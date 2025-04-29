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Город В одном из городов Ярославской области не будут возобновлять подачу отопления. Ответ властей

В одном из городов Ярославской области не будут возобновлять подачу отопления. Ответ властей

Котельные уже перешли на летнюю схему работы

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20 комментариев
В одном из городов Ярославской области не будут возобновлять | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUВ одном из городов Ярославской области не будут возобновлять | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В одном из городов Ярославской области не будут возобновлять

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

В городском округе Переславль-Залесский Ярославской области не будут возобновлять отопительный сезон. Как уточнили 29 апреля в местной администрации, многие котельные уже перешли на летнюю схему работы.

«В нашем округе оперативно возобновить подачу тепла технически невозможно по ряду причин. На территории Переславского округа более 30 котельных. Некоторые котельные уже вошли в ремонтные процессы. Котельные с ГВС перешли на летнюю схему работы, и для перехода на зимнюю необходим целый ряд мероприятий, которые требуют времени», — сообщили в администрации.

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области объясняли, что возобновление подачи тепла происходит постепенно, поскольку нужно изменить положение тысяч задвижек, остановить сотни насосов, провести работы на котельных и в тепловых пунктах.

«Отключение и подключение отопления не происходит одномоментно. Процесс длительный, это связано с особенностями эксплуатации сетей и реальными возможностями ресурсоснабжающей организации. Поэтому возобновления отопительного сезона в нашем округе не будет», — добавили в администрации Переславля-Залесского.

Напомним, отключать отопление в Ярославской области начали с 19 апреля. Изначально завершение сезона планировали на 1 мая, однако губернатор Михаил Евраев внес коррективы. На фоне похолодания до -5 градусов 26 апреля отопление решили вернуть.

Как пояснял глава региона, постановление о возобновлении подачи тепла будут принимать власти в каждом округе. К слову, первыми такие указы подписали главы Любимского и Большесельского округов.

Мэр Ярославля Артем Молчанов также принял решение о возвращении отопления. По данным на 29 апреля, батареи нагрелись не во всех домах.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Отопление Батареи Переславль-Залесский
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Комментарии
20
282503441
1 час
У нас вообще дубак...
Гость
1 час
Весь ералаш с отоплением на совести Евраева. На момент принятия решения об отключении отопления власти знали о грядущем похолодании и вместо отключения должны были перевести отопительную систему в щадящий (парное молоко) режим. А если уж отключили отопление централизованно, то и включение должно быть централизованно, а не так кто как захочет, учитывая то, что отопительную систему невозможно запустить сиюминутно по щелчку пальцев.
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