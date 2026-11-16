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Экономика Россиянам рассказали, какие выплаты вырастут вслед за прожиточным минимумом в 2027 году

Россиянам рассказали, какие выплаты вырастут вслед за прожиточным минимумом в 2027 году

Всего с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат

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Прожиточный минимум в следующем году увеличится на 6,8% | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПрожиточный минимум в следующем году увеличится на 6,8% | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Прожиточный минимум в следующем году увеличится на 6,8%

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Повышение прожиточного минимума, которое ожидает россиян в 2027 году, повлечет за собой увеличение ряда социальных выплат. Об этом сообщил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Прожиточный минимум в следующем году увеличится на 6,8% и составит 20 227 рублей на человека. Для трудоспособного населения его размер достигнет 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, для детей — 19 620 рублей.

«Вслед за этим вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости», — объяснил Машаров ТАСС.

Прожиточный минимум — это установленная государством минимальная сумма доходов, которая необходима гражданину для обеспечения самых базовых потребностей и поддержания жизнедеятельности. Этот показатель служит официальным порогом бедности и используется для оценки уровня жизни и назначения социальных пособий.

Отметим, что с 1 февраля 2027 года в России проиндексируют более 40 социальных выплат. Среди них — материнский капитал, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка.

Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 778,5 тысячи рублей. При рождении второго ребенка сумма составит 1 миллион 28,7 тысячи рублей, если семья не оформляла выплату на первенца. Если же она уже воспользовалась этим правом, положена доплата — в 2027 году она вырастет до 250,3 тысячи рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 30,4 тысячи рублей.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Прожиточный минимум Индексация Деньги Выплата
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