То снег, то дождь. В Ярославскую область придет потепление

Какой будет погода в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области выдастся теплая неделя. Новым прогнозом погоды поделились специалисты центра «Фобос». По их информации, воздух в Центральной России прогреется до +9 градусов.

«Центральная Россия в первые дни рабочей недели окажется в области антициклона, поэтому существенные осадки маловероятны, днем воздух может прогреться до +1…+6 градусов. Затем регион накроют поля фронтальной облачности, пройдут осадки, снег, и даже сформируется временный снежный покров. Но эти облака принесут потепление, и в четверг-пятницу показания термометров повысятся до +4…+9 градусов», — сообщили эксперты.

Прогноз погоды в Ярославской области по дням

16 ноября. Весь день в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Средняя температура воздуха — +3 градуса. Южный ветер порывами до пяти метров в секунду;

17 ноября. Ожидается переменная облачность без осадков. Температура спадет — до +1 градуса. Весь день прогнозируют небольшой южный ветер порывами до пяти метров в секунду;

18 ноября. В среду в регион придет похолодание. Температура воздуха будет держаться на отметке от -1 до -2 градусов. С утра до вечера ожидается пасмурная погода и осадки в виде снега. Ветер юго-восточный порывами до шести метров в секунду;

19 ноября. Снежные осадки сменятся дождями. Они ожидаются утром и вечером. Весь день погода будет пасмурной, а температура воздуха — от +1 до +3 градусов. Прогнозируют юго-восточный ветер порывами до пяти метров в секунду;

20 ноября. В регионе потеплеет до +4 градусов. Облачная погода при этом сохранится. Утром и вечером ожидаются дожди. Ветер южный и юго-западный порывами до шести метров в секунду.

В выходные в Ярославской области ожидается пасмурная погода с умеренными южным и юго-западным ветрами. В субботу синоптики обещают дожди, а в воскресенье, по прогнозу, весь день будет идти снег.

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