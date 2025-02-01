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Происшествия «Остались двое детей»: в Ярославле вооруженный дебошир застрелил капитана полиции

«Остались двое детей»: в Ярославле вооруженный дебошир застрелил капитана полиции

В УМВД прокомментировали трагедию

2 058
11 комментариев
В Ярославле неадекватный сосед застрелил молодого капитана полиции | Источник: УМВД России по Ярославской области / TelegramВ Ярославле неадекватный сосед застрелил молодого капитана полиции | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Ярославле неадекватный сосед застрелил молодого капитана полиции

Источник:

Вечером 31 января в Ярославле вооруженный дебошир застрелил 34-летнего капитана полиции Анатолия Тутынина. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Всё случилось в многоквартирном доме на улице Труфанова в Дзержинском районе. Жильцы вызвали наряд из-за неадекватного соседа, который расхаживал по подъезду с ножом. Командир областного отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции России капитан полиции Анатолий Тутынин приехал к дому на подмогу патрульным.

— Правоохранителями было установлено, что нарушитель находится в своей квартире и не открывает дверь. <…> При попытке полицейских войти в квартиру и задержать правонарушителя, последний произвел три выстрела через дверь. Капитан полиции Тутынин получил огнестрельное ранение. Ответным огнем напарника преступник был ликвидирован, — сообщили в полиции.

Анатолия увезли в больницу, однако медики не успели его спасти. Ранение оказалось смертельным.

— Он проходил службу в органах внутренних дел с 2012 года, прошел путь от полицейского до командира отдельного батальона ППСП. У него остались двое малолетних детей, — сообщили в региональном управлении МВД.

В полиции обратили внимание, что возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Семье погибшего окажут необходимую помощь.

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Комментарии
11
Гость
41 минута
Быстро задержали . А чувака который сбил людей на Фрунзе на своей Тойоте и скрутил номера , до сих пор не поймали . Диаспора порешала
Гость
58 минут
Район можно было и называть.
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