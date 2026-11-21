По предварительной информации для атаки использовали два дрона (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Под удар беспилотников в нейтральных водах попало грузовое судно, которое шло в Калининград. Экипаж сейчас эвакуируют с корабля. Рассказываем, что известно об атаке.

«В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград», — написал в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Сейчас идет эвакуация экипажа. Специалисты оценивают ситуацию. Последствия атаки еще уточняются. По предварительной информации, во время ударов использовали два беспилотника, добавил глава Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он уточнил, повлияет ли атака на жизнь региона.

«Угрозы для снабжения региона нет», — подчеркнул губернатор.

Сейчас он находится на оперативной связи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и Росморречфлотом. Глава Калининградской области взял ситуацию под личный контроль.