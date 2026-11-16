От Мордовии до Подмосковья: раскрываем, на каких заводах делают товары под маркой «365 дней»

Разбираемся, кто производит продукты «365 дней» для магазинов «Лента» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

МSK1.RU продолжает свою постоянную рубрику «Кто это сделал?», в которой изучает производителей крупных торговых марок. В этом материале смотрим, какие компании и на каких заводах выпускают продукты «365 дней», представленные в сети гипермаркетов «Лента».

Кому принадлежит марка «365 дней»

«365 дней» — собственная торговая марка «Ленты». Под ней продаются недорогие товары повседневного спроса: продукты питания, бытовая химия, посуда, кухонные принадлежности и товары для дома.

Право на бренд принадлежит самой торговой сети. При этом продукцию под ним выпускают разные предприятия: для каждой категории товаров «Лента» привлекает отдельных производителей. Среди них — крупные молочные холдинги, птицефабрики и мясокомбинаты.

Торговая марка «365 дней» принадлежит гипермаркету «Лента» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Многие из этих предприятий выпускают продукцию и под собственными марками. Например, за молоком «365 дней» стоит производитель «Села Зеленого», а бекон для бюджетной марки делает мясокомбинат, который выпускает продукцию под брендами «БахрушинЪ», Cortador и Jerfood.

Молоко от крупных холдингов, яйца из региональных птицефабрик

Молоко марки «365 дней» стоит от 29 до 69 рублей Источник: lenta.com

Под маркой «365 дней» продается молоко разной жирности, в том числе ультрапастеризованное. Единого производителя у всей линейки нет: среди поставщиков — несколько молочных предприятий.

Одно из них — АО «Милком», входящее в агрохолдинг «КОМОС ГРУПП». Компания работает в Ижевске, а производственные площадки холдинга расположены в Удмуртии, Пермском крае, Татарстане и Башкирии. Среди них — «Ижмолоко», «Глазов-молоко», «Сарапул-молоко» и Кезский сырзавод.

Помимо продукции для «Ленты», предприятия холдинга выпускают товары под марками «Село Зеленое», «Ижмолоко», «Молочная речка», «Топтыжка», Angelato и другими. Ультрапастеризованное молоко «365 дней», изготовленное «Милкомом», в 2022 году получило пять баллов в исследовании Роскачества.

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Еще один производитель молока для «365 дней» — АО «МОЛОКО» из города Шахуньи Нижегородской области. Молочный завод основан в 1992 году. Предприятие входит в агрохолдинг «РУСЛАКТО» и перерабатывает более 220 тысяч тонн молочного сырья в год.

У завода есть собственная марка «Северная долина». Под ней выпускают молоко, сливки, сметану и другие молочные продукты. По данным открытой отчетности, в 2025 году выручка АО «МОЛОКО» составила около 8,1 млрд рублей, чистая прибыль — 57,8 млн рублей.

Так выглядит пачка молока «Северная долина» Источник: myspar.ru

Разница между бюджетной маркой и продукцией производителей заметна и в цене. Например, молоко «365 дней» жирностью 2,5% в упаковке 925 мл в каталоге «Ленты» стоило около 65 рублей. «Северная долина» жирностью 2,5% обходилась примерно в 85 рублей, а «Село Зеленое» той же жирности — около 95 рублей.

Десяток яиц С2 марки «365 дней» стоит 59 рублей, чуть дороже стоит упаковка СО — 94 рубля Источник: lenta.com

Яйца под маркой «365 дней» также выпускают разные предприятия. Одно из них — АО «Волжанин», расположенное в поселке Ермаково Рыбинского района Ярославской области. Птицефабрика работает с 1993 года. Помимо столовых яиц, она производит жидкий и сухой меланж, яичный белок и желток.

У предприятия есть собственная марка «Волжанин». Также его продукция встречается под другими торговыми марками, в том числе «Селяночка» и «Ваш выбор», последняя является собственной маркой сети «Глобус».

Десяток яиц категории СО под маркой «365 дней» выпускает АО «Птицефабрика „Атемарская“» из села Атемар в Мордовии. Предприятие производит столовые яйца, куриное мясо, жидкий и сухой яичный меланж. Среди его собственных торговых марок — «Атемарская ферма» и «Примокшанский дворик».

АО «Волжанин» — крупная птицефабрика, расположенная в поселке Ермаково Рыбинского района Ярославской области. Предприятие зарегистрировано 20 мая 1993 года. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы и производство куриных яиц. Генеральный директор и владелица — Людмила Костева. Среди торговых сетей, с которыми сотрудничает предприятие, на официальном сайте перечислены «Лента», «ВкусВилл», «Ашан», Metro, «Окей», «Дикси» и другие. При этом компания выпускает яйца под собственной маркой «Волжанин». В 2025 году выручка компании составила 8,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,7 млрд рублей.

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Десяток яиц категории СО под маркой «365 дней» производит АО «Птицефабрика „Атемарская“» в селе Атемар Лямбирского района Республики Мордовия. Помимо столовых яиц, оно выпускает куриное мясо, жидкий и сухой яичный меланж. У фабрики есть и собственные торговые марки — «Атемарская ферма» и «Примокшанский дворик».

АО «Птицефабрика „Атемарская“» — крупное сельскохозяйственное предприятие, расположенное в селе Атемар Лямбирского района Республики Мордовия. Фабрика была основана в 1967 году, а действующее акционерное общество зарегистрировано в 2005 году. Генеральным директором предприятия с ноября 2021 года является Александр Щемеров. Уставный капитал предприятия составляет около 97 млн рублей. Основное направление деятельности предприятия — производство куриных яиц. Помимо этого, компания занимается выращиванием птицы, выпуском мяса, переработкой яиц, производством кормов, растениеводством и молочным животноводством. В 2025 году выручка АО «Птицефабрика „Атемарская“» составила около 3,5 млрд рублей, при этом компания получила чистый убыток в размере 341,1 млн рублей.

Мясная продукция и полуфабрикаты

Под маркой «365 дней» продаются колбасные и мясные продукты Источник: lenta.com

Нарезку бекона под маркой «365 дней» производит ООО «Мясокомбинат „ЭКО“». Предприятие зарегистрировано в 2011 году в поселке совхоза Останкино Дмитровского городского округа Московской области.

У завода три собственные торговые марки: «БахрушинЪ», Cortador и Jerfood. Под первой выпускают колбасы, сосиски, ветчину и мясные деликатесы, под двумя другими — мясные деликатесы и снеки. Также комбинат производит товары под марками крупных торговых сетей, среди которых «Ашан», METRO, «О’КЕЙ», «Лента», «Пятерочка», «Перекресток» и «Дикси».

В 2025 году выручка предприятия составила около 9,38 млрд рублей, чистая прибыль — 278 млн рублей.

ООО «Мясокомбинат „ЭКО“» принадлежит четырем совладельцам. Самые крупные доли — по 37,125% — у Александра Грошева и Вадима Насырова. Еще 15,75% принадлежит Антону Леонову, 10% — генеральному директору Павлу Пятнице. В 2025 году выручка предприятия составила около 9,4 млрд рублей, чистая прибыль — 277,9 млн рублей.

Палка сырокопченой колбасы «Пражская» «365 дней» 0,4 кг стоит 240 руб. Источник: lenta.com

Сырокопченую колбасу «Пражская» для «365 дней» выпускает ООО «Мясоперерабатывающий завод „Парнас“». Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2019 году. Предприятие производит колбасы, сосиски, ветчину и мясные деликатесы.

Завод на 100% принадлежит Екатерине Удачиной, она же занимает должность генерального директора. В 2025 году выручка компании составила около 465 млн рублей, чистая прибыль — 19,2 млн рублей. Помимо продукции для «Ленты», предприятие выпускает мясные изделия под маркой «Парнас».

Сейчас нет в продаже колбасы «Парнас» Источник: lenta.com

Еще один производитель колбасы для «365 дней» — ООО «Саратовский мясоперерабатывающий комбинат „Ресурс“». Предприятие зарегистрировано в Саратовской области в 2021 году и входит в агропромышленную группу «Ресурс».

99% компании принадлежит Виктору Наурузову, еще 1% — ОАО «Токаревская птицефабрика». В 2025 году выручка комбината составила около 8,24 млрд рублей, однако год он закончил с чистым убытком примерно 1,13 млрд рублей.

Получается, продукцию СТМ «Ленты» — «365 дней» — выпускают на тех же предприятиях, что и товары других, в том числе более дорогих, брендов Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Помимо сырокопченой колбасы «Европейская» для «Ленты», предприятие выпускает продукцию под марками «Дым Дымыч», «Честный рецепт», «Арбатская», «Генеральские» и другими. В ассортименте — вареные и сырокопченые колбасы, сосиски и мясные изделия.

Кто поставляет курицу для бюджетной марки

Под маркой «365 дней» продаются бедро куриное и голень курицы Источник: lenta.com

Куриное бедро под маркой «365 дней» поставляют два предприятия — ООО «Белгранкорм» и ООО «Племрепродуктор Назия».

«Белгранкорм» — одно из основных предприятий белгородского агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». Компания зарегистрирована в 1998 году в поселке Пролетарском Белгородской области. Она занимается производством мяса птицы, а также входит в холдинг с направлениями свиноводства, молочного животноводства, растениеводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Агрохолдинг основал предприниматель Александр Орлов.

В 2025 году выручка ООО «Белгранкорм» составила около 41 млрд рублей, чистая прибыль — 7,3 млрд рублей.

Второй поставщик — ООО «Племрепродуктор Назия», зарегистрированное в Псковской области в 2008 году. Предприятие выращивает бройлеров, перерабатывает и продает охлажденное и замороженное куриное мясо.

Мясо под брендом «Птицефабрика Псковская» также производится на заводе ООО «Племрепродуктор Назия» Источник: perekrestok.ru

У компании есть собственная торговая марка «Птицефабрика Псковская». Под ней продают курицу, в том числе бедро, голень, грудку, филе, крылья и субпродукты. В 2025 году выручка предприятия составила около 3,4 млрд рублей, чистая прибыль — 345 млн рублей.

Разница в стоимости курицы под двумя марками заметна: килограмм бедра «365 дней» в каталоге «Ленты» предлагался примерно за 175 рублей, а бедро на кости «Птицефабрики Псковской» — за 239 рублей. Таким образом, второй вариант обходился примерно на треть дороже.