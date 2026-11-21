Евгений Чуркин переизбран на должность секретаря ярославского регионального отделения «Единой России» Источник: «Единая Россия»

20 ноября прошли выборы секретаря ярославского регионального отделения «Единой России». Им повторно стал министр регионального развития Евгений Чуркин.

«Благодарю коллег по партии за оказанное мне доверие продолжить руководство региональным отделением. Уверен, что вместе мы будем развивать партию, не снижая темпов, и добьемся тех целей, которые сегодня поставили перед собой», — обратился он к однопартийцам.

Ярославское региональное отделение партии Евгений Чуркин возглавляет с ноября 2023 года.

Евгению Чуркину 39 лет. Он родился в Мурманске. Окончил ярославскую сельхозакадемию, затем ЯрГУ имени Демидова. Работал преподавателем в ЯрГУ, был помощником депутата Ярославской областной думы. В 2017 году он стал победителем кадрового проекта «Муниципальная команда губернатора Ярославской области». С 2018 года курировал направление инициативного бюджетирования в регионе. Несколько лет был руководителем проектного офиса программы благоустройства дворов и общественных пространств «Решаем вместе». В январе 2022 года возглавил департамент региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Ярославской области. В 2023 году департамент стал Министерством регионального развития, а Евгений Чуркин — министром.