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Спорт Трусова покорила болельщиков, но не судей на Гран-при США

Трусова покорила болельщиков, но не судей на Гран-при США

Она удивилась своим оценкам после выступления

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Александра Трусова стала второй в США | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU Александра Трусова стала второй в США | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Александра Трусова стала второй в США

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) стала второй на этапе Гран-при ISU в США.

В произвольной программе Трусова получила 139,66 балла. По итогам двух прокатов у нее 213,90 балла.

— Зачем? Ну ладно. Мне в принципе какая разница, вторая так, вторая так. Без разницы, — удивилась Трусова оценкам судей.

Первое место заняла японка Ами Накаи — у нее 236,81 балла. Тройку сильнейших замкнула еще одна японка Рино Мацуике (211,63 балла).

Представительница Казахстана Софья Самоделкина заняла шестое место (198,59). Следом за ней расположилась россиянка Аделия Петросян (198,03).

Уже после соревнований Трусова призналась, что довольна своим прокатом. При этом она уточнила, что итоговые оценки зависят не от нее, а от судей.

— Я очень рада, что получилось откатать чисто. В принципе считаю, что это один из лучших прокатов за этот сезон. Очень понравилось, как поддерживали, кричали, это очень приятно. В целом я довольна, — сказала Трусова на пресс-конференции.

Трусова стала второй на этапах в Китае и США. Этого, скорее всего, хватит, чтобы отобраться на финал Гран-при, который пройдет с 10 по 13 декабря в китайском Чунцине.

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Александра Трусова Фигурное катание Спорт
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