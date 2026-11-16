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Происшествия Атака БПЛА на Ярославль Над Ярославской областью нейтрализовали 5 беспилотников

Над Ярославской областью нейтрализовали 5 беспилотников

Открыли выезд из города

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В Ярославской области нейтрализовали 5 беспилотников | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUВ Ярославской области нейтрализовали 5 беспилотников | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Ярославской области нейтрализовали 5 беспилотников

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Силами РЭБ на территории Ярославской области нейтрализованы 5 вражеских беспилотников.

Об этом в 02:18 16 ноября сообщил губернатор Михаил Евраев.

«При обнаружении фрагментов БПЛА не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112», — добавил глава региона.

Также снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой, движение на этом участке восстановлено.

При этом режим беспилотной опасности продолжает действовать. Также действуют ограничения на прием и выпуск самолетов в ярославском аэропорту — они были введены в 01:36 16 ноября.

«Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается», — сообщил Михаил Евраев.

Напомним, объявление о введении режима беспилотной опасности губернатор Ярославской области опубликовал в 00:47 16 ноября. В городе завыли сирены. Было перекрыто движение при выезде из Ярославля в сторону Москвы. В 02:18 движение открыли, но в 04:29 вновь было объявлено о перекрытии участка.

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