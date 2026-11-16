Тысяча дронов ударили по домам и заводам: есть пострадавшие. Главное о ночных налетах

За ночь над Россией сбили 1336 беспилотников самолетного типа (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники атаковали регионы России сегодня ночью. В Краснодарском крае и Ростовской области есть пострадавшие, среди них ребенок. Также удар пришелся по предприятию и производственным объектам, там произошел пожар. Всё, что известно о массированной атаке, собрали в материале.

В Краснодаре в Северском районе в результате налетов пострадали шесть человек. Среди них — ребёнок. Раненых госпитализировали и оказывают помощь.

По информации главы района Алексея Чеверева, атака продолжалась более пяти часов. Также в результате атаки в поселке Ильском произошло возгорание на территории одного из предприятий. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.

Неспокойно было и в Ростовской области. Во время атаки там ранило трех мужчин, их госпитализировали.

По информации главы региона Юрия Слюсаря, возгорание произошло на четырех производственных объектах. Кроме того, обломки дронов в двух районах области повредили три частных дома и газопровод.

С вечера 15 ноября по сегодняшнее утро в сторону Москвы летело более 600 дронов. Большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах, сообщил глава столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На местах падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. Кроме того, из-за атаки беспилотников аэропорты Внуково и Шереметьево работали с ограничениями.

Также дроны ударили по Крымскому мосту. Ночью там закрыли проезд для машин. Движение до сих пор не восстановили, его ограничили на весь сегодняшний день.

Известно, что железнодорожное сообщение по мосту работает. Однако сейчас наблюдаются задержки поездов. Некоторые из них составляют более четырех часов.