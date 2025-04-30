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Весна Ярославцев предупредили о неблагоприятной погоде в майские праздники: чего ждать

Ярославцев предупредили о неблагоприятной погоде в майские праздники: чего ждать

Прогноз на начало последнего месяца весны

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6 комментариев
Ярославцев ждут заморозки в начале мая | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославцев ждут заморозки в начале мая | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцев ждут заморозки в начале мая

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцев предупредили о заморозках в первые майские праздники. Информацию 30 апреля опубликовало Министерство региональной безопасности.

«Заморозки до 0…-5 градусов ожидаются местами по Ярославлю и Ярославской области в ночные и утренние часы в период с 1 по 3 мая. Будьте внимательны и осторожны. Телефон экстренных служб 112», — отметили в ведомстве.

По данным Гидрометцентра России, несмотря на ночные похолодания, в дневные часы в Ярославской области в первые дни мая будет теплеть. Пик тепла придется на воскресенье, 3 мая. В этот день ожидается до +16 градусов. В начале новой короткой рабочей недели станет чуть прохладнее.

Прогноз погоды в Ярославской области на неделю:

  • 1 мая, четверг: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью 0…-3 градуса, днем +6…+11 градусов;

  • 2 мая, пятница: облачно с прояснениями, ночью возможны осадки в виде дождя и снега. Сильный ветер — до 11 метров в секунду. Температура ночью 0…-2 градуса, днем +8…+13 градусов;

  • 3 мая, суббота: облачно, днем возможен небольшой дождь. Температура ночью 0 градусов, днем +14 градусов;

  • 4 мая, воскресенье: облачно, дождь. Температура ночью +5 градусов, днем +16 градусов;

  • 5 мая, понедельник: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью +5 градусов, днем +12 градусов;

  • 6 мая, понедельник: облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью +3 градусов, днем +12 градусов.

Биолог рассказала, что похолодание в конце апреля — начале мая может пагубно сказаться на плодовых деревьях.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на весь май 2025 года в Центральной России.

Подробный прогноз на каждый день смотрите на сервисе «Погода 76.RU».

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Комментарии
6
Гость
15 минут
Здравствуйте. Извините, что пишу сюда с такой проблемой, но больше не знаю куда писать. Так получилось, что я потерял работу и сейчас ищу новую, но у меня заканчивается еда и деньги. Без еды мне очень плoхo. Не могли бы вы помочь любой едой, хоть булкa хлeбa за 30 рублeй? Любая сумма бы очень пригодилась. Если да, то пополните, пожалуйста, любой суммой номep телефона по CБП: 8 (952) 133-6-пять-10 Буду Вам благодарен за любую помощь.
Гость
1 час
это все потому что не попросили на коленях хорошую погоду у кормчего.
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