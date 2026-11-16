В Ярославле откроют трамвайное движение до моторного завода

В Ярославле откроется движение трамваев до моторного завода Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле 16 ноября запланировано открытие трамвайного движения из Дзержинского района до Ярославского моторного завода. Предполагается, что электротранспорт начнет ходить с 14 часов. Эту информацию порталу 76.RU подтвердили в Миндортрансе.

Трамваи будут ходить под номерами № 5к и № 6к.

«Перед возобновлением движения были проведены испытания трамвайного путепровода на улице Выставочной и обкатка новых рельсов», — сообщили власти.

Напомним, с 3 ноября трамвайное движение было сокращено. Трамвай № 6 был временно отменен, трамвай № 5 ходил от больницы № 9 до трамвайного депо. Это было связано с монтажом рельсо-шпальной решетки и подключением контактной сети для трамваев на участке от ТРЦ «Рио» до Ярославского моторного завода.

Модернизация трамвайного хозяйства в Ярославле идет с 2023 года по концессионному соглашению между правительством и компанией «Мовиста Регионы Ярославль». По контракту в городе должны полностью обновить пути, остановки, тяговые подстанции, депо и разворотные кольца. На маршруты выйдут 47 новых трамваев.

После завершения работ «Мовиста Регионы Ярославль» будет управлять ярославским трамвайным хозяйством в течение 20 лет, получая от этого прибыль.

Обновление начали с Дзержинского района. В феврале 2025 года здесь после замены рельсов начали ходить трамваи маршрута № 6, в сентябре 2025 года — трамваи маршрута № 5. После того как началась замена путепровода на улице Выставочной, трамваи ходили до ТРЦ «Рио».

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