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Город Погиб капитан полиции В Ярославле прощаются с убитым во время перестрелки капитаном полиции

В Ярославле прощаются с убитым во время перестрелки капитаном полиции

Рассказываем, что происходило в ДК имени Добрынина

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У Дворца культуры в Ярославле собралось много людей | Источник: Виталий Вахрушев / УМВД России по Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RUУ Дворца культуры в Ярославле собралось много людей | Источник: Виталий Вахрушев / УМВД России по Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RU

У Дворца культуры в Ярославле собралось много людей

Источник:

Днем 4 февраля к Дворцу культуры имени Добрынина на проспекте Ленина в Ярославле съехались машины полиции и пришли десятки людей. Там прошла гражданская панихида по погибшему капитану полиции, 34-летнему Анатолию Тутынину.

— Столько полиции и у ДК, и вокруг в ближайших дворах и магазинах, — написали горожане в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+).

К ДК имени Добрынина съехались машины правоохранителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК ДК имени Добрынина съехались машины правоохранителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К ДК имени Добрынина съехались машины правоохранителей

Источник:

Прощание началось в 11 утра. Анатолий Тутынин был убит во время перестрелки в Дзержинском районе Ярославля. Трагедия случилась в многоэтажке на улице Труфанова 31 января. Жильцы вызвали полицейских из-за неадекватного соседа, который расхаживал по подъезду с ножом.

Командир областного отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции России капитан полиции Анатолий Тутынин приехал к дому на подмогу патрульным. При попытке правоохранителей войти в квартиру дебошира тот несколько раз выстрелил в дверь. Анатолий Тутынин получил ранение. Ответным огнем преступник был убит. Полицейского пытались спасти, но он скончался.

Анатолия Тутынина похоронят на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал оказать поддержку семье Анатолия.

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Погиб полицейский Прощание ДК Гражданская панихида
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