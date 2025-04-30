Ярославцев предупредили о неблагоприятной погоде в майские праздники: чего ждать

Ярославцев ждут заморозки в начале мая Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Ярославцев предупредили о заморозках в первые майские праздники. Информацию 30 апреля опубликовало Министерство региональной безопасности.

«Заморозки до 0…-5 градусов ожидаются местами по Ярославлю и Ярославской области в ночные и утренние часы в период с 1 по 3 мая. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — отметили в ведомстве.

По данным Гидрометцентра России, несмотря на ночные похолодания, в дневные часы в Ярославской области в первые дни мая будет теплеть. Пик тепла придется на воскресенье, 3 мая. В этот день ожидается до +16 градусов. В начале новой короткой рабочей недели станет чуть прохладнее.

Прогноз погоды в Ярославской области на неделю:

1 мая, четверг: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью 0…-3 градуса, днем +6…+11 градусов;

2 мая, пятница: облачно с прояснениями, ночью возможны осадки в виде дождя и снега. Сильный ветер — до 11 метров в секунду. Температура ночью 0…-2 градуса, днем +8…+13 градусов;

3 мая, суббота: облачно, днем возможен небольшой дождь. Температура ночью 0 градусов, днем +14 градусов;

4 мая, воскресенье: облачно, дождь. Температура ночью +5 градусов, днем +16 градусов;

5 мая, понедельник: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью +5 градусов, днем +12 градусов;

6 мая, понедельник: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью +3 градусов, днем +12 градусов.

Биолог рассказала, что похолодание в конце апреля — начале мая может пагубно сказаться на плодовых деревьях.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на весь май 2025 года в Центральной России.