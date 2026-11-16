Россиянам рассказали, какие выплаты вырастут вслед за прожиточным минимумом в 2027 году

Прожиточный минимум в следующем году увеличится на 6,8% Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Повышение прожиточного минимума, которое ожидает россиян в 2027 году, повлечет за собой увеличение ряда социальных выплат. Об этом сообщил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Прожиточный минимум в следующем году увеличится на 6,8% и составит 20 227 рублей на человека. Для трудоспособного населения его размер достигнет 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, для детей — 19 620 рублей.

«Вслед за этим вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости», — объяснил Машаров ТАСС.

Прожиточный минимум — это установленная государством минимальная сумма доходов, которая необходима гражданину для обеспечения самых базовых потребностей и поддержания жизнедеятельности. Этот показатель служит официальным порогом бедности и используется для оценки уровня жизни и назначения социальных пособий.

Отметим, что с 1 февраля 2027 года в России проиндексируют более 40 социальных выплат. Среди них — материнский капитал, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей и единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка.