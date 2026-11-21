Как избежать развода в семье Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Иногда кажется, что отношения рушатся внезапно: один день всё было нормально, а на следующий — будто между вами выросла стена. На деле трещины появляются постепенно и первые тревожные звоночки о разводе часто звучат совсем тихо, в едва заметной дистанции с партнером, в неловкой вежливости вместо привычной прямоты.

По словам психолога Станислава Самбурского, за такой «угрозой» нередко скрывается не желание расстаться, а просто неудовлетворенная потребность в близости, которую человек пытается закрыть где‑то на стороне, будь то эмоциональная поддержка, ощущение значимости или даже возможность быть услышанным. Если распознать эти сигналы вовремя в своих отношениях, то распада семьи можно избежать.

Если вы чувствуете, что связь с партнером ослабевает, не спешите делать выводы и тем более винить себя или его. Вместо этого можно попробовать спокойно и без паники разобраться, что происходит. Ниже — простые шаги, которые помогут понять, есть ли у пары ресурс для восстановления близости и как вернуть ощущение «мы» без упреков и давления.

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