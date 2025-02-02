НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 751мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,81
EUR 102,13
Погиб известный танцор
Обзор «жесткого» дискаунтера
Коттедж для Александра Петрова
Убили капитана полиции
Куда пенсионеры ездят по утрам
Как отдохнуть зимой по-русски
Чем заменить хлеб
Съемки фильма в Ярославле
Происшествия подробности «Все съехались»: стали известны подробности перестрелки в Брагине, где погиб капитан полиции

«Все съехались»: стали известны подробности перестрелки в Брагине, где погиб капитан полиции

По словам соседей, убитый дебошир был охотником

1 473
Написать комментарий
Что соседи говорят о дебошире, застрелившем капитана полиции | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / TelegramЧто соседи говорят о дебошире, застрелившем капитана полиции | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / Telegram

Что соседи говорят о дебошире, застрелившем капитана полиции

Источник:

Случившееся в подъезде неприметной многоэтажки в Ярославле обсуждают далеко за пределами города. Здесь на лестничной клетке вечером 31 января смертельно ранили капитана полиции Анатолия Тутынина.

34-летнего полицейского увезли в больницу, однако медики не успели его спасти. У сотрудника УМВД остались двое маленьких детей.

По данным источника 76.RU, стрелявшим оказался 53-летний ярославец. В этом материале рассказываем всё, что известно о трагедии в доме на Труфанова.

«Все съехались»

Кадры с места трагедии: на двери остались следы от пуль

Источник:

— Туда просто все съехались, — рассказывали жители Брагина вечером 31 января.

Первые сообщения о ЧП со стрельбой на улице Труфанова всплыли в соцсетях. Очевидцы писали об оцеплении и нескольких машинах с мигалками у подъезда дома № 29.

Около шести вечера жильцы многоэтажки перепугались из-за шума в подъезде: по площадке ходил с ножом мужчина в олимпийке. Для разбирательств тут же вызвали наряд. На выезд отправился и командир батальона Анатолий Тутынин.

К приезду полицейских дебошир закрылся в квартире и отказывался идти на контакт. Ярославец начал стрелять через дверь. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, он выстрелил из охотничьего ружья не менее двух раз. Одна из пуль задела Анатолия. Его напарник выстрелил в ответ.

— В ходе применения табельного оружия сотрудниками полиции преступник был ликвидирован на месте происшествия, — кратко указали в СК.

Раненого полицейского увезли в больницу, но спасти его не удалось. В одиннадцатом часу ночи в пресс-службе ярославского управления МВД опубликовали некролог.

После гибели полицейского возбуждено уголовное дело | Источник: СУ СК России по Ярославской области После гибели полицейского возбуждено уголовное дело | Источник: СУ СК России по Ярославской области

После гибели полицейского возбуждено уголовное дело

Источник:

По данным источника 76.RU, после вскрытия квартиры дебошира с ружьем обнаружили раздетым. Он не был судим и на учетах не состоял. Предварительно, он мог быть под воздействием наркотических веществ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейского. Несмотря на ликвидацию стрелявшего, им предстоит установить обстоятельства трагедии.

Неприметный сосед

Перестрелка случилась в обычном подъезде неприметной многоэтажки | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUПерестрелка случилась в обычном подъезде неприметной многоэтажки | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Перестрелка случилась в обычном подъезде неприметной многоэтажки

Источник:

Наутро после случившегося у подъезда ничего не выдавало трагедии. Как рассказали жильцы дома в беседе с корреспондентом 76.RU, убитого соседа звали Алексеем. Квартира досталась ему от родителей.

— Раньше он жил здесь с родителям, потом уезжал, после их смерти вернулся, — объяснила жительница дома.

Алексей, по словам соседей, казался адекватным, пару раз курил с местными, но был не слишком общительным. По будням ездил на работу. Как рассказали местные, он был охотником, поэтому и держал в квартире ружье.

Квартиры на лестничной клетке скрываются за общей дверью | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUКвартиры на лестничной клетке скрываются за общей дверью | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Квартиры на лестничной клетке скрываются за общей дверью

Источник:

В день происшествия Алексей выглядел бледным. За несколько часов до трагедии он открыл подъездную дверь и подпер ее камнем. Этим привлек внимание соседей.

«Скорбим всем районом»

Анатолий служил в полиции с 2012 года | Источник: Виталий Вахрушев / УМВД России по Ярославской областиАнатолий служил в полиции с 2012 года | Источник: Виталий Вахрушев / УМВД России по Ярославской области

Анатолий служил в полиции с 2012 года

Источник:

К слову, капитан полиции Анатолий Тутынин вырос в многодетной семье в Пошехонье, его отец — известный в городе преподаватель. Друг детства погибшего говорит, что он был простым и добрым парнем, которого знали все.

После школы Анатолий учился в педагогическом колледже, работал учителем информатики, физики и математики. В органы пришел в 2012 году. Он привил в отделе любовь к спорту, поскольку с юношества играл в баскетбол.

Ярославские власти обещают оказать его семье необходимую помощь. Экс-глава Пошехонья, а ныне советник губернатора Николай Белов кратко добавил: «Это наш, Пошехонский. Скорбим всем районом. Искренние слова соболезнования родным и близким» (орфография автора. — Прим. ред.).

Прощание с полицейским пройдет 4 февраля.

— 11:00 — гражданская панихида в здании Дворца культуры им. А. М. Добрынина по адресу: Ярославль, проспект Ленина, 24а. Похороны пройдут на Воинском мемориальном кладбище Ярославля, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким Анатолия Тутынина.

ПО ТЕМЕ
Стрельба Дебошир Брагино Смертельное ранение Гибель при исполнении Погиб полицейский
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление