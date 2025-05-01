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Город «Люди заболевают»: в городе Ярославской области не стали возвращать отопление в многоквартирные дома

«Люди заболевают»: в городе Ярославской области не стали возвращать отопление в многоквартирные дома

Публикуем разъяснение властей

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39 комментариев
Мэр Дмитрий Рудаков объяснил, почему в Рыбинске не будут возвращать отопление | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUМэр Дмитрий Рудаков объяснил, почему в Рыбинске не будут возвращать отопление | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Мэр Дмитрий Рудаков объяснил, почему в Рыбинске не будут возвращать отопление

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В еще одном городе Ярославской области не будут возвращать отопление в многоквартирные дома. Как сообщил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков, отопительный сезон будет продлен только в учреждениях социальной сферы.

«Сохранили возможность подключения к отоплению детских садов, школ и больниц. Учреждения, где температура в помещениях выше 18 градусов, на контроле у руководства организаций. <…> Отключение и подключение тепла не происходит одномоментно. Процесс длительный, это связано с особенностями эксплуатации сетей и реальными возможностями ресурсоснабжающей организации», — объяснил он.

В Рыбинске отопительный сезон длился дольше среднеобластного, его начали завершать с 22 апреля.

«На текущий момент подключены объекты социальной сферы (больницы, сады, школы). Подключение многоквартирных домов в короткий период невозможно из-за технологических сложностей и большого износа котельных», — пояснили в рыбинской администрации в ответ на просьбы жителей о возобновлении подачи тепла в дома.

При этом жители жалуются на холодные квартиры. В соцсетях появились десятки сообщений от замерзающих в Мариевке, Веретье-3, Гагаринском, центре и других микрорайонах.

«Посодействуйте, пожалуйста, возобновлению отопления в Рыбинске! Ну невозможно же холодно в квартирах!!! И по прогнозу на ближайшие 10 дней теплее не станет. Люди заболевают. Да и вообще в таком холоде как человек себя физически и морально ощущает? Мэр ссылается на областное распоряжение по отключению отопления. В больнице им. Пирогова тоже нет отопления», — пишет местная жительница Маргарита.

Напомним, губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил завершить отопительный сезон к 1 мая. Однако из-за аномально жаркого апреля подачу тепла начали приостанавливать 19 апреля.

Вскоре из-за заморозков власти разрешили возобновить отопительный сезон, однако теперь процесс шел индивидуально в каждом округе. Первыми на фоне заморозков до -5 градусов отопление вернули в Любимском и Большесельском округах. Затем аналогичное решение приняли в Ярославле.

От возобновления отопительного сезона отказались в Переславле-Залесском. Причина — особенности эксплуатации сетей и ремонт котельных.

Обновление на 14:55 1 мая.

Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков сообщил о возобновлении отопительного сезона с 1 мая.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Рыбинск Отопление Теплосети
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Комментарии
39
Гость
1 мая, 18:21
Надо быть просто без мозгов, чтобы отключить отопление перед возвратными заморозками
Гость
1 мая, 19:57
Где тепло? Батареи ледяные. Рыбинск.
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