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Происшествия Семья погибшего в Ярославле полицейского получит помощь от областного правительства

Семья погибшего в Ярославле полицейского получит помощь от областного правительства

Губернатор Михаил Евраев выразил соболезнования

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Губернатор Михаил Евраев выразил соболезнования в связи с гибелью ярославского полицейского | Источник: УМВД России по Ярославской области / TelegramГубернатор Михаил Евраев выразил соболезнования в связи с гибелью ярославского полицейского | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Губернатор Михаил Евраев выразил соболезнования в связи с гибелью ярославского полицейского

Источник:

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев пообещал оказать поддержку семье погибшего полицейского Анатолия Тутынина.

— Самые глубокие соболезнования близким. От правительства региона семье погибшего окажем всю необходимую поддержку и материальную помощь, — сообщается в Telegram-канале главы региона 1 февраля.

Напомним, командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Анатолий Тутынин получил смертельное ранение при задержании вооруженного дебошира в многоэтажке на улице Труфанова в Дзержинском районе вечером 31 января. Как сообщили в полиции, соседи вызвали наряд из-за мужчины с ножом, который бродил по подъезду. Анатолий приехал на подмогу.

— При попытке полицейских войти в квартиру и задержать правонарушителя последний произвел три выстрела через дверь. Капитан полиции Тутынин получил огнестрельное ранение. Ответным огнем напарника преступник был ликвидирован, — сообщили в пресс-службе полиции.

При задержании дебошира в Брагине смертельно ранили полицейского | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUПри задержании дебошира в Брагине смертельно ранили полицейского | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

При задержании дебошира в Брагине смертельно ранили полицейского

Источник:

34-летнего капитана полиции увезли в больницу, он скончался на руках у медиков. После случившегося ярославское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Следователям предстоит установить обстоятельства трагедии.

У Анатолия Тутынина остались двое маленьких детей.

Редакция портала 76.RU выражает соболезнования родным и близким Анатолия Тутынина.

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