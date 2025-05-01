В Ярославской области объявлен оранжевый уровень опасности. Регион накрыли снегопады. Фото

1 мая Ярославскую область накрыли снегопады. Настоящие сугробы намело в Переславле-Залесском.
«Неожиданный первомайский сюрприз», — пишут горожане в группе «Переславль Live».
Ранее в региональном управлении МЧС предупреждали о заморозках до -5 градусов. На фоне похолодания в Гидрометцентре России объявили на территории региона оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 9 утра 3 мая.
Кроме того, ожидаются сильные осадки и порывистый ветер.
«Период предупреждения с 18 часов 1 мая до 6 часов 2 мая. По югу области сильные осадки. Местами порывы 15 метров в секунду», — указано в предупреждении метеорологов.
Показываем последствия снегопада в Переславле. Плодовые деревья и клумбы оказались под плотной снежной шапкой.
Как ранее объяснял синоптик метеоцентра «Метео» Александр Ильин, на погоду оказывает влияние циклон, проходящий с запада через центр европейской территории. На его фоне в первые длинные майские выходные будет пасмурно и дождливо.
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