Над Ярославской областью нейтрализовали 5 беспилотников

Силами РЭБ на территории Ярославской области нейтрализованы 5 вражеских беспилотников.
Об этом в 02:18 16 ноября сообщил губернатор Михаил Евраев.
«При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — добавил глава региона.
Также снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, движение на этом участке восстановлено.
При этом режим беспилотной опасности продолжает действовать. Также действуют ограничения на прием и выпуск самолетов в ярославском аэропорту — они были введены в 01:36 16 ноября.
«Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — сообщил Михаил Евраев.
Напомним, объявление о введении режима беспилотной опасности губернатор Ярославской области опубликовал в 00:47 16 ноября. В городе завыли сирены. Было перекрыто движение при выезде из Ярославля в сторону Москвы. В 02:18 движение открыли, но в 04:29 вновь было объявлено о перекрытии участка.