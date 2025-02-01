«Простой парень»: что известно о погибшем при задержании в Ярославле капитане полиции

Капитан полиции получил смертельное ранение при задержании вооруженного жильца в многоэтажке в Ярославле Источник: Виталий Вахрушев / УМВД России по Ярославской области, Екатерина Лещенкова / 76.RU











Вечером 31 января при задержании вооруженного дебошира в многоэтажке в Дзержинском районе Ярославля погиб капитан полиции Анатолий Тутынин. Ему было 34 года, у полицейского остались двое маленьких детей.

«Три выстрела через дверь»

Трагедия произошла в многоэтажке на улице Труфанова Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











По информации регионального управления МВД, Анатолий приехал к подъезду на улице Труфанова на подмогу патрульным. Жильцы вызвали полицию из-за мужчины с ножом, который ходил по подъезду.

— При попытке полицейских войти в квартиру и задержать правонарушителя последний произвел три выстрела через дверь. Капитан полиции Тутынин получил огнестрельное ранение. Ответным огнем напарника преступник был ликвидирован, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Раненного полицейского увезли в больницу, но он скончался на руках у медиков.

«Простой парень из городка»

Анатолий вырос в Пошехонье в многодетной семье. По воспоминаниям друга детства Дмитрия, Анатолий был дружелюбным и добрым парнем.

— Тутынины жили в Пошехонье постоянно, помню, что отец у Анатолия был очень уважаемый человек, преподаватель. У Анатолия еще есть младший брат и младшая сестра, — рассказал в беседе с 76.RU друг детства Анатолия Дмитрий. — Когда стали постарше уже были в разных компаниях, но когда я его встречал, всегда с теплотой вспоминал те беззаботные детские дни.

По воспоминаниям близких, Толя был душой компании.

— Анатолий мне запомнился простым парнем из небольшого городка, где все друг друга знают, добрым, помню как он легко придумывал, во что играем дальше, когда предыдущие игры надоедали. Очень грустно от произошедшего, сил его родителям, семье и близким, — поделился он.

После школы Анатолий Тутынин пошел учиться в педагогический колледж, затем стал работать учителем информатики, физики и математики. Параллельно занимался спортом.

По информации УМВД, он профессионально занимался баскетболом, играл за молодежную сборную России, а позже работал тренером.

Анатолию было 34 года Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram











В органы Анатолий пришел в 2012 году, начинал простым полицейским. В последние годы он руководил патрульно-постовой службой полиции ярославского управления МВД России.

— Сотрудник полиции должен быть в хорошей физической форме, чтобы, поймать и обезвредить преступника, дать отпор в случае нападения, вовремя успеть на помощь пострадавшим от преступлений, — цитировали слова Анатолия Тутынина в УМВД.

Вместе с сослуживцами он нередко проводил тренировки, выступал на соревнованиях.

После трагедии следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.