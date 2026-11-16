Перекрывали М-8, сработали РЭБ: все о налете БПЛА на Ярославскую область — коротко

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Ночью 16 ноября в городе завыли сирены

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Что известно об атаке БПЛА на Ярославскую область | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЧто известно об атаке БПЛА на Ярославскую область | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Что известно об атаке БПЛА на Ярославскую область

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Ночью 16 ноября в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Завыли сирены. К утру власти рассказали о нейтрализованных БПЛА.

В этом материале коротко рассказываем о том, что известно о втором налете беспилотников на Ярославскую область в ноябре.

  • Жители Ярославля услышали сирены около часа ночи. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил о беспилотной опасности в 00:47. Он уточнил, что учреждения в области работали в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств вели работу по отражению атаки.

  • В 1:02 глава региона рассказал, что в целях безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. Водителей просили воздержаться от поездок в этом направлении или выбирать другой маршрут.

  • В 2:18 появилась информация о пяти вражеских беспилотниках, нейтрализованных силами РЭБ. Одновременно с этим сняли ограничения движения на перекрестке Московского проспекта и ЮЗОД. Жителей региона призвали ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

  • В 4:29 перекресток Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги вновь перекрыли. Движение в сторону Москвы было снова восстановлено в 4:56.

  • В 7:17 губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил отбой беспилотной опасности.

  • В 7:31 власти сообщили, что ночью на территории Ярославской области силами РЭБ было нейтрализовано 20 беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших. Жителей региона предупредили, что при обнаружении фрагментов беспилотников к ним нельзя приближаться и пользоваться телефонами рядом. Нужно отойти на безопасное расстояние и незамедлительно сообщить об их местонахождении по телефону 112.

РЭБ — расшифровывается как радиоэлектронная борьба. Обычно под этим методом предполагается радиоэлектронное подавление, глушение сигнала и нарушение работы сил противника, например дронов. Применяется и в мирных целях, например для охраны аэропортов, частных предприятий от нежелательной съемки.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Атака БПЛА Налет Срабатывание сирены
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