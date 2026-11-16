Собственный храм и палаты с телевизорами: в каких условиях лежат пациенты детской больницы Ярославля

За фасадом детской больницы в Ярославле скрывается целый мир, в котором ежедневно заботятся о здоровье юных жителей города. Комплекс на улице Терешковой, 22 привлекает внимание необычной архитектурой, внутри же посетителей встречают светлые коридоры, яркие рисунки на стенах и красочные детали интерьера.
В отделениях получают помощь по профилям «педиатрия», «пульмонология», «аллергология-иммунология» пациенты из Ярославля и Ярославской области, а также смежных Костромской, Ивановской, Вологодской областей. Это малыши, в том числе тяжелые пациенты с бронхиальной астмой, пневмонией, атопическим дерматитом, дети-инвалиды.
Медучреждением заведует заместитель главврача по педиатрической помощи Татьяна Басаева.
Показываем, в каких условиях лечатся маленькие пациенты.
Ранее детская больница № 1 располагалась на проспекте Ленина, 12. Здание экстренно признали аварийным в 2017 году, два отделения переселили на улицу Терешковой. Медучреждение первым — еще в 2018 году — попало под реорганизацию. В одно юрлицо объединили ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 1», ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 5», ГУЗ ЯО «Детская клиническая больница № 1» и ГБКУЗ ЯО «Поликлиника № 2». Так они начали работать в Ярославле под началом Центральной городской больницы. Главный врач — Сергей Луганский.
Сейчас здание на Терешковой является частью Центральной городской больницы. Здесь расположены детская поликлиника № 1, пульмонологическое отделение, единственное на весь регион педиатрическое отделение. Стационар рассчитан на 30 коек.
В поликлинике, помимо педиатров, ведут приемы нефролог, кардиолог, диетолог, офтальмолог, гастроэнтеролог, аллерголог, дерматовенеролог, психотерапевт, логопед и другие специалисты.
В больнице также базируются две кафедры ЯГМУ: кафедра педиатрии № 1 и кафедра педиатрии Института непрерывного профессионального образования.
Главный вход в медучреждение расположен со стороны улицы Терешковой.
Отделения в самом здании расположены на разных этажах. Всех пациентов встречает регистратура.
Особое внимание привлекает оформление коридоров: на стенах нарисованы разные животные, потолок оформлен с яркими цветовыми акцентами. Все это делает больничную обстановку менее строгой и более дружелюбной.
По словам сотрудников, родители с детьми коротают время между приемами и процедурами, разглядывая рисунки. Так появилась своего рода игра: назови цвет, букву, животное.
Этот фоторепортаж — возможность заглянуть внутрь детской поликлиники и увидеть, в каких условиях проходят лечение маленькие пациенты, а также где каждый день работают люди, отвечающие за их здоровье.
Ранее мы рассказывали, что благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» закупил оборудование для дезинфекции палат для педиатрического отделения больницы.