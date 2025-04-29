В одном из городов Ярославской области не будут возобновлять подачу отопления. Ответ властей

В одном из городов Ярославской области не будут возобновлять Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В городском округе Переславль-Залесский Ярославской области не будут возобновлять отопительный сезон. Как уточнили 29 апреля в местной администрации, многие котельные уже перешли на летнюю схему работы.

«В нашем округе оперативно возобновить подачу тепла технически невозможно по ряду причин. На территории Переславского округа более 30 котельных. Некоторые котельные уже вошли в ремонтные процессы. Котельные с ГВС перешли на летнюю схему работы, и для перехода на зимнюю необходим целый ряд мероприятий, которые требуют времени», — сообщили в администрации.

Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области объясняли, что возобновление подачи тепла происходит постепенно, поскольку нужно изменить положение тысяч задвижек, остановить сотни насосов, провести работы на котельных и в тепловых пунктах.

«Отключение и подключение отопления не происходит одномоментно. Процесс длительный, это связано с особенностями эксплуатации сетей и реальными возможностями ресурсоснабжающей организации. Поэтому возобновления отопительного сезона в нашем округе не будет», — добавили в администрации Переславля-Залесского.

Напомним, отключать отопление в Ярославской области начали с 19 апреля. Изначально завершение сезона планировали на 1 мая, однако губернатор Михаил Евраев внес коррективы. На фоне похолодания до -5 градусов 26 апреля отопление решили вернуть.

Как пояснял глава региона, постановление о возобновлении подачи тепла будут принимать власти в каждом округе. К слову, первыми такие указы подписали главы Любимского и Большесельского округов.