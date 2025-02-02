Стала известна дата прощания с капитаном полиции, погибшим при задержании преступника в Ярославле

В Ярославле прощание с погибшим капитаном полиции пройдет 4 февраля. Анатолий Тутынин погиб 31 января 2025 года при задержании вооруженного преступника.
— 11:00 — гражданская панихида в здании Дворца культуры им. А. М. Добрынина по адресу: Ярославль, проспект Ленина, 24а. Похороны пройдут на Воинском мемориальном кладбище Ярославля, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Напомним, трагедия случилась в многоэтажке на улице Труфанова. Жильцы вызвали наряд из-за неадекватного соседа, который расхаживал по подъезду с ножом. Командир областного отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции России капитан полиции Анатолий Тутынин приехал к дому на подмогу патрульным.
При попытке полицейских войти в квартиру дебошира, тот несколько раз выстрелил в дверь. Анатолий Тутынин получил огнестрельное ранение. Ответным огнем преступник был ликвидирован.