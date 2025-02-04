В Ярославле прощаются с убитым во время перестрелки капитаном полиции

У Дворца культуры в Ярославле собралось много людей Источник: Виталий Вахрушев / УМВД России по Ярославской области, Кирилл Поверинов / 76.RU











Днем 4 февраля к Дворцу культуры имени Добрынина на проспекте Ленина в Ярославле съехались машины полиции и пришли десятки людей. Там прошла гражданская панихида по погибшему капитану полиции, 34-летнему Анатолию Тутынину.

— Столько полиции и у ДК, и вокруг в ближайших дворах и магазинах, — написали горожане в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+).

К ДК имени Добрынина съехались машины правоохранителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Прощание началось в 11 утра. Анатолий Тутынин был убит во время перестрелки в Дзержинском районе Ярославля. Трагедия случилась в многоэтажке на улице Труфанова 31 января. Жильцы вызвали полицейских из-за неадекватного соседа, который расхаживал по подъезду с ножом.

Командир областного отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции России капитан полиции Анатолий Тутынин приехал к дому на подмогу патрульным. При попытке правоохранителей войти в квартиру дебошира тот несколько раз выстрелил в дверь. Анатолий Тутынин получил ранение. Ответным огнем преступник был убит. Полицейского пытались спасти, но он скончался.