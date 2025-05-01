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Весна Онлайн-трансляция В Ярославской области из-за непогоды на два дня объявлен оранжевый уровень опасности. Онлайн-репортаж

В Ярославской области из-за непогоды на два дня объявлен оранжевый уровень опасности. Онлайн-репортаж

Показываем последствия снегопадов

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2 комментария

До 3 мая в Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. О заморозках, сильном ветре и осадках предупреждают в Росгидрометцентре.

В этой онлайн-трансляции показываем последствия снегопадов и заморозков.

Анастасия Вязигина

Внимание: это видео стоит смотреть со звуком. Только послушайте, как хрустит снежок. Кадры сделаны в Переславле.

Снегопад прошел на юге Ярославской области

Источник:

читатель 76.RU Дмитрий

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Анастасия Вязигина

О дожде с мокрым снегом также предупреждают в оперативном прогнозе ярославское управление МЧС:

«Облачно с прояснениями, ночью осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, по северу области без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь», — указано в сообщении спасателей.

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Анастасия Вязигина

Более того, при снижении температуры воздуха растет его влажность, а значит возрастает риск грибных и микробных инфекций у растений, иммунитет которых из-за перепада температур ослабевает.

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Анастасия Вязигина

Как похолодание влияет на растения

Похолодание негативно скажется на плодовых деревьях в Ярославской области. Об этом ранее предупреждала кандидат биологических наук, заведующая гербарием Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Марина Борисова.

«От заморозков могут пострадать не только генеративные органы цветка — пестик и тычинки, но их опылители — насекомые, гибель которых не исключается при такой погоде», — поясняла эксперт.

Пчелы и шмели почти не проявляют активности к опылению уже при температуре +10 °С. При более низких значениях активность опылителей сводится к нулю.

«Не опыленный насекомым цветок — это пустоцвет, у которого не завяжется плод», — констатировала биолог.

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Анастасия Вязигина

Аналогичное решение в связи с возобновлением подачи тепла в многоквартирные дома приняли в Рыбинске. Ранее там сообщали, что из-за износа котельных не будут возвращать отопление в жилой фонд. Однако днем 1 мая мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков изменил решение:

«С сегодняшнего дня начнем выходить на параметры в тех районах, где есть техническая возможность сделать это быстро. Учитывая протяженность и состояние сетей, это процесс не одного дня. В подключении объектов жилого фонда многое зависит от скорости работы управляющих компаний. Кратковременные включения не очень полезны для системы отопления города, но здоровье жителей важнее», — сообщил мэр Дмитрий Рудаков.

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Анастасия Вязигина

После снегопада в Переславле возобновят отопительный сезон. Как рассказал глава городского округа Дмитрий Зяблицкий, после обеда начнется заполнение систем отопления.

«Прошу набраться терпения, это небыстрый процесс, одномоментно тепло везде не появится. Требуется время и на нагрев мазута, там где мазутные котельные, на заполнение систем, открытие задвижек в домах», — отметил он.

Еще два дня назад, 29 апреля, в переславской администрации сообщали, что подачу тепла оперативно возобновить невозможно, в том числе из-за ремонта на нескольких котельных.

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Анастасия Вязигина

Прогноз на майские выходные

Ближайшей ночью ожидается переменная облачность, небольшой дождь, температура +1…+3 °C. Атмосферное давление в пределах нормы.

Погода по дням:

  • 2 мая в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь; ночью — +1…+3 °C, днем +8…+10 °C, ветер северо-восточный, умеренный;

  • 3 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью -1…+1 °C, днем +7…+9 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 13 м/с.

  • 4 мая в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +3…+5 °C, днем +14…+16 °C, ветер юго-западный, сильный, порывы до 10 м/с.

  • 5 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью и днем +8…+10 °C, ветер западный, сильный, порывы до 12 м/с.

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Анастасия Вязигина

Судя по прогнозу «Фобоса», до возвращения тепла в Ярославль далеко. Днем 1 мая ожидается переменная облачность, небольшой дождь, +5…+7 градусов, ветер восточный, сильный, порывы до 9 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы.

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Анастасия Вязигина
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Анастасия Вязигина

По словам синоптика метеоцентра «Метео» Александр Ильин, на погоду влияет циклон, проходящий с запада через центр европейской территории.

«Попадают в холодную часть циклона северные районы ЦФО и ПФО. Температура воздуха днем ожидается +3…+8 градусов, местами в Тверской области — не выше +2 градусов. Не будем исключать, что местами в Тверской, Ярославской, Ивановской областях и местами на севере Владимирской области пройдет мокрый снег. В южных районах ЦФО и ПФО днем потеплеет до +13…+18 градусов», — прогнозирует эксперт.

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Анастасия Вязигина

На юге области прошли снегопады. Первомайские сугробы появились в Переславле-Залесском.

В Переславле после снегопадов образовались сугробы | Источник: читатель 76.RUВ Переславле после снегопадов образовались сугробы | Источник: читатель 76.RU
Непогода задержится на несколько дней | Источник: читатель 76.RUНепогода задержится на несколько дней | Источник: читатель 76.RU
Кстати, для плодовых деревьев такие погодные сюрпризы опасны | Источник: читатель 76.RUКстати, для плодовых деревьев такие погодные сюрпризы опасны | Источник: читатель 76.RU
+2
Цветы под снегом | Источник: читатель 76.RUЦветы под снегом | Источник: читатель 76.RU
Визуально кажется, что сугробы поднялись на несколько сантиметров | Источник: Переславль Live / TelegramВизуально кажется, что сугробы поднялись на несколько сантиметров | Источник: Переславль Live / Telegram
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Анастасия Вязигина

Прогноз от Гидрометцентра

В Гидрометцентре России объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков до -5 градусов.

«Период предупреждения с 18 часов 1 мая до 6 часов 2 мая. По югу области сильные осадки. Местами порывы 15 метров в секунду», — указано в предупреждении метеорологов.

В Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков | Источник: Meteoinfo.ruВ Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков | Источник: Meteoinfo.ru

В Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

Источник:

Meteoinfo.ru

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Погода Оранжевый уровень опасности Снегопад Осадки Росгидрометцентр
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Комментарии
2
Гость
1 час
Снова ветры задули И весна не красна! Что опять обманули, Не её здесь вина. То зима с неохотой, Покидая приют, Морит нас непогодой, Но её уж не ждут. Все соскучились очень По погожим денькам. Пусть зима отдыхает, Её время прошло...
Гость
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Кто создаёт себе проблемы, чтобы потом, героически с ними бороться? Правильно. Можете не говорить, и так понятно
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