В Ярославской области из-за непогоды на два дня объявлен оранжевый уровень опасности. Онлайн-репортаж

Похолодание негативно скажется на плодовых деревьях в Ярославской области. Об этом ранее предупреждала кандидат биологических наук, заведующая гербарием Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Марина Борисова.

«От заморозков могут пострадать не только генеративные органы цветка — пестик и тычинки, но их опылители — насекомые, гибель которых не исключается при такой погоде», — поясняла эксперт.

Пчелы и шмели почти не проявляют активности к опылению уже при температуре +10 °С. При более низких значениях активность опылителей сводится к нулю.

«Не опыленный насекомым цветок — это пустоцвет, у которого не завяжется плод», — констатировала биолог.