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Здоровье Фоторепортаж Собственный храм и палаты с телевизорами: в каких условиях лежат пациенты детской больницы Ярославля

Собственный храм и палаты с телевизорами: в каких условиях лежат пациенты детской больницы Ярославля

Показываем медучреждение на улице Терешковой, 22

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Как выглядит стационар педиатрического отделения в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUКак выглядит стационар педиатрического отделения в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Как выглядит стационар педиатрического отделения в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

За фасадом детской больницы в Ярославле скрывается целый мир, в котором ежедневно заботятся о здоровье юных жителей города. Комплекс на улице Терешковой, 22 привлекает внимание необычной архитектурой, внутри же посетителей встречают светлые коридоры, яркие рисунки на стенах и красочные детали интерьера.

В отделениях получают помощь по профилям «педиатрия», «пульмонология», «аллергология-иммунология» пациенты из Ярославля и Ярославской области, а также смежных Костромской, Ивановской, Вологодской областей. Это малыши, в том числе тяжелые пациенты с бронхиальной астмой, пневмонией, атопическим дерматитом, дети-инвалиды.

Медучреждением заведует заместитель главврача по педиатрической помощи Татьяна Басаева.

Показываем, в каких условиях лечатся маленькие пациенты.

Вид на здание детской больницы со стороны сквера | Источник: Александр Куренной / 76.RUВид на здание детской больницы со стороны сквера | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вид на здание детской больницы со стороны сквера

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ранее детская больница № 1 располагалась на проспекте Ленина, 12. Здание экстренно признали аварийным в 2017 году, два отделения переселили на улицу Терешковой. Медучреждение первым — еще в 2018 году — попало под реорганизацию. В одно юрлицо объединили ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 1», ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 5», ГУЗ ЯО «Детская клиническая больница № 1» и ГБКУЗ ЯО «Поликлиника № 2». Так они начали работать в Ярославле под началом Центральной городской больницы. Главный врач — Сергей Луганский.

Сейчас здание на Терешковой является частью Центральной городской больницы. Здесь расположены детская поликлиника № 1, пульмонологическое отделение, единственное на весь регион педиатрическое отделение. Стационар рассчитан на 30 коек.

В поликлинике, помимо педиатров, ведут приемы нефролог, кардиолог, диетолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, аллерголог, дерматовенеролог, психотерапевт, логопед и другие специалисты.

В больнице также базируются две кафедры ЯГМУ: кафедра педиатрии № 1 и кафедра педиатрии Института непрерывного профессионального образования.

Главный вход в медучреждение расположен со стороны улицы Терешковой.

К главному входу больницы ведет дорожка через внутренний двор | Источник: Александр Куренной / 76.RUК главному входу больницы ведет дорожка через внутренний двор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

К главному входу больницы ведет дорожка через внутренний двор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Советское здание выделяется выразительной архитектурой и оригинальным оформлением фасада | Источник: Александр Куренной / 76.RUСоветское здание выделяется выразительной архитектурой и оригинальным оформлением фасада | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Советское здание выделяется выразительной архитектурой и оригинальным оформлением фасада

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Отделения в самом здании расположены на разных этажах. Всех пациентов встречает регистратура.

Напротив гардероба расположена регистратура, стену украшает карта России с изображениями животных | Источник: Александр Куренной / 76.RUНапротив гардероба расположена регистратура, стену украшает карта России с изображениями животных | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напротив гардероба расположена регистратура, стену украшает карта России с изображениями животных

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Для удобства пациентов у входа оборудован гардероб | Источник: Александр Куренной / 76.RUДля удобства пациентов у входа оборудован гардероб | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для удобства пациентов у входа оборудован гардероб

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Особое внимание привлекает оформление коридоров: на стенах нарисованы разные животные, потолок оформлен с яркими цветовыми акцентами. Все это делает больничную обстановку менее строгой и более дружелюбной.

По словам сотрудников, родители с детьми коротают время между приемами и процедурами, разглядывая рисунки. Так появилась своего рода игра: назови цвет, букву, животное.

Один из коридоров детской больницы | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдин из коридоров детской больницы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Один из коридоров детской больницы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Этот фоторепортаж — возможность заглянуть внутрь детской поликлиники и увидеть, в каких условиях проходят лечение маленькие пациенты, а также где каждый день работают люди, отвечающие за их здоровье.

Стены коридоров оформляли студенты Ярославского художественного училища | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтены коридоров оформляли студенты Ярославского художественного училища | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стены коридоров оформляли студенты Ярославского художественного училища

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В ожидании приема родители с детками изучают буквы, цвета и рисунки | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ ожидании приема родители с детками изучают буквы, цвета и рисунки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В ожидании приема родители с детками изучают буквы, цвета и рисунки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Лестница, соединяющая этажи больницы | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛестница, соединяющая этажи больницы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Лестница, соединяющая этажи больницы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Сестринский пост | Источник: Александр Куренной / 76.RUСестринский пост | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Сестринский пост

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Стены другого отделения также украшены яркими рисунками | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтены другого отделения также украшены яркими рисунками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стены другого отделения также украшены яркими рисунками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Тут проходят приемы | Источник: Александр Куренной / 76.RUТут проходят приемы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Тут проходят приемы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Обстановка одной из палат, где дети проводят время во время лечения | Источник: Александр Куренной / 76.RUОбстановка одной из палат, где дети проводят время во время лечения | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Обстановка одной из палат, где дети проводят время во время лечения

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Для удобства пациентов и родителей в палате предусмотрена бытовая техника: холодильник, микроволновая печь и электрический чайник | Источник: Александр Куренной / 76.RUДля удобства пациентов и родителей в палате предусмотрена бытовая техника: холодильник, микроволновая печь и электрический чайник | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Для удобства пациентов и родителей в палате предусмотрена бытовая техника: холодильник, микроволновая печь и электрический чайник

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Возле каждой больничной койки стоит индивидуальная тумбочка | Источник: Александр Куренной / 76.RUВозле каждой больничной койки стоит индивидуальная тумбочка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Возле каждой больничной койки стоит индивидуальная тумбочка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Светлый коридор, ведущий в эндоскопическое отделение | Источник: Александр Куренной / 76.RUСветлый коридор, ведущий в эндоскопическое отделение | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Светлый коридор, ведущий в эндоскопическое отделение

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На территории больницы есть свой храм. | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа территории больницы есть свой храм. | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На территории больницы есть свой храм.

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Еще одно место, откуда сотрудники следят за работой отделения и помогают пациентам | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕще одно место, откуда сотрудники следят за работой отделения и помогают пациентам | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще одно место, откуда сотрудники следят за работой отделения и помогают пациентам

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Яркое оформление коридоров радует глаз и в других отделениях больницы | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯркое оформление коридоров радует глаз и в других отделениях больницы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Яркое оформление коридоров радует глаз и в других отделениях больницы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Санузлы оборудованы непосредственно в палатах стационара | Источник: Александр Куренной / 76.RUСанузлы оборудованы непосредственно в палатах стационара | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Санузлы оборудованы непосредственно в палатах стационара

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В санузле палаты — раковина с зеркалом | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ санузле палаты — раковина с зеркалом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В санузле палаты — раковина с зеркалом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Красочная иллюстрация украшает стены больничного коридора | Источник: Александр Куренной / 76.RUКрасочная иллюстрация украшает стены больничного коридора | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Красочная иллюстрация украшает стены больничного коридора

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Одна из свободных палат детского стационара | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдна из свободных палат детского стационара | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одна из свободных палат детского стационара

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

За работой | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗа работой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

За работой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здесь оказывают экстренную медицинскую помощь маленьким пациентам, нуждающимся в срочном осмотре | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдесь оказывают экстренную медицинскую помощь маленьким пациентам, нуждающимся в срочном осмотре | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здесь оказывают экстренную медицинскую помощь маленьким пациентам, нуждающимся в срочном осмотре

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В отделении предусмотрены и небольшие палаты с одной койкой | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ отделении предусмотрены и небольшие палаты с одной койкой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В отделении предусмотрены и небольшие палаты с одной койкой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Палата, где дети проходят лечение | Источник: Александр Куренной / 76.RUПалата, где дети проходят лечение | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Палата, где дети проходят лечение

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мама с дочкой во время пребывания в детском стационаре | Источник: Александр Куренной / 76.RUМама с дочкой во время пребывания в детском стационаре | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мама с дочкой во время пребывания в детском стационаре

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В одной из палат есть даже телевизор! | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ одной из палат есть даже телевизор! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В одной из палат есть даже телевизор!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ранее мы рассказывали, что благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» закупил оборудование для дезинфекции палат для педиатрического отделения больницы.

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Александр Куренной
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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Больница Детская больница Поликлиника Палата
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