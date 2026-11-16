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Город То снег, то дождь. В Ярославскую область придет потепление

То снег, то дождь. В Ярославскую область придет потепление

Прогноз погоды на неделю

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Какой будет погода в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RUКакой будет погода в Ярославле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Какой будет погода в Ярославле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области выдастся теплая неделя. Новым прогнозом погоды поделились специалисты центра «Фобос». По их информации, воздух в Центральной России прогреется до +9 градусов.

«Центральная Россия в первые дни рабочей недели окажется в области антициклона, поэтому существенные осадки маловероятны, днем воздух может прогреться до +1…+6 градусов. Затем регион накроют поля фронтальной облачности, пройдут осадки, снег, и даже сформируется временный снежный покров. Но эти облака принесут потепление, и в четверг-пятницу показания термометров повысятся до +4…+9 градусов», — сообщили эксперты.

Прогноз погоды в Ярославской области по дням

  • 16 ноября. Весь день в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Средняя температура воздуха — +3 градуса. Южный ветер порывами до пяти метров в секунду;

  • 17 ноября. Ожидается переменная облачность без осадков. Температура спадет — до +1 градуса. Весь день прогнозируют небольшой южный ветер порывами до пяти метров в секунду;

  • 18 ноября. В среду в регион придет похолодание. Температура воздуха будет держаться на отметке от -1 до -2 градусов. С утра до вечера ожидается пасмурная погода и осадки в виде снега. Ветер юго-восточный порывами до шести метров в секунду;

  • 19 ноября. Снежные осадки сменятся дождями. Они ожидаются утром и вечером. Весь день погода будет пасмурной, а температура воздуха — от +1 до +3 градусов. Прогнозируют юго-восточный ветер порывами до пяти метров в секунду;

  • 20 ноября. В регионе потеплеет до +4 градусов. Облачная погода при этом сохранится. Утром и вечером ожидаются дожди. Ветер южный и юго-западный порывами до шести метров в секунду.

В выходные в Ярославской области ожидается пасмурная погода с умеренными южным и юго-западным ветрами. В субботу синоптики обещают дожди, а в воскресенье, по прогнозу, весь день будет идти снег.

Актуальный прогноз также можно отслеживать на сервисе «Погода 76.RU».

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с 76.RU рассказал, какой будет зима-2026/2027.

Прогноз на зиму читайте здесь

Кстати, в Ярославской области уже начинают готовиться к Новому году. Для нового пешеходного центра приобретут праздничные украшения. На закупку и монтаж праздничных арт-объектов власти готовы выделить 59 млн 935 тысяч 024 рубля.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Прогноз погоды Снег Дождь Потепление
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