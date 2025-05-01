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Город В Ярославской области объявлен оранжевый уровень опасности. Регион накрыли снегопады. Фото

В Ярославской области объявлен оранжевый уровень опасности. Регион накрыли снегопады. Фото

Показываем последствия непогоды

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1 комментарий
В Переславле 1 мая выпали сугробы | Источник: читатель 76.RUВ Переславле 1 мая выпали сугробы | Источник: читатель 76.RU

В Переславле 1 мая выпали сугробы

Источник:

читатель 76.RU

1 мая Ярославскую область накрыли снегопады. Настоящие сугробы намело в Переславле-Залесском.

«Неожиданный первомайский сюрприз», — пишут горожане в группе «Переславль Live».

Ранее в региональном управлении МЧС предупреждали о заморозках до -5 градусов. На фоне похолодания в Гидрометцентре России объявили на территории региона оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 9 утра 3 мая.

В Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков | Источник: meteoinfo.ruВ Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков | Источник: meteoinfo.ru

В Ярославской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

Источник:

meteoinfo.ru

В Переславле на 1 мая выпал снег | Источник: Переславль Live / TelegramВ Переславле на 1 мая выпал снег | Источник: Переславль Live / Telegram

В Переславле на 1 мая выпал снег

Источник:

Переславль Live / Telegram

Кроме того, ожидаются сильные осадки и порывистый ветер.

«Период предупреждения с 18 часов 1 мая до 6 часов 2 мая. По югу области сильные осадки. Местами порывы 15 метров в секунду», — указано в предупреждении метеорологов.

Показываем последствия снегопада в Переславле. Плодовые деревья и клумбы оказались под плотной снежной шапкой.

Непогода задержится на несколько дней | Источник: читатель 76.RUНепогода задержится на несколько дней | Источник: читатель 76.RU
Кстати, для плодовых деревьев такие погодные сюрпризы опасны | Источник: читатель 76.RUКстати, для плодовых деревьев такие погодные сюрпризы опасны | Источник: читатель 76.RU
Цветы под снегом | Источник: читатель 76.RUЦветы под снегом | Источник: читатель 76.RU
+1
Визуально кажется, что сугробы поднялись на несколько сантиметров | Источник: Переславль Live / TelegramВизуально кажется, что сугробы поднялись на несколько сантиметров | Источник: Переславль Live / Telegram

Как ранее объяснял синоптик метеоцентра «Метео» Александр Ильин, на погоду оказывает влияние циклон, проходящий с запада через центр европейской территории. На его фоне в первые длинные майские выходные будет пасмурно и дождливо.

Подробный прогноз по дням оперативно публикуется на сервисе «Погода 76.RU».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Снегопад Погода Оранжевый уровень опасности Прогноз погоды Гидрометеоцентр
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Комментарии
1
Гость
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Что случилось вдруг с природой, Неужели вновь зима?. Разыгралась непогода, Шалых ветров кутерьма.. Замело кругом дорожки, Вьюга свой нашла кураж, Снова надевать сапожки?. Валит,валит снег опять...
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