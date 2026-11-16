«Всего лишь телка районная»: тренера выгнали из фитнес-клуба за грубость с женщинами в соцсетях

Тренера-блогера отменили из-за оскорблений в соцсетях Источник: Голдфлекс Фитнес | Челябинск / vk.com, parensurala / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Челябинске девушки восстали против фитнес-тренера, возмутившись его грубыми высказываниями в адрес женщин в соцсетях. Инструктор не стеснялся в выражениях ни в публикациях, ни в комментариях подписчицам, и они призвали бойкотировать клуб, где он занимался с клиентками. В итоге руководство навсегда запретило ему вход в зал. Как развивалась эта история, рассказывают наши коллеги из 74.RU.

«Не выходи ты замуж, помрешь одна»

У фитнес-тренера Владимира почти 30 тысяч подписчиков. В соцсетях он рассказывал о похудении, тренировках и питании. Причем делал это в довольно провокационной манере. Например, мог обратиться к тем, кто никак не может сбросить вес: «Хватит ныть, реально» или подколоть тех, у кого неидеальная фигура: «Твое похудение длится дольше, чем некоторые браки». Для привлечения внимания к публикациям Владимир использовал и эпатажные образы. В одном из постов он предстал в одежде священника и сопроводил его подписью: «Да, я раньше был твоим тренером. Теперь я пришел забрать не килограммы, а грехи. Исповедуйся, дочь моя». Кроме того, он рассуждал о том, как женщинам строить отношения с мужчинами, и раздавал советы:

«Если хочешь себе льва, охоться там, где он обитает. Есть нормальные мужчины, адекватные мужчины, подходящие тебе мужчины есть. Просто когда ты такого встретишь, мало просто его встретить. Нужно еще понять, как с ним встречаться и что ты сама ему можешь дать».

Похоже, некоторые публикации тренера созданы с помощью искусственного интеллекта Источник: _parensurala_ / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Блогер грубо призывал девушек ходить на тренировки и следить за фигурой Источник: _parensurala_ / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако настоящую волну возмущения вызвали не жесткие шутки о похудении и рассуждения об отношениях, а ответы блогера женщинам в комментариях. В переписках, которые одна из девушек опубликовала в соцсетях, он называл собеседницу «районной телкой» и писал: «Да не выходи ты замуж, помрешь одна».

Конфликт развернулся в соцсетях из-за высказываний о замужестве Источник: threads.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Источник: threads.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Черный пиар — тоже пиар?»

История быстро разошлась по пабликам и привлекла внимание посетительниц фитнес-клуба: они стали массово обсуждать поведение тренера и призывать бойкотировать клуб, где он проводил занятия. Негативные отзывы появились в 2ГИС.

«Не советую ходить, пока там работает это животное. А если оно и дальше продолжит работать, значит, руководство так же поддерживает оскорбления и унижение женщин в соцсетях», — написала Айжан.

«Зал, где работает тренер Владимир Алейников, который оскорбляет, унижает и угрожает физической расправой женщинам во всех соцсетях. Не рекомендую этот фитнес-зал», — высказалась Анна.

Еще одна девушка призналась, что после скандала передумала даже приходить на пробную тренировку.

«Увидев вашего тренера, его высказывания в отношении женщин, оскорбления, а потом и ваши же ролики, навсегда отбилось желание приходить даже на пробные занятия к вам. Черный пиар — тоже пиар?» — поинтересовалась она.

«Не красит меня эта история»

Сам Владимир вскоре записал видеообращение. В нем признал, что перегнул палку, но при этом пожаловался на ответную реакцию.

«Я дурак, девчонки. Куда я ввязался? Повелся на своих эмоциях. На просторах Threads я нашел пост и решил ответить на него. Там было что-то про мужчин. И да, признаюсь, было грубо с моей стороны писать: „Помрешь одна“. Не красит меня эта история», — заявил Алейников.

Источник: _parensurala_ / instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По словам блогера, после перепалки на него обрушилась волна критики, а фитнес-клуб, с которым он сотрудничал, решил прекратить с ним отношения.

«Реально со мной расторгли все моменты — зал, где мы долгое время работали вместе. Там считалось — все за коллектив, они прекрасно знают, какой я человек, а не эти комментаторы, и просто со мной порвали, потому что репутация зала важнее, — рассказал Владимир. — Собрались и качнули, и меня отменили реально в моем городе. Кайф, конечно!»

Тренер признал, что неправ, но извиняться не стал. По его словам, после скандала ему самому стали писать оскорбления, в том числе затрагивать его родителей и дочь.

«Вход закрыт навсегда»

Меж тем руководство Goldflex Fitness, где инструктор тренировал клиенток, поспешило дистанцироваться от токсичного тренера-блогера. Как объяснила совладелица клуба Яна Сайфитова журналисту 74.RU, ранее Владимир действительно сотрудничал с залом, но затем ушел. Вернулся в ноябре уже в другом статусе: приобрел абонемент и занимался как обычный посетитель, приводя с собой клиентов. Штатным тренером клуба он не был.

«Мы давно его знаем, всегда были в нем уверены. Никакой токсичности раньше не проявлял. Для нас это был шок, — рассказала Яна. — Насколько я свое мини-расследование провела, там и со стороны его оппоненток изначально были какие-то нелицеприятные комментарии. Он начал делать ответные действия. Но в любом случае это его никак не оправдывает. Мне как девушке было неприятно всё это смотреть».

Владимир тренировался в Goldflex Fitness Источник: Голдфлекс Фитнес | Челябинск / vk.com

В итоге в клубе приняли решение: оскандалившемуся тренеру запретили посещать фитнес-клуб.

«Это недопустимое поведение, которое, возможно, будет ассоциироваться с нашим клубом. Но мы такое для себя никак не рассматриваем, поэтому решили прекратить сотрудничество, — заявила Яна Сайфитова. — У нас своя атмосфера. У нас очень дружный коллектив, посетители уже постоянные, мы с ними давно взаимодействуем. И чтобы где-то что-то подобное было, — для нас это впервые».

В клубе добавили, что вход к ним для блогера закрыт навсегда.