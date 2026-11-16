Собственный храм и палаты с телевизорами: в каких условиях лежат пациенты детской больницы Ярославля

Как выглядит стационар педиатрического отделения в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

За фасадом детской больницы в Ярославле скрывается целый мир, в котором ежедневно заботятся о здоровье юных жителей города. Комплекс на улице Терешковой, 22 привлекает внимание необычной архитектурой, внутри же посетителей встречают светлые коридоры, яркие рисунки на стенах и красочные детали интерьера.

В отделениях получают помощь по профилям «педиатрия», «пульмонология», «аллергология-иммунология» пациенты из Ярославля и Ярославской области, а также смежных Костромской, Ивановской, Вологодской областей. Это малыши, в том числе тяжелые пациенты с бронхиальной астмой, пневмонией, атопическим дерматитом, дети-инвалиды.

Медучреждением заведует заместитель главврача по педиатрической помощи Татьяна Басаева.

Показываем, в каких условиях лечатся маленькие пациенты.

Вид на здание детской больницы со стороны сквера Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ранее детская больница № 1 располагалась на проспекте Ленина, 12. Здание экстренно признали аварийным в 2017 году, два отделения переселили на улицу Терешковой. Медучреждение первым — еще в 2018 году — попало под реорганизацию. В одно юрлицо объединили ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 1», ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 5», ГУЗ ЯО «Детская клиническая больница № 1» и ГБКУЗ ЯО «Поликлиника № 2». Так они начали работать в Ярославле под началом Центральной городской больницы. Главный врач — Сергей Луганский.

Сейчас здание на Терешковой является частью Центральной городской больницы. Здесь расположены детская поликлиника № 1, пульмонологическое отделение, единственное на весь регион педиатрическое отделение. Стационар рассчитан на 30 коек.

В поликлинике, помимо педиатров, ведут приемы нефролог, кардиолог, диетолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, аллерголог, дерматовенеролог, психотерапевт, логопед и другие специалисты.

В больнице также базируются две кафедры ЯГМУ: кафедра педиатрии № 1 и кафедра педиатрии Института непрерывного профессионального образования.

Главный вход в медучреждение расположен со стороны улицы Терешковой.

К главному входу больницы ведет дорожка через внутренний двор Источник: Александр Куренной / 76.RU Советское здание выделяется выразительной архитектурой и оригинальным оформлением фасада Источник: Александр Куренной / 76.RU

Отделения в самом здании расположены на разных этажах. Всех пациентов встречает регистратура.

Напротив гардероба расположена регистратура, стену украшает карта России с изображениями животных Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для удобства пациентов у входа оборудован гардероб Источник: Александр Куренной / 76.RU

Особое внимание привлекает оформление коридоров: на стенах нарисованы разные животные, потолок оформлен с яркими цветовыми акцентами. Все это делает больничную обстановку менее строгой и более дружелюбной.

По словам сотрудников, родители с детьми коротают время между приемами и процедурами, разглядывая рисунки. Так появилась своего рода игра: назови цвет, букву, животное.

Один из коридоров детской больницы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Этот фоторепортаж — возможность заглянуть внутрь детской поликлиники и увидеть, в каких условиях проходят лечение маленькие пациенты, а также где каждый день работают люди, отвечающие за их здоровье.

Стены коридоров оформляли студенты Ярославского художественного училища Источник: Александр Куренной / 76.RU

В ожидании приема родители с детками изучают буквы, цвета и рисунки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Лестница, соединяющая этажи больницы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сестринский пост Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стены другого отделения также украшены яркими рисунками Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тут проходят приемы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Обстановка одной из палат, где дети проводят время во время лечения Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для удобства пациентов и родителей в палате предусмотрена бытовая техника: холодильник, микроволновая печь и электрический чайник Источник: Александр Куренной / 76.RU

Возле каждой больничной койки стоит индивидуальная тумбочка Источник: Александр Куренной / 76.RU

Светлый коридор, ведущий в эндоскопическое отделение Источник: Александр Куренной / 76.RU

На территории больницы есть свой храм. Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще одно место, откуда сотрудники следят за работой отделения и помогают пациентам Источник: Александр Куренной / 76.RU

Яркое оформление коридоров радует глаз и в других отделениях больницы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Санузлы оборудованы непосредственно в палатах стационара Источник: Александр Куренной / 76.RU

В санузле палаты — раковина с зеркалом Источник: Александр Куренной / 76.RU

Красочная иллюстрация украшает стены больничного коридора Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одна из свободных палат детского стационара Источник: Александр Куренной / 76.RU

За работой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь оказывают экстренную медицинскую помощь маленьким пациентам, нуждающимся в срочном осмотре Источник: Александр Куренной / 76.RU

В отделении предусмотрены и небольшие палаты с одной койкой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Палата, где дети проходят лечение Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мама с дочкой во время пребывания в детском стационаре Источник: Александр Куренной / 76.RU

В одной из палат есть даже телевизор! Источник: Александр Куренной / 76.RU