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Происшествия Стала известна дата прощания с капитаном полиции, погибшим при задержании преступника в Ярославле

Стала известна дата прощания с капитаном полиции, погибшим при задержании преступника в Ярославле

Трагедия случилась 31 января

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1 комментарий
Анатолий служил в полиции с 2012 года | Источник: Виталий Вахрушев / УМВД России по Ярославской областиАнатолий служил в полиции с 2012 года | Источник: Виталий Вахрушев / УМВД России по Ярославской области

Анатолий служил в полиции с 2012 года

Источник:

В Ярославле прощание с погибшим капитаном полиции пройдет 4 февраля. Анатолий Тутынин погиб 31 января 2025 года при задержании вооруженного преступника.

— 11:00 — гражданская панихида в здании Дворца культуры им. А. М. Добрынина по адресу: Ярославль, проспект Ленина, 24а. Похороны пройдут на Воинском мемориальном кладбище Ярославля, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, трагедия случилась в многоэтажке на улице Труфанова. Жильцы вызвали наряд из-за неадекватного соседа, который расхаживал по подъезду с ножом. Командир областного отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции России капитан полиции Анатолий Тутынин приехал к дому на подмогу патрульным.

При попытке полицейских войти в квартиру дебошира, тот несколько раз выстрелил в дверь. Анатолий Тутынин получил огнестрельное ранение. Ответным огнем преступник был ликвидирован.

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Стрельба Полицейский Похороны Гражданская панихида
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Комментарии
1
Гость
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Теряем лучших... Земля пухом
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