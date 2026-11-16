Что делать, если задерживают зарплату? Разбор с юристом

Что делать, если задерживают зарплату? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России растут долги по зарплатам. По последним опубликованным данным Росстата — на конец сентября 2026 года, суммарная просроченная задолженность по заработной плате в стране составила 2 млрд 539,2 млн рублей. За сентябрь 2026 года долг вырос на 115 млн рублей (+4,7% по сравнению с августом, когда он составлял 2,42 млрд руб.). За год задолженность увеличилась на 588,6 млн рублей (+30,2%). Пиковое значение за 2026 год фиксировалось в мае — 2,96 млрд рублей.

Как сообщал Интерфакс, задолженность по заработной плате, выплачиваемой из федерального бюджета, на конец сентября составляла 1,3 млн рублей (против 32,4 млн рублей в августе), из бюджетов субъектов РФ — 9,3 млн рублей (в августе — 16,6 млн рублей), из местных бюджетов — 2,6 млн рублей (5,2 млн рублей в предыдущий месяц).

Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств у предприятий на конец сентября составляла 2 млрд 526 млн рублей, что на 6,6% больше, чем в августе.

Основная задолженность перед работниками по видам экономической деятельности пришлась на строительство — 38,3%; обрабатывающие производства — 27,9%; добычу полезных ископаемых — 7,2%.

Что делать, если вовремя не пришли деньги, и куда жаловаться? На эти и другие вопросы NGS22.RU ответила юрист Ирина Савельева.

Можно ли не работать, если не выплатили зарплату?

Работодателя можно считать нарушителем уже с первого дня задержки, однако при этом сотрудник может не выходить на работу только после того, как просрочка превысит 15 дней, согласно статье 142 ТК РФ.

— Для этого необходимо заранее письменно уведомить работодателя о приостановке работы. Просто перестать выходить на смены нельзя: такое отсутствие могут расценить как прогул.

На время приостановки работы за сотрудником сохраняется средний заработок. После получения письменного уведомления от работодателя о готовности выплатить задолженность работник должен вернуться не позднее следующего рабочего дня. При этом такая возможность предусмотрена не для всех: закон устанавливает исключения для некоторых категорий работников, в том числе сотрудников организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Куда обращаться, если не выплатили зарплату?

Если зарплату всё же не выплатили, то работник может пожаловаться в Госинспекцию труда. Она проверит работодателя и при выявлении нарушений может выдать предписание об их устранении. Кроме того, обратиться можно и в прокуратуру: она вправе провести проверку и при наличии оснований передать материалы в следственные органы.

Еще один, более действенный способ защиты прав — обращение в суд. Там можно потребовать выплатить задолженность, компенсацию за задержку и возместить моральный вред.

Какую компенсацию можно получить за задержку зарплаты?

По статье 236 ТК РФ работодатель обязан выплатить компенсацию за каждый день просрочки. Ее минимальный размер составляет 1/150 действующей ключевой ставки Центробанка от невыплаченной суммы. Отсчет начинается со следующего дня после установленной даты выплаты и заканчивается днем фактического расчета включительно.

При этом не имеет значения, по какой причине задержали деньги и виноват ли в этом работодатель: обязанность выплатить компенсацию возникает в любом случае.

— Сумма выплаты компенсации небольшая, поэтому в иске обычно еще требуют компенсацию морального вреда, и суды его взыскивают, как правило, он составляет от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей, — объясняет юрист.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Когда работодателю грозит уголовная ответственность?

Если зарплату задерживают систематически, руководству может грозить уголовная ответственность по статье 145.1 УК РФ. Она предусматривает наказание за частичную невыплату зарплаты свыше 3 месяцев или полную невыплату свыше 2 месяцев.

— От ответственности работодатель может уйти, если погасит всё в течение 2 месяцев с возбуждения дела, — поясняет Савельева.

Что делать, если зарплата была неофициальной?

Ситуация становится сложнее, когда работодатель выплачивал часть денег неофициально. В таком случае работнику придется доказывать, сколько именно он зарабатывал. В качестве подтверждений могут подойти переписки с работодателем, банковские переводы, показания коллег и документы, в которых указывался реальный доход. Устных утверждений о размере зарплаты может оказаться недостаточно.

Сколько времени есть на обращение в суд?

По статье 392 ТК РФ работник может обратиться в суд из-за невыплаты или неполной выплаты зарплаты в течение года со дня, когда деньги должны были поступить.

После увольнения срок для обращения по невыплаченной зарплате также составляет год со дня, когда соответствующая сумма должна была быть выплачена. Если срок пропущен по уважительной причине, суд может его восстановить.

— Фиксируйте все нарушения на бумаге, отправляйте письменные претензии и сохраняйте документы, — рекомендует юрист.