Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 759мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 82,15
EUR 91,03
20 БПЛА
Мэр ночевал в котельной
Ярославна на «Модном приговоре»
Каталог новостроек Ярославля
Вандал на Юности — видео
Турция за 60 тысяч
Интервью с автором «Уличной поэзии»
Страна и мир Коротких рабочих недель станет больше: сколько будем отдыхать и работать в 2027 году

Коротких рабочих недель станет больше: сколько будем отдыхать и работать в 2027 году

Календарь выходных и праздничных дней

1 317
Будет много свободного от работы времени | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБудет много свободного от работы времени | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Будет много свободного от работы времени

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2027 году у жителей России будет больше коротких рабочих недель — за весь год их ожидается семь. Два таких периода продлятся всего по три дня, а еще пять — по четыре. Об этом говорится в постановлении правительства о переносе выходных дней.

Такие короткие недели появляются из-за праздников, которые выпадают на середину недели. Власти переносят выходные, благодаря чему россияне отдыхают дольше, а после праздников выходят на работу не на пять дней, а на три или четыре.

Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в феврале. Из-за празднования Дня защитника Отечества выходной с субботы, 20 февраля, перенесли на понедельник, 22 февраля. Благодаря этому жители страны будут отдыхать три дня подряд, с 21 по 23 февраля, а после праздников отработают с 24 по 26 февраля.

Трехдневный график ожидает и в начале ноября. День народного единства выпадает на четверг, 4 ноября, а нерабочий день со 2 января перенесли на пятницу, 5 ноября. В итоге россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября, а перед праздником отработают всего три дня — с 1 по 3 ноября.

Как будем отдыхать в 2027 году | Источник: Городские медиа / Евгения БикуноваКак будем отдыхать в 2027 году | Источник: Городские медиа / Евгения Бикунова

Как будем отдыхать в 2027 году

Источник:

Городские медиа / Евгения Бикунова

Остальные пять коротких недель будут четырехдневными. Первый такой период ждет жителей страны после Международного женского дня. Праздник выпадает на понедельник, 8 марта, поэтому россияне отдохнут с 6 по 8 марта. Затем они выйдут на работу на четыре дня — с 9 по 12 марта.

Следующая четырехдневка приурочена к Празднику Весны и Труда. Первое мая выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 3 мая. Россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а затем отработают четыре дня — с 4 по 7 мая.

Еще один короткий период ожидает после Дня Победы. Девятое мая выпадает на воскресенье, поэтому нерабочий день перенесли на понедельник, 10 мая. В итоге жители страны отдохнут с 8 по 10 мая, а после праздников выйдут на работу с 11 по 14 мая.

Одна короткая неделя ждет жителей страны летом. День России 12 июня выпадает на субботу, поэтому выходной перенесли на понедельник, 14 июня. В итоге отработать придется с 15 по 18 число.

Замыкает список предновогодняя неделя. Из-за переноса выходного с 3 января пятница, 31 декабря, станет нерабочей. В итоге россияне отработают всего четыре дня — с 27 по 30 декабря.

Читайте также

Кроме того, накануне государственных праздников жители страны будут трудиться на один час меньше. Всего в 2027 году будет четыре таких сокращенных рабочих дня: 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября.

Всего в 2027 году при пятидневке россияне отработают 247 дней. Отдохнуть они смогут 118 дней.

Постановление о переносе выходных дней на 2027 год подписал премьер-министр Михаил Мишустин 17 сентября 2026 года. На основе этого документа Минтруд утвердил производственный календарь.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Календарь Выходной Праздник Рабочая неделя
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Ленок81

Достижения

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

25 октября, 14:20
Ой как здорово семь коротких недель в 2027 это же можно больше отдыхать и строить планы)
285830450

Достижения

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

24 октября, 02:19
Отличная новость! короткие рабочие недели это всегда приятно. будем больше отдыхать и меньше работать
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ест как Дюймовочка, пьет как крот»: свидание с девушкой из Сети обошлось ухажеру больше чем в 10 тысяч — при чем тут ушлые официанты
Степан
Мнение
«Не знаем, где будем ночевать завтра»: влюбленные бросили работу и на 53 попутках добрались до Тихого океана
Фёдор Потехин
Мнение
Переехали в Москву и в шоке от цен и порядков. Откровенная колонка о том, как снять квартиру в столице с жадными риелторами
Василина Березкина
Мнение
«Если есть рай — то не здесь». Сибиряк переехал в Краснодар и сбежал домой через пять лет — вот почему
Иван
Мнение
Тайна любовного треугольника: каким получился фильм «Лиля» об отношениях Маяковского и семьи Брик
Мария Тищенко
Обозреватель
Рекомендуем