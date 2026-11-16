«И что вы нам сделаете?» Первокурсник купил часы за 200 тысяч в долг ради сетевого бизнеса, пока мама переводит ему деньги на еду

Знакомый из вуза посоветовал студенту вложиться в сетевой бизнес. По данным ЦБ, компания имеет признаки пирамиды Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Жительница Новосибирска Ольга Заплитная рассказала в соцсетях историю младшего брата, которого втянули в сетевой бизнес. Ролик о том, как студент влез в кредиты ради вступления в «клуб», набрал десятки тысяч просмотров и множество комментариев. В видео упоминается компания Qnet, она появилась в 1990-х и работает до сих пор, хотя давно внесена в список ЦБ как организация с признаками финансовой пирамиды. Наши коллеги из NGS.RU поговорили с Ольгой, представителем компании и юристом. Подробности — в материале.

Стартовый капитал

Александр Л., первокурсник Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, влез в долги ради вступления в сетевую компанию Qnet. По словам сестры, его туда вовлек старшекурсник из общежития по имени Глеб.

Что такое Qnet? Узнать Qnet — основная дочерняя компания гонконгской группы QI, основанной в 1998 году. Она работает по модели прямых продаж: через независимых представителей предлагает часы, украшения, онлайн-обучение, туры, очистители воды и воздуха, биодобавки. Представители получают вознаграждение, в том числе за привлечение новых участников. Официального представительства в России у компании нет, а договоры заключаются с самими представителями. В октябре 2022 года Банк России внес Qnet Limited в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Работу организации пресекали власти Канады и Азербайджана, а в Иране и Турции, по данным СМИ, закрывали филиалы группы и арестовывали ее участников.

Он рассказал, что больше года зарабатывает в сетевом бизнесе и помогает семье деньгами.

«Там есть какое-то онлайн-обучение, и, возможно, там говорится, что не надо рассказывать близким, что они не так поймут. Я так предполагаю, потому что он нам вообще об этом не рассказывал. Мы с ним виделись, я спрашивала и про учебу, и как у него дела, и ни разу за этот месяц он не рассказывал про это», — вспоминает Ольга.

Для вступления, по ее словам, нужно было внести 2 тысячи долларов. Взносом оказалась покупка определенного товара. Студенту без официального дохода кредиты не одобряли, и Глеб, говорит она, водил парня по магазинам техники, пока в одном из них не согласовали рассрочку на телефон за 200 тысяч рублей.

«На следующий день они вместе сдали этот телефон, и ему дали наличные. Он, естественно, отдал эти деньги второкурснику, потому что тот получает процент: он привел моего брата в компанию, — продолжает собеседница. — Еще нужно было 20 тысяч. Денег у него не было, и он взял микрозаем. Проценты там идут не сразу, а через какое-то время, и мой брат, видимо, думал, что успеет пройти обучение, привлечь кого-то еще и быстро закрыть его. Не получилось — начали набегать проценты, с 20 тысяч уходило по тысяче рублей в день».

Часы более чем за 200 тысяч рублей и оказались взносом для вступления в компанию. Александр оформил кредит, чтобы купить их Источник: qnet.net

В заявлении в прокуратуру семья указывает, что покупку оформили 2 октября: часы Empire Portus Watch за 2 тысячи долларов и еще 218 долларов комиссии. Товара, по словам семьи, у студента до сих пор нет.

«Не лезьте в мою жизнь»

Всё вскрылось в начале ноября. Александр позвонил матери и сказал, что взял микрозаем. Та удивилась: она каждый день отправляла ему деньги на еду. Вопросы продолжались весь день, и в итоге первокурсник рассказал про бизнес и новых друзей. Семья погасила микрозаем, но рассрочка на 200 тысяч рублей осталась.

Ольга показывала брату, что пишут об этой компании в интернете, но он всё отрицал. Тогда она предложила ему встретиться, придя в кофейню с мужем и диктофоном. Брат пришел с Глебом.

«Можно было отказаться от этой покупки, ему бы вернули деньги, и можно было бы закрыть рассрочку. Но моему брату настолько промыли мозги… Это было очень страшно: сидит перед тобой человек, и что бы ты ему ни говорил, у него одна фраза: „Не лезьте в мою жизнь, я сам разберусь“. Ему предлагаешь другие варианты, гранты, соцконтракт, а у него всё та же подготовленная фраза», — удивляется собеседница.

Ольга поделилась историей брата в соцсетях. Среди комментаторов нашлись люди, которые много лет назад тоже вложились в Qnet и долго выплачивали кредиты Источник: olgavoron_mua / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Ольга стала требовать документы, Глеб, по ее словам, написал кому-то в телефоне, и вскоре к встрече присоединилась девушка, которая представилась куратором: «Она говорила: „Хотите, мы можем вам вернуть деньги, нам не нужны проблемы“. А мой брат тут же сидит рядом и говорит: „Это моя жизнь, это я взял, я не буду возвращать“. И она добавляет: „Вы думаете, что мы работаем вне закона? У нас всё в рамках закона. И что вы нам сделаете?“».

Семья обратилась в несколько инстанций. Ректору вуза родственники студента написала, что в общежитии проводят презентации компании, и попросили провести проверку, найти организаторов, привлечь их к дисциплинарной ответственности и провести на первом курсе инструктаж о финансовых пирамидах. Редакция обратилась в вуз за дополнительными комментариями.

В Роспотребнадзор ушла жалоба на введение в заблуждение и навязывание товара. В полицию и прокуратуру мать подала заявления о возможном мошенничестве и организации финансовой пирамиды, попросив признать сына потерпевшим. Ведомства проводят проверку, обычно она занимает месяц.

«Это его решение»

Связаться с Александром не удалось, он не ответил на звонки и сообщения. Второкурсник Глеб, который привел его в компанию, отказался общаться с корреспондентом NGS.RU.

Поговорить согласилась Диана Г., которую Ольга называет куратором. В разговоре с журналистом она сказала, что на встречу с Глебом и его сестрой она пришла по просьбе партнера, чтобы ответить на вопросы.

«Я пришла не как человек какой-то главный, я такой же независимый представитель, как и другие, просто веду этот бизнес несколько лет. Меня с ног до головы облили грязью, мне три раза угрожали, записали на диктофон и сфотографировали», — пожаловалась она.

Семья пыталась отговорить Александра от покупки Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Ольга, считает Диана, ввела в заблуждение саму себя и других людей. Qnet, по словам Дианы, — официальная компания, которая работает 28 лет. Она развивается по принципу прямых продаж, а они не запрещены законом.

«Ему 20 лет, и он вправе принимать взрослые решения. Ему показали бизнес-план, он сказал: „Хорошо, я хочу купить себе часы“. Вот и всё, купил себе часы», — заявила она.

Как устроена модель продаж, она объяснила на примере реферальных программ банков и магазинов: они дают бонус за приведенного клиента. И Qnet работает так же. Представители компании получают процент с товарооборота тех, кого привели.

«Если он хочет делать бизнес дальше, то есть рекомендовать его другим, то подписывает с компанией договор, и за это компания ему платит деньги. Если не хочет, то просто покупает товар и пользуется им», — объясняет собеседница.

Сумму, с которой начинается участие, она не назвала: всё зависит от выбранного товара и стратегии. Диана Г. настаивает, что никого не принуждает вкладываться. На вопрос, часто ли для вступления берут кредиты, она ответила, что нет: «Такая история бывает нечасто, это происходит индивидуально. Человек говорит: „Я хочу начать“ — и спрашивает у меня совет. Люди по-разному начинают бизнес, как и любой традиционный: кто-то с накоплений, кто-то с заемных средств».

Диана подтвердила, что официального офиса Qnet в России нет — значит, и нет местного юрлица, которому можно было бы направить претензии. Каждый партнер компании выступает в качестве представителя.

В 2024 году редакция рассказывал историю девушки, вложившейся в Qnet: она оформила кредитов на 200 тысяч рублей. Любопытно, что доводы представителя компании почти ничем не отличались от тех, что привела Диана Г.

Что делать, если близкого втянули в схему

По словам адвоката Елены Ширниной, сам по себе повод насторожиться очевиден.

«Покупка за 200 тысяч рублей ради обещанного заработка и предложение взять для этого кредит — повод для проверки. Если выплаты обеспечиваются деньгами новых участников, схема может иметь признаки финансовой пирамиды», — объяснила адвокат.

Адвокат дала советы на случай, если сделка кажется подозрительной Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Вернуть деньги можно, но всё зависит от договора и цели покупки. При дистанционной покупке для личных нужд, пояснила эксперт, от товара по общему правилу можно отказаться до его передачи. Если же покупку оформляли для предпринимательской деятельности, закон о защите прав потребителей применяется не автоматически: понадобится отдельная оценка.

«Продавцу нужно направить письменное требование, а с банком отдельно решать вопрос кредита: возврат товара или заявление в полицию сами по себе долг не прекращают. Доказанные обман или угрозы могут стать основанием для оспаривания сделки в суде. Одних уговоров недостаточно», — добавила собеседница.

Если сам человек или его близкие считают, что он стал жертвой сознательного обмана, в этом случае может наступить уголовная ответственность, добавила адвокат. На этом этапе важно сохранить доказательства сделки: «Нужно сохранить договоры, чеки и переписку и обратиться в полицию. Сообщить о возможном преступлении вправе и родственник — от собственного имени».

Елена Ширнина подчеркивает: если покупатель не считает себя пострадавшим, то и перспектив у такого обращения не будет.