«Все съехались»: стали известны подробности перестрелки в Брагине, где погиб капитан полиции

Что соседи говорят о дебошире, застрелившем капитана полиции Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / Telegram











Случившееся в подъезде неприметной многоэтажки в Ярославле обсуждают далеко за пределами города. Здесь на лестничной клетке вечером 31 января смертельно ранили капитана полиции Анатолия Тутынина.

34-летнего полицейского увезли в больницу, однако медики не успели его спасти. У сотрудника УМВД остались двое маленьких детей.

По данным источника 76.RU, стрелявшим оказался 53-летний ярославец. В этом материале рассказываем всё, что известно о трагедии в доме на Труфанова.

«Все съехались»

Кадры с места трагедии: на двери остались следы от пуль Источник: Свободный Ярославль 2.0 / Vk.com

— Туда просто все съехались, — рассказывали жители Брагина вечером 31 января.

Первые сообщения о ЧП со стрельбой на улице Труфанова всплыли в соцсетях. Очевидцы писали об оцеплении и нескольких машинах с мигалками у подъезда дома № 29.

Около шести вечера жильцы многоэтажки перепугались из-за шума в подъезде: по площадке ходил с ножом мужчина в олимпийке. Для разбирательств тут же вызвали наряд. На выезд отправился и командир батальона Анатолий Тутынин.

К приезду полицейских дебошир закрылся в квартире и отказывался идти на контакт. Ярославец начал стрелять через дверь. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, он выстрелил из охотничьего ружья не менее двух раз. Одна из пуль задела Анатолия. Его напарник выстрелил в ответ.

— В ходе применения табельного оружия сотрудниками полиции преступник был ликвидирован на месте происшествия, — кратко указали в СК.

Раненого полицейского увезли в больницу, но спасти его не удалось. В одиннадцатом часу ночи в пресс-службе ярославского управления МВД опубликовали некролог.

После гибели полицейского возбуждено уголовное дело Источник: СУ СК России по Ярославской области











По данным источника 76.RU, после вскрытия квартиры дебошира с ружьем обнаружили раздетым. Он не был судим и на учетах не состоял. Предварительно, он мог быть под воздействием наркотических веществ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейского. Несмотря на ликвидацию стрелявшего, им предстоит установить обстоятельства трагедии.

Неприметный сосед

Перестрелка случилась в обычном подъезде неприметной многоэтажки Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Наутро после случившегося у подъезда ничего не выдавало трагедии. Как рассказали жильцы дома в беседе с корреспондентом 76.RU, убитого соседа звали Алексеем. Квартира досталась ему от родителей.

— Раньше он жил здесь с родителям, потом уезжал, после их смерти вернулся, — объяснила жительница дома.

Алексей, по словам соседей, казался адекватным, пару раз курил с местными, но был не слишком общительным. По будням ездил на работу. Как рассказали местные, он был охотником, поэтому и держал в квартире ружье.

Квартиры на лестничной клетке скрываются за общей дверью Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В день происшествия Алексей выглядел бледным. За несколько часов до трагедии он открыл подъездную дверь и подпер ее камнем. Этим привлек внимание соседей.

«Скорбим всем районом»

Анатолий служил в полиции с 2012 года Источник: Виталий Вахрушев / УМВД России по Ярославской области











К слову, капитан полиции Анатолий Тутынин вырос в многодетной семье в Пошехонье, его отец — известный в городе преподаватель. Друг детства погибшего говорит, что он был простым и добрым парнем, которого знали все.

После школы Анатолий учился в педагогическом колледже, работал учителем информатики, физики и математики. В органы пришел в 2012 году. Он привил в отделе любовь к спорту, поскольку с юношества играл в баскетбол.

Ярославские власти обещают оказать его семье необходимую помощь. Экс-глава Пошехонья, а ныне советник губернатора Николай Белов кратко добавил: «Это наш, Пошехонский. Скорбим всем районом. Искренние слова соболезнования родным и близким» (орфография автора. — Прим. ред.).

Прощание с полицейским пройдет 4 февраля.

— 11:00 — гражданская панихида в здании Дворца культуры им. А. М. Добрынина по адресу: Ярославль, проспект Ленина, 24а. Похороны пройдут на Воинском мемориальном кладбище Ярославля, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.