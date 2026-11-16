Перекрывали М-8, сработали РЭБ: все о налете БПЛА на Ярославскую область — коротко

В 4:29 перекресток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги вновь перекрыли. Движение в сторону Москвы было снова восстановлено в 4:56.

В 7:31 власти сообщили, что ночью на территории Ярославской области силами РЭБ было нейтрализовано 20 беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших. Жителей региона предупредили, что при обнаружении фрагментов беспилотников к ним нельзя приближаться и пользоваться телефонами рядом. Нужно отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.