в сообщении спасателей.
Более того, при снижении температуры воздуха растет его влажность, а значит возрастает риск грибных и микробных инфекций у растений, иммунитет которых из-за перепада температур ослабевает.
Как похолодание влияет на растения
Похолодание негативно скажется на плодовых деревьях в Ярославской области. Об этом ранее предупреждала кандидат биологических наук, заведующая гербарием Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Марина Борисова.
«От заморозков могут пострадать не только генеративные органы цветка — пестик и тычинки, но их опылители — насекомые, гибель которых не исключается при такой погоде», — поясняла эксперт.
Пчелы и шмели почти не проявляют активности к опылению уже при температуре +10 °С. При более низких значениях активность опылителей сводится к нулю.
«Не опыленный насекомым цветок — это пустоцвет, у которого не завяжется плод», — констатировала биолог.
Аналогичное решение в связи с возобновлением подачи тепла в многоквартирные дома приняли в Рыбинске. Ранее там сообщали, что из-за износа котельных не будут возвращать отопление в жилой фонд. Однако днем 1 мая мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков изменил решение:
«С сегодняшнего дня начнем выходить на параметры в тех районах, где есть техническая возможность сделать это быстро. Учитывая протяженность и состояние сетей, это процесс не одного дня. В подключении объектов жилого фонда многое зависит от скорости работы управляющих компаний. Кратковременные включения не очень полезны для системы отопления города, но здоровье жителей важнее», — сообщил мэр Дмитрий Рудаков.
После снегопада в Переславле возобновят отопительный сезон. Как рассказал глава городского округа Дмитрий Зяблицкий, после обеда начнется заполнение систем отопления.
«Прошу набраться терпения, это небыстрый процесс, одномоментно тепло везде не появится. Требуется время и на нагрев мазута, там где мазутные котельные, на заполнение систем, открытие задвижек в домах», — отметил он.
Еще два дня назад, 29 апреля, в переславской администрации сообщали, что подачу тепла оперативно возобновить невозможно, в том числе из-за ремонта на нескольких котельных.
Прогноз на майские выходные
Ближайшей ночью ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура +1…+3 °C. Атмосферное давление в пределах нормы.
Погода по дням:
2 мая в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь; ночью — +1…+3 °C, днем +8…+10 °C, ветер северо-восточный, умеренный;
3 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью -1…+1 °C, днем +7…+9 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 13 м/с.
4 мая в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +3…+5 °C, днем +14…+16 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 10 м/с.
5 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +8…+10 °C, ветер западный, сильный, порывы до 12 м/с.
Судя по прогнозу «Фобоса», до возвращения тепла в Ярославль далеко. Днем 1 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +5…+7 градусов, ветер восточный, сильный, порывы до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.
По словам синоптика метеоцентра «Метео» Александр Ильин, на погоду влияет циклон, проходящий с запада через центр европейской территории.
«Попадают в холодную часть циклона северные районы ЦФО и ПФО. Температура воздуха днем ожидается +3…+8 градусов, местами в Тверской области — не выше +2 градусов. Не будем исключать, что местами в Тверской, Ярославской, Ивановской областях и местами на севере Владимирской области пройдет мокрый снег. В южных районах ЦФО и ПФО днем потеплеет до +13…+18 градусов», — прогнозирует эксперт.
На юге области прошли снегопады. Первомайские сугробы появились в Переславле-Залесском.
Прогноз от Гидрометцентра
В Гидрометцентре России объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков до -5 градусов.
«Период предупреждения с 18 часов 1 мая до 6 часов 2 мая. По югу области сильные осадки. Местами порывы 15 метров в секунду», — указано в предупреждении метеорологов.